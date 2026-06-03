La rebelión de una selección a un mes del Mundial que terminó con un cambio de entrenador: “El cuento de hadas se convirtió en un drama”

Dick Advocaat será el entrenador de la selección de Curazao en el Mundial 2026 (Troy Taormina-Imagn Images)

Una de los debutantes de la Copa del Mundo 2026 será la selección de Curazao. El pequeño país del Caribe vivió una situación particular en cuanto a la conducción del plantel que desató un terremoto interno con el regreso de Dick Advocaat, el experimentado entrenador neerlandés que había renunciado a comienzos de año y volvió a tomar el cargo a un mes del comienzo del Mundial.

El estratega de 78 años asumió el equipo de la isla en enero de 2024 y logró la histórica clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México consiguiendo el 74% de los puntos en las eliminatorias de la Concacaf. Sin embargo, con el boleto consumado y en plena preparación, renunció a su cargo para ocuparse de la enfermedad de su hija y en su lugar la Federación de Fútbol de Curazao (FKK) anunció a su compatriota Fred Rutten como reemplazante. Sin embargo, esta decisión generó una crisis en el seno del plantel y el ciclo del nuevo DT apenas duró tres meses.

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En medio de la preparación de Curazao, que tendrá su debut el domingo 14 de junio en Houston ante Alemania por el Grupo E (junto con Ecuador y Costa de Marfil), se conocieron detalles de la sorprendente vuelta de Advocaat a su cargo inicial. De acuerdo con un artículo publicado por el diario Curacao Chronicles “el cambio de entrenador se produjo tras la presión ejercida por los jugadores y el patrocinador principal, la aerolínea Corendon”. El propio técnico reveló en una conferencia de prensa que su retorno al banco de la selección azulada estaba pactado, ya que en privado había indicado que volvería una vez solucionado el inconveniente de salud de su hija. Además, indicó que la marcha de Rutten fue una decisión suya y que el equipo se encuentra plenamente concentrado en la competencia, según publicó el citado medio.

Fred Rutten dejó su cargo como DT de Curazao un mes antes del comienzo del Mundial (X: @TheBlueWaveFFK)

El breve ciclo de Rutten en Curazao tuvo dos derrotas en amistosos preparatorios. Los centroamericanos cayeron en la fecha FIFA de marzo 2-0 en Sydney ante China y sufrieron una goleada (1-5) frente a Australia en Melbourne. Estos resultados adversos detonaron el vestuario, los líderes del plantel decidieron poner un límite al entrenador y armaron una rebelión. El medio de Países Bajos De Telegraaf detalló en una columna de opinión firmada por el editor Valentijn Driessen que hubo un combo explosivo que detonó la bomba interna. “Se informó a los representantes de la federación del malestar existente entre los jugadores. También se utilizaron los contactos con Atilay Uslu, propietario de Corendon (patrocinador principal) y con Advocaat para forzar la ruptura con Rutten. El presidente de la federación de Curazao (Gilbert Martina) entró en pánico tanto como los jugadores tras las dos derrotas en Australia. Le hizo saber a Uslu que se ocuparía de Rutten si el patrocinador conseguía convencer a Advocaat", publicó el diario.

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En el artículo se precisó que Advocaat “se sintió honrado por el nuevo llamado de Curazao y de los referentes para que regresara”. Sin embargo, a petición del técnico neerlandés, su vuelta al banco de la selección solo se planteaba si el propio Rutten decidía renunciar al cargo. Una respuesta con la que los directivos no se quedaron del todo satisfechos. De acuerdo con De Telegraaf, el presidente de la FKK confirmó que “los jugadores y los patrocinadores querían deshacerse de Rutten”, ya que la relación estaba completamente quebrada tras la gira por Australia. Además, “Martina se ganó tal antipatía del patrocinador principal, Corendon, que la empresa, que aporta 800.000 euros, tiene la intención de dejar de ser el main sponsor de Curazao tras el Mundial”, sumaron.

“El cuento de hadas futbolístico se ha convertido en un drama real. Como protagonistas, los jugadores de Curazao quizá puedan mejorar un poco la imagen de la isla en el Mundial. Sin embargo, ya no queda nada del gran espíritu de unión de la Ola Azul”, culminó el editorial, poniendo énfasis en el estallido que sacudió al equipo debutante en la Copa del Mundo.

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La selección centroamericana presentó a los jugadores que irán al Mundial 2026

Por su parte, Advocaat ha decidido dejar atrás todas las especulaciones y conflictos anteriores para enfocarse de lleno en el Mundial, que será histórico para Curazao. “No tengo ganas de mirar atrás; todos tenemos que seguir adelante. Dejaré las conversaciones a los medios. Nos centraremos por completo en jugar al fútbol”, explicó en conferencia de prensa. Acerca de los últimos amistosos que derivaron en la salida de Rutten, el DT analizó: “Jugamos bien contra China y Australia, pero nos posicionamos demasiado arriba en el campo. Era mejor no hacerlo”. Por último, sobre los rivales que tendrá en la zona, como Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, el técnico aclaró: “Son buenos países, pero tenemos una oportunidad. Vamos a sumar puntos”.

En cuanto a las expectativas de Curazao en la Copa del Mundo, que será al menos poder sumar puntos y soñar con una clasificación a 16avos de final gracias al nuevo formato de 48 equipos, el plantel cuenta con una base de jugadores de la liga Eredivisie de Países Bajos. Por ejemplo, fueron convocados los jugadores Armando Obispo (PSV), Deveron Fonville (NEC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta), Tyrese Noslin y Tyrick Bodak (ambos del Telstar), Juninho Bacuna y Brandley Kuwas (del FC Volendam). También habrá otros futbolistas de renombre como el arquero Eloy Room, Riechedly Bazoer, Leandro Bacuna y Jürgen Locadia también forman parte del plantel de Advocaat.

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