Cinco beneficios clave de andar en bicicleta para la salud física y mental

Ajustar correctamente la bicicleta y utilizar casco reduce el riesgo de lesiones y es fundamental para la seguridad durante la actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días en los que la cabeza necesita aire, las piernas piden movimiento y el ánimo reclama una bocanada de endorfinas. Para muchos, la respuesta aparece en forma de dos ruedas y un manubrio. Andar en bicicleta se convirtió en mucho más que un pasatiempo: es una puerta abierta a una versión más saludable —y a menudo más feliz— de uno mismo.

Pedalear reúne beneficios integrales tanto para quienes buscan un respiro en la ciudad como para quienes prefieren un rato de ejercicio bajo techo. La ciencia lo respalda: una revisión publicada recientemente en Frontiers in Sports and Active Living muestra que subirse a la bici no solo fortalece el cuerpo, sino que también potencia la mente y tiende puentes sociales.

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El ciclismo, como otras actividades aeróbicas, tiene efectos directos sobre el corazón, los pulmones y la circulación. Jaclyn Kubiak, fisioterapeuta de la Cleveland Clinic, explica que el pedaleo es ideal para quienes recién se animan a moverse, porque el impacto sobre las articulaciones es bajo y la adaptación es sencilla.

El ciclismo fortalece el corazón, mejora la salud cardiovascular y activa músculos como isquiotibiales, cuádriceps y glúteos durante el pedaleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato es concreto: pedalear activa entre un 15% y 17% de isquiotibiales, cuádriceps y glúteos, lo que se traduce en piernas más fuertes y flexibles. Además, la posibilidad de usar la bicicleta como transporte diario suma minutos de ejercicio sin grandes esfuerzos logísticos.

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El pedaleo antiestrés: beneficios para la mente y la vida cotidiana

Pero la historia no termina en el físico. La revisión de Frontiers in Sports and Active Living analizó 87 estudios en 19 países y encontró que pedalear también afina la mente. Los investigadores observaron mejoras en la atención, el enfoque y la velocidad de reacción, sobre todo en quienes pedalean al aire libre y en programas regulares. La clave parece estar en la constancia y en evitar extenuarse: los beneficios mentales se potencian con un esfuerzo moderado, mientras que forzar la máquina puede jugar en contra.

Sobre la bici, el equilibrio y la coordinación se entrenan casi sin darse cuenta. Mantenerse erguido, ajustar la postura y sostener el ritmo ayuda a estabilizar el tronco y mejora la postura general, una habilidad que se traslada a la vida cotidiana. Para quienes buscan sumar variedad, algunas rutinas integran mancuernas o ejercicios de brazos, logrando que la bicicleta no solo trabaje piernas sino también la parte superior del cuerpo.

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Realizar ciclismo al aire libre y en grupo incrementa los efectos positivos sobre el ánimo y fortalece la interacción social, según la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano emocional, la bicicleta aparece como aliada. El informe internacional destaca que quienes pedalean suelen reportar mejor ánimo, menos estrés y una red social más amplia. No se trata solo de liberar endorfinas, sino de compartir el trayecto, cruzarse con otros ciclistas o sumarse a salidas grupales. “Ir en bicicleta puede apoyar desde el aumento del ánimo hasta la ampliación de la red social y la mejora de la cognición”, resume Lauren Schuck, investigadora de Outride.

En diálogo con Infobae, el doctor Jorge Rocco, médico psiquiatra especializado en deportes, explicó: “Cualquier instrumento que uno utiliza para movilizar el cuerpo, como la bicicleta, estimula un montón de neurotransmisores dentro del cuerpo que van a, de alguna manera, ir licuando el cortisol, que es el que se produce en el estrés y es el que se come todos los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, las endorfinas... Salir andar en bicicleta produce ese beneficio”.

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La bicicleta también tiene reservado un lugar para quienes conviven con artritis u osteoartritis. Al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, el pedaleo cuida las articulaciones y estimula la producción de líquido sinovial, lo que favorece la movilidad y reduce el dolor. Sumar una buena postura y fortalecer el abdomen puede aliviar molestias de espalda y aumentar el confort en cada trayecto.

Pautas de seguridad y recomendaciones para empezar

Para quienes deciden empezar, los especialistas recomiendan no perder de vista la técnica ni la seguridad. Ajustar asiento, pedales y manubrio, mantener los hombros hacia atrás y los codos flexionados, usar casco y buscar metas alcanzables son pasos que previenen lesiones y hacen que el disfrute dure más. En la calle, respetar los carriles señalizados y mantenerse atento al entorno es tan importante como el propio ejercicio.

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La bicicleta representa un ejercicio de bajo impacto adecuado para principiantes, adultos mayores y personas con problemas articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de lo individual, el informe internacional destaca el valor de los programas escolares y comunitarios para acercar la bicicleta a más personas, en especial jóvenes y adultos mayores. El trabajo en red entre organizaciones, investigadores y comunidades permite que el ciclismo deje de ser solo un deporte o un medio de transporte y se convierta en una herramienta de bienestar compartido.

El doctor Rocco señala que andar en bicicleta es una actividad recomendable para “quienes disfrutan de este instrumento y se sienten seguros al utilizarlo”. Además, explica que el lugar donde se practica y la compañía también influyen: “No es lo mismo salir solo que hacerlo en grupo, ya que pertenecer a un grupo puede aumentar la motivación y la sensación de seguridad”. Por eso, subraya que la indicación de andar en bicicleta no es universal, sino que depende de cada persona y de las condiciones en las que se realice la actividad. Cuando una persona encuentra placer y seguridad al andar en bicicleta, es más probable que incorpore esta práctica como un hábito sin necesidad de motivación extra.

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Cinco razones para subirse a la bici y no bajarse

Mejora la salud cardiovascular y la resistencia física. Aumenta la fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Favorece el bienestar mental, reduce el estrés y mejora el ánimo. Promueve la socialización y el sentido de pertenencia. Protege las articulaciones y puede practicarse incluso si existen problemas articulares.