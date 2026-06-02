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Lali Espósito replicó un tuit propio contra Javier Milei en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega

La cantante retuiteó uno de sus mensajes más recordados en X, que inició su enfrentamiento con el presidente, mientras avanza la investigación por la muerte de la adolescente de 14 años en Córdoba

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Lali espósito
Lali Espósito replicó un tuit propio contra Javier Milei en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega (Instagram)

El crimen de Agostina Vega, la niña de 14 años que fue asesinada en Córdoba, sigue conmoviendo a todo un país mientras se conocen cada más escalofriantes detalles del caso. En medio de ese contexto, Lali Espósito recurrió a su cuenta de X: allí decidió retuitear el famoso mensaje que publicó contra Javier Milei en 2023 que inició su enfrentamiento público. “Qué peligroso. Qué triste”, replicó la cantante desde su red social.

La artista eligió retuiter sus propias palabras antes de las 21 horas de este lunes, luego de que se conocieran detalles de la autopsia del asesinato de la adolescente, que tiene como imputado a Claudio Barrelier, el único señalado por el crimen. El informe preliminar de la autopsia reveló que Agostina falleció a causa de una asfixia mecánica y que, tras su muerte, su cuerpo fue desmembrado. El estado de descomposición del cadáver, que fue hallado casi una semana después del homicidio, dificulta por el momento una conclusión definitiva respecto a un posible abuso, aunque se detectaron “posibles signos” compatibles.

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También los forenses establecieron que el asesinato ocurrió entre las 23:00 del sábado 23 de mayo y las 5:00 del domingo 24, un lapso que antecede por varias horas la denuncia que recibió la Policía de Córdoba sobre la desaparición de la víctima. Las pruebas anatomopatológicas posteriores a la autopsia inicial serán determinantes para confirmar o descartar un posible abuso sexual en el caso de Agostina Vega, aunque estos análisis suelen requerir varios días.

Lali espósito javier milei
Lali Espósito replico su mensaje en las redes contra Javier Milei cerca de las 21 horas del lunes (X)

Cuando el último sábado, después de siete días de búsqueda, Agostina Vega fue hallada muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital de la provincia de Córdoba, familiares, amigos y vecinos de toda el área comenzaron a manifestarse para pedir Justicia por la niña. En ese marco, al enterarse de la noticia, diversas celebridades utilizaron sus redes para manifestar su furia y tristeza. Lali Espósito fue una de ellas.

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En sus historias de Instagram, la cantante compartió una imagen de la adolescente y no dudó en exigir avances en la causa. La publicación de la artista incluyó un reclamo directo por justicia, reflejando la conmoción que generó el hecho en figuras públicas y seguidores. La cantante utilizó su perfil en Instagram para compartir una placa pidiendo Justicia por Agostina.

La reacción de Lali se insertó en una ola de manifestaciones en redes sociales, donde la exigencia de justicia se volvió tendencia. Ángela Torres, Cinthia Fernández, Georgina Barbarossa, Julieta Díaz, Leticia Siciliani, Dolores Fonzi, Nazarena Vélez y muchas otras figuras del espectáculo.

El pedido de Justicia de los famosos tras la muerte de Agostina
El pedido de Justicia de los famosos tras la muerte de Agostina (Instagram)

Que la artista decida volver a publicar sus propios dichos parecería enmarcarse en los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei por sus políticas de género. Desde el año pasado, por primera vez en 37 años, el Estado argentino carece de un organismo nacional dedicado a la promoción de los derechos de las mujeres, tras el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Desde diciembre de 2023, la administración de Milei llevó adelante un proceso de desmantelamiento de instituciones, programas y marcos normativos que tenían como objetivo proteger los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBIQ+. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que ya había sido reducido a subsecretaría en junio de 2024, dejó de existir en el organigrama estatal.

El impacto de estas decisiones no solo fue institucional. Según datos de Amnistía Internacional, el presupuesto destinado a los principales programas para prevenir y atender la violencia de género registró una caída del 89 % desde 2023. Trece programas esenciales fueron eliminados, entre ellos el de apoyo urgente ante violencias extremas y el Programa Acercar Derechos (PAD), que hasta febrero de 2024 había brindado asistencia jurídica y psicosocial a 59.032 mujeres y personas de identidades diversas.

Que la artista decida volver a publicar sus propios dichos parecería enmarcarse en los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei por sus políticas de género
Que la artista decida volver a publicar sus propios dichos parecería enmarcarse en los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei por sus políticas de género

Incluso en enero de 2025, el exministro de Justicia argentino, Mariano Cúneo Libarona, había generado fuertes cuestionamientos luego de expresar que el Gobierno iba a busca eliminar la figura del feminicidio del Código Penal, argumentando que “el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad”.

“Vamos a eliminar la figura del femicidio (feminicidio) del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, había escrito.

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