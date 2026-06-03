Teleshow

Carmen Barbieri habló tras el enfrentamiento entre Fede Bal y Barbie Vélez: “El tema está cerrado y la Justicia lo determinó”

La conductora habló en SQP tras el nuevo enfrentamiento entre su hijo y su ex. Su palabra

Guardar
Google icon
Carmen Barbieri marcó distancia del conflicto entre Fede Bal y Barbie Vélez, afirmando que el tema está cerrado desde hace diez años (Video: SQP, América TV)

Carmen Barbieri rompió el silencio ante la prensa tras el nuevo estallido mediático que protagonizaron Fede Bal y Barbie Vélez, y lo hizo a su manera: con pocas palabras, tono frío y una distancia que dejó en claro que, para ella, ese capítulo está cerrado desde hace una década. “No siento nada, no me sorprendo”, fue la frase con la que la conductora resumió su postura frente al cruce que volvió a sacudir al espectáculo argentino.

Todo se desencadenó después de que Bal recordara su escandalosa separación de Barbie en una entrevista con José María Listorti en el canal de streaming Blender. Allí, el conductor de Resto del Mundo (Eltrece) aseguró que “el tiempo le dio la razón” frente a las denuncias cruzadas que ambos protagonizaron en 2016: ella lo acusó de lesiones agravadas y violencia de género; él respondió con una contrademanda por lesiones, destrozos en su departamento y amenazas. La Justicia sobreseyó a los dos en 2017, pero las heridas nunca cerraron del todo.

PUBLICIDAD

Las palabras de Bal encendieron la mecha. Barbie Vélez reaccionó el lunes en el streaming Storytime (Bondi Live) entre lágrimas y con un pedido directo a su ex: “No hables nunca más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón”. En ese contexto, la prensa fue a buscar la palabra de Barbieri.

Fede Bal se ganó su primer Martín Fierro y lo celebró con Carmen Barbieri
Carmen Barbieri evitó opinar sobre las declaraciones de Nazarena y Barbie Vélez, subrayando que su hijo ya era adulto en ese entonces

La capocómica no esquivó las preguntas, pero eligió la economía de palabras. Sobre el descargo de Barbie, dijo que no quería opinar. Sobre las lágrimas de Nazarena Vélez en el ciclo de streaming que comparte con su hija, prefirió el silencio. Y cuando le preguntaron cómo vivió aquel escándalo hace diez años, fue directa: “Yo no tenía por qué meterme ni hablar”. Su hijo, aclaró, ya era un hombre en ese momento y la decisión de cómo manejarlo fue de él.

PUBLICIDAD

Hubo un momento, sin embargo, en que Barbieri mostró algo más que indiferencia. Barbie había dicho en su descargo que le resultaba difícil entender cómo Bal podía hablar del tema “sin tener gente que lo amara” a su alrededor, una frase que pasó por alto tanto a la novia del actor, Evelyn Botto, como a su propia madre. Carmen no lo dejó pasar. “Es verdad, se murió Santiago, su padre. Yo estoy viva”, respondió, con una puntada que mezcló dolor y firmeza en partes iguales.

La referencia a Santiago Bal, fallecido en 2020, fue el único momento en que la conductora salió del tono distante que mantuvo durante toda la charla. Lo demás fue una sucesión de frases cortas, casi telegráficas, que dejaron poco margen para la interpretación.

Fede Bal recordó su escandalosa separación de Barbie Vélez y sostuvo que 'el tiempo le dio la razón', reavivando la polémica
Fede Bal recordó su escandalosa separación de Barbie Vélez y sostuvo que 'el tiempo le dio la razón', reavivando la polémica

“No estoy para nada molesta ni dolida ni enojada, no me guardo nada, no pienso hablar porque no tengo nada que decir, está cerrado“, sentenció. Y agregó que en su casa el tema no se toca desde hace diez años, ni en público ni en privado. “La Justicia determinó lo que determinó”, cerró, con la misma calma con la que había abierto la conversación.

Lo que Barbieri no mencionó fue la grieta que ese conflicto generó entre las dos familias. Posteriormente, Nazarena Vélez fue explícita al respecto en LAM: recordó que la conductora llegó a acusarla públicamente de haber sido responsable de la muerte de su pareja Fabián Rodríguez. “Que la perdone Dios”, dijo la panelista. Sobre cualquier posibilidad de reconciliación, fue tajante: “A la gente mala la quiero lejos. Hay cosas que no se perdonan”.

Del otro lado, Barbieri no abrió ninguna puerta, pero tampoco tiró ninguna. Su postura fue la del que considera que el tiempo ya habló por sí solo y que no hay nada más que agregar. “No sabía que Fede tenía una lista de las personas que hablaron de él en ese momento”, dijo, con un tono que rozó la ironía sin terminar de cruzar esa línea.

Bal, por su parte, también optó por bajar el tono después del revuelo. Consultado por el periodista Matías Vázquez en Puro Show (Eltrece), el actor respondió con tres palabras: “No hablo más”. Y ante la insistencia, reafirmó: “Respeto la decisión de Barbie. Ya es un tema terminado”.

Temas Relacionados

Carmen BarbieriFebe BalFederico BalNazarena VélezBarbie Vélez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

La figura, que se luce como comediante, conductora y docente de actuación, entró este martes a la casa tras la renuncia de Gladys La Bomba Tucumana. Así fue su recibida

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

La tajante respuesta de Evelyn Botto al recibir críticas por mostrar su peso en redes: “Gorda no es lo único que soy”

Después de publicar un estudio de composición corporal y contar que busca reducir grasa sin perder músculo, la conductora contó que la cuestionaron por su apariencia y detalló el equipo profesional que la guía

La tajante respuesta de Evelyn Botto al recibir críticas por mostrar su peso en redes: “Gorda no es lo único que soy”

La batalla campal que generó Solange Abraham en Gran Hermano: la celebración que terminó en una ola de peleas

La polémica jugadora se enfrentó al resto de sus compañeros de casa en el festejo por los 100 programas. Las calientes discusiones que protagonizaron

La batalla campal que generó Solange Abraham en Gran Hermano: la celebración que terminó en una ola de peleas

El desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra Fede Bal: “Tuve ganas de matarlo”

La actriz se quebró en LAM al rememorar el dolor que atravesó Barbie Veléz tras definir esa relación como “el trauma más grande de su vida”. El cuestionamiento sobre cómo se trató públicamente un conflicto que marcó a su familia

El desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra Fede Bal: “Tuve ganas de matarlo”

Grego Rossello lució un edredón en su cama que generó debate y le hizo un planteo a Wanda Nara: “Fue toda su culpa”

El influencer compartió una foto de su cuarto, recibió una avalancha de bromas por la decoración y luego mostró el mensaje que le mandó a la empresaria

Grego Rossello lució un edredón en su cama que generó debate y le hizo un planteo a Wanda Nara: “Fue toda su culpa”

DEPORTES

Barracas Central venció 1-0 a Huracán y avanzó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Barracas Central venció 1-0 a Huracán y avanzó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

El importante anuncio de Kevin Zenón durante el receso con el plantel de Boca Juniors

Leonardo Ponzio sorprendió al revelar qué jugador le agregaría a la lista de Scaloni para el Mundial

“El tren no pasa dos veces, la Scaloneta, sí”: el emotivo video que publicó la AFA a días del inicio del Mundial

TELESHOW

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

La tajante respuesta de Evelyn Botto al recibir críticas por mostrar su peso en redes: “Gorda no es lo único que soy”

La batalla campal que generó Solange Abraham en Gran Hermano: la celebración que terminó en una ola de peleas

El desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra Fede Bal: “Tuve ganas de matarlo”

Grego Rossello lució un edredón en su cama que generó debate y le hizo un planteo a Wanda Nara: “Fue toda su culpa”

INFOBAE AMÉRICA

Diferencias entre hombres y mujeres: lo que dice la psicología evolutiva y otras ideas que generan controversia

Diferencias entre hombres y mujeres: lo que dice la psicología evolutiva y otras ideas que generan controversia

Congreso aprueba nueva Ley Antilavado de Dinero y renueva reglas para combatir delitos financieros en Guatemala

Guatemala refuerza el monitoreo de la sequía agrícola con una herramienta satelital

Gobierno de Honduras asegura continuidad de 157 becarios hondureños en Cuba con inversión millonaria

Aislaron e incomunicaron a dos presos por un supuesto plan contra Laura Fernández en Costa Rica