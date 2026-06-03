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Barracas Central venció 1-0 a Huracán y avanzó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

El Guapo se impuso con el golazo de Damián Martínez y lo espera Estudiantes de La Plata en la siguiente ronda

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Martínez marca un golazo para Barracas Central contra Huracán por los 16avos de final de la Copa Argentina

Barracas Central venció 1-0 a Huracán y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputó este martes en el Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí. En la siguiente ronda, El Guapo se medirá contra Estudiantes de La Plata.

El equipo de Parque Patricios tuvo mayor posesión, pero su rival fue más práctico y generó peligro en el primer tiempo. Facundo Bruera fue la credencial en la ofensiva del Guapo y avisó con un remate que tuvo destino de gol, pero Facundo Waller bloqueó el remate.

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Luego de una recuperación en la mitad de la cancha, Gonzalo Morales encaró y tras la pared con Bruera el arquero Sebastián Meza le ahogó el grito.

En el primer tiempo entre Barracas Central y Huracán, a Marcelo Miño le cayó una bomba de estruendo a su lado.

Bruera tuvo otra con un remate mordido que pasó cerca del palo y también le anularon un gol por posición adelantada; mientras que Damián Martínez avisó y también tuvo una, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

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La primera mitad dejó un episodio que preocupó a todos y fue la bomba de estruendo que cayó cerca de Miño y el arquero de Barracas quedó aturdido. Fue atendido por los auxiliares de su equipo y pudo continuar.

En el complemento, el trámite siguió igual con Huracán con mayor control de la pelota, aunque sin poder capitalizarlo. Barracas se arrimó más al área rival con pases cortos y precisión. Aunque el cero se rompió con un golazo de Damián Martínez que sacó un misil desde afuera del área, la pelota se elevó y bajó rápido lo que hizo estéril la reacción de Meza.

Barracas se llevó el triunfo ante Huracán y jugará los octavos de final de la Copa Argentina (Prensa Copa Argentina)
Barracas se llevó el triunfo ante Huracán y jugará los octavos de final de la Copa Argentina (Prensa Copa Argentina)

En el final, Barracas Central supo defenderse ante un Huracán que buscó el empate con más ímpetu que ideas y el Guapo se llevó la victoria.

Luego del encuentro, Martínez reveló: “Tuve fe y le pegué al arco. En el primer tiempo me quedó una y la segunda no la desaproveché. No vi mucha gente en el área, le pegué y pudo ser gol”. El tanto de alta factura del defensor le permitió a Barracas lograr su primera victoria en ocho partidos.

Con este resultado, Barracas Central avanzó a los octavos de final y lo espera Estudiantes de La Plata. Eliminado de la Copa Sudamericana, el Guapo se llevó un aliciente de la noche de Sarandí. Fue el último partido del certamen antes del receso por el Mundial 2026.

CUADRO DE LA COPA ARGENTINA:

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Formaciones:

Barracas: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Dardo Miloc, Tomás Porra, Rodrigo Insua, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Facundo Kalinger, Óscar Romero; Eric Ramírez y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Sebastian Zunino.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

TV: TyC Sports.

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