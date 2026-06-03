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El casting de técnicos en Boca Juniors: los que interesan, los imposibles y los descartados

Tras la salida de Úbeda, la directiva xeneize tendrá que buscar un reemplazante de cara al próximo semestre

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Montaje fotográfico de varios hombres, entrenadores de fútbol, con gestos variados, superpuestos sobre las gradas azules y amarillas de un estadio
Luego de la salida de Claudio Úbeda comenzó la danza de nombres en Boca

El ciclo de Claudio Úbeda llegó a su fin de manera oficial este martes tras la difusión de un escueto comunicado en las redes sociales de Boca Juniors. Su contrato expiraba el próximo 30 de junio, pero la dirigencia xeneize se decidió a buscar nuevos horizontes. Juan Román Riquelme y el director deportivo, Marcelo Delgado, debaten por estas horas quiénes son las caras potables para afrontar un semestre en el que el Xeneize intentará levantar la Copa Sudamericana luego de la frustración en la Libertadores, y también llegar a las últimas instancias del Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Antes del Sifón, bajo la conducción de Riquelme como responsable del fútbol profesional, Boca contó con entrenadores como Miguel Ángel Russo (dos ciclos), Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago, más algún interinato de Mariano Herrón. Los tiempos apremian porque el equipo de la Ribera no consigue títulos desde hace tres años y la paciencia de los hinchas se agotó tras la eliminación en la Libertadores: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, fue el cántico que bajó desde las tribunas ese día.

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LOS QUE INTERESAN

El Turco Mohamed fue campeón con Toluca y tiene contrato en México: ¿lo llamará Román? (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El Turco Mohamed fue campeón con Toluca y tiene contrato en México: ¿lo llamará Román? (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Antonio Mohamed: campeón de la Concachampions con Toluca. A fines del año pasado declaró su interés por dirigir a Boca, pero por estos días remarcó que está cómodo en México. “Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada”, declaró en las últimas horas. La situación puede cambiar de un momento a otro si Riquelme lo va a buscar.

Rodolfo Arruabarrena: “Boca es Boca”, dijo el Vasco hace poco cuando lo consultaron por la hipotética chance de volver a ser DT del equipo. A favor: tiene espalda por su historia en el club y buena relación con Riquelme y Delgado. En contra: no dirige en el país desde su salida del Xeneize en 2016 (lo hizo solamente en Medio Oriente hasta el año pasado).

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Kily González: de buena relación con Riquelme, aunque sin tantos pergaminos como DT tras sus pasos por Central, Unión de Santa Fe y Platense. Es una opción que no genera mucho consenso entre los hinchas, pese a haber sido jugador del club.

cristian kily gonzález
El nombre del Kily González ya sonó varias veces en Boca (Fotobaires)

Guillermo Barros Schelotto: con contrato vigente en Vélez y cercano a Mauricio Macri. Según pudo averiguar Infobae, no sería descabellado que Riquelme y Delgado llamen al Mellizo incluso como maniobra política. Su hermano, Gustavo, participó del partido homenaje a Román en la Bombonera.

Gustavo Costas: lo que hace no mucho parecía descabellado, hoy no lo es tanto. El Chelo Delgado tiene buena relación con el ex DT de Racing y encaja dentro del perfil de los técnicos que le gustan a Riquelme. Desde el entorno de Costas no descartaron que pueda aceptar un posible ofrecimiento. Ya lo han sondeado desde Paraguay y Brasil.

LOS IMPOSIBLES

Luis Zubeldía es del agrado de Riquelme, pero tiene contrato vigente en Fluminense (REUTERS/Thiago Bernardes)
Luis Zubeldía es del agrado de Riquelme, pero tiene contrato vigente en Fluminense (REUTERS/Thiago Bernardes)

Carlos Bianchi: de relación íntima con Riquelme, ya está retirado de la dirección técnica hace tiempo. A los 77 años, quiere disfrutar del tiempo con su familia y nunca fue opción real desde que Román preside el club.

Luis Zubeldía: es una opción que gusta, pero por cuestiones contractuales con Fluminense será imposible. Es un caso similar al de Gabriel Milito (Necaxa de México) y Eduardo Domínguez (Atlético Mineiro).

Néstor Lorenzo: DT de la selección de Colombia, que competirá al menos en el Mundial hasta el 27 de junio, nueve días después del arranque de la pretemporada en Boca. Inviable por cuestiones de calendario.

Walter Samuel: tiene buena relación con Riquelme e historia en Boca, pero es un caso similar al de Néstor Lorenzo por sus obligaciones con el Mundial.

Nicolás Diez: con vínculo en Argentinos Juniors, el presidente del Bicho, Cristian Malaspina, aseguró que se quedará a respetar su contrato frente al interés de Racing. Fue campeón con Riquelme en Malasia 1997 y no desagrada su forma de trabajo, pero no será viable.

LOS DESCARTADOS

Riquelme y Palermo en Villarreal
Riquelme y Palermo se respetan como ídolos de Boca, pero no trabajarían juntos

Jorge Sampaoli: fue ofrecido en los últimos días. Incluso aseguró en una entrevista reciente que no tendría problemas en dirigir a Boca a pesar de ser hincha de River. No está en carpeta.

Martín Palermo: muy identificado con Mauricio Macri, fue candidato a DT oficial de Andrés Ibarra, postulante a presidente que compitió con Riquelme en las elecciones de 2023. Riquelme lo respeta y reconoce su peso en Boca, pero no como para irlo a buscar. El Titán, a priori, tampoco aceptaría.

Gerardo Martino: el Tata rechazó al Consejo de Fútbol en 2023, antes de la llegada de Almirón. Luego de esa negativa, no fue considerado nuevamente. Además, tiene contrato vigente con Atlanta United en la MLS y no se moverá de allí.

José Pekerman: con 76 años, no descarta involucrarse en un proyecto deportivo. Tiene una gran relación con Riquelme, al que dirigió en las selecciones Sub 20 y Mayor. En algún momento se lo barajó como opción junto a un cuerpo técnico joven que acompañe a su figura. Hoy esa chance quedó disipada.

Ricardo Gareca: hace un tiempo, el Tigre confesó que tuvo un llamado de Boca tras la salida de Gustavo Alfaro (fines de 2019). Desde la asunción de Riquelme como dirigente, en 2020, no integró ninguna otra carpeta de búsqueda.

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