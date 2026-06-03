Un adolescente resultó herido tras una brutal agresión durante un partido de fútbol amateur en Mar del Plata

Un partido recreativo en el Club Peñarol terminó con la intervención de profesionales de la salud y la policía (Fuente: 0223)

Un episodio de violencia en el fútbol amateur generó conmoción en Mar del Plata este domingo, cuando un adolescente de 17 años sufrió graves heridas tras ser noqueado por el hijo de un boxeador local durante un encuentro en la villa deportiva del Club Peñarol. El hecho, que involucró a jugadores y familiares en un torneo de la categoría “+38”, llevó a la familia del joven a exigir justicia y activar acciones legales por el ataque.

Según informó el medio 0223, el episodio ocurrió al mediodía cuando el adolescente, identificado como Santiago, acompañaba a su padre, quien participaba en el torneo de veteranos. La familia describió que el joven recibió tres golpes mientras estaba de espaldas al agresor, lo que provocó que quedara inconsciente sobre el césped durante varios minutos.

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La madre de Santiago, Valeria, relató que el adolescente actualmente enfrenta una fractura compleja en el tabique nasal. “Estamos esperando un turno con el cirujano. Tiene desviación y fractura de tabique y las válvulas nasales comprometidas. Lo tienen que operar”, explicó. La mujer también manifestó su preocupación por el viaje de egresados a Bariloche que la víctima tenía previsto en los próximos días.

El conflicto habría comenzado por una situación de fricción en el partido cuando, según la denuncia policial presentada en la Subcomisaría de Parque Hermoso, el padre de uno de los jugadores (reconocido exboxeador de la ciudad) lanzó desde fuera de la cancha la frase “Quebralo al 11”, en referencia a uno de los futbolistas. El comentario fue escuchado por el padre de Santiago, Sergio, quien lo confrontó, generando una discusión verbal que rápidamente escaló.

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Santiago resultó gravemente herido tras una agresión durante un partido amateur en Mar del Plata (Fuente: 0223)

De acuerdo con el testimonio familiar, Santiago intentó intervenir para pedir calma y evitar insultos: “Mi hijo intervino y le dijo que no insulte y que se vaya. Y mi marido ve que viene un jugador corriendo y de repente ve todo el barullo atrás de él. Se da vuelta y encuentra a mi nene en el piso. Parece que le dio una piña de un lado, otra del otro y cuando mi hijo estaba cayendo le dio una tercera trompada. Cayó desmayado y estuvo así 25 minutos”.

Personal médico de la empresa Servisa se hizo presente en el lugar y trasladó al adolescente a la Clínica del Niño y la Madre, donde recibió atención de urgencia. Actualmente, Santiago permanece en su casa bajo observación médica, con pronóstico reservado a la espera de una intervención quirúrgica. Mientras tanto, la investigación policial se encuentra en curso y la familia de la víctima aguarda avances judiciales.

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Tras la agresión, el atacante habría sacado de su automóvil un objeto que colocó en la cintura y profirió amenazas a los presentes: “Abrime el portón o me llevo uno puesto”. La familia de Santiago ya cuenta con representación legal y busca que se investigue el accionar del agresor. “Jamás en la vida nosotros vivimos una situación así de violencia, que no nos dejó ni reaccionar. Él es una persona mayor de edad y mi hijo tiene 17 años. No tendría que pegarle a nadie abajo de un ring. Es una situación shockeante y muy angustiante”, expresó Valeria.

El torneo de veteranos del Club Peñarol reúne habitualmente a equipos conformados por amigos y familias de la zona oeste de Mar del Plata, quienes se congregan cada fin de semana, según relató la madre del joven: “Mi marido tiene un equipo hace muchos años, que es un grupo de amigos. Son todas familias que solemos reunirnos después de los partidos y tomamos mate. Jamás tuvieron un conflicto violento en ninguna cancha. Y menos mi nene. Él fue con su tabletita y una pizarra porque se lo pidió su papá”.

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