Crimen y Justicia

Agostina Vega había denunciado a su padre el año pasado: el motivo y el estado de la causa

Fue tramitada por la madre de la víctima del brutal femicidio de Córdoba. Qué dice el entorno de Gabriel Vega, el apuntado

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Video: entrevista a Gabriel Vega, padre de Agostina

Un detalle hasta ahora desconocido en la historia de Agostina Vega trascendió en las últimas horas: una denuncia realizada por la joven contra Gabriel, su propio padre. Fue presentada en 2025 por su madre, Melisa Heredia, separado de Gabriel hace varios años, y tramita hasta hoy en la Justicia penal cordobesa. El motivo: lesiones leves, una supuesta golpiza que la víctima del brutal femicidio cometido el sábado 23 pasado sufrió a manos de su papá.

La existencia de la denuncia fue ratificada a Infobae por fuentes judiciales de la provincia y por el propio entorno de Gabriel Vega. Desde los tribunales cordobeses, un funcionario de peso aseguró que Vega padre habría descubierto a su hija conversando con un joven, también menor de edad. El contenido de esa charla, según la presentación, habría llevado a la golpiza, lo que habría generado un distanciamiento, sumado a la separación de sus padres.

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“Gabriel fue denunciado, pero la denuncia no prosperó. Hay actas escolares donde Agostina se retracta y dice que fue para llamar la atención porque el papá estaba enojado con ella”, asegura una fuente de contacto permanente con el padre de Agostina tras el femicidio. La causa continúa, con una imputación, pero el asesinato de la víctima dificulta cualquier avance.

Dos retratos en una imagen dividida: el de una joven con flequillo y pelo oscuro a la izquierda, y el de un hombre con barba canosa a la derecha
Agostina Vega, la víctima y Claudio Barrelier, el presunto femicida

Representado por la abogada querellante Fernanda Alaniz, Vega padre concedió una entrevista la semana pasada, poco antes del hallazgo del cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Allí, apuntó al vínculo entre Claudio Barrelier, el único acusado del femicidio, y Melisa Heredia, que reconoció haber sido pareja del imputado. “Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, aseguró.

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“No quiero hablar de más, pero lo único que quiero es que Agostina aparezca. Lo único que necesito es que aparezca y que el que tenga que caer, que caiga, porque la verdad ya no me interesa más nada. Que caiga el que caiga. Es así de simple”, dijo en diálogo con TN.

Los resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina se conocieron en la tarde del lunes. El estudio forense reveló que Agostina fue asfixiada hasta morir para luego ser desmembrada. Se hallaron “posibles lesiones compatibles con abuso sexual”, aseguró una alta fuente del caso, sin embargo, el reporte preliminar no fue concluyente para determinar si fue abusada o no. El estudio anatomopatológico, posterior a la autopsia, deberá esclarecer este punto que es clave en la imputación a Barrelier.

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