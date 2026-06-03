Finlandia desmanteló un programa que afectó los recursos de Rusia y confiscó más de 3,5 millones de euros

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen (derecha), y el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, hablan en la rueda de prensa durante su visita al ejercicio militar multinacional «Cold Response 26» de la OTAN en Rovajarvi, Finlandia (REUTERS/Archivo)

La Agencia Nacional de Ejecución de Finlandia, organismo independiente del Ministerio de Justicia, informó este martes la incautación de casi 4 millones de euros provenientes de fondos rusos, en respuesta a una reclamación presentada por la empresa estatal energética ucraniana Naftogz.

El organismo detalló que, tras la solicitud de Naftogz y sus filiales, autorizó la confiscación de 3,7 millones de euros transferidos por Rusia a Finlandia en el marco de un programa de cooperación transfronteriza de la Unión Europea, según reportó la cadena de televisión Yle.

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El proyecto, orientado al desarrollo de zonas fronterizas, contó con la participación conjunta de ambos países antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Tras la cancelación del programa, los fondos quedaron bajo control de las autoridades finlandesas.

La orden de incautación se mantendrá vigente hasta nuevo aviso y se suma a la medida adoptada por Helsinki hace dos años, cuando confiscó alrededor de 40 propiedades rusas tras demandas de empresas eléctricas ucranianas.

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Por su parte, las autoridades rusas afirmaron que la mitad de esas propiedades corresponden a sedes diplomáticas protegidas por inmunidad conforme a la Convención de Viena y enviaron una nota de protesta al gobierno finlandés.

La bandera finlandesa ondea fuera del ayuntamiento de Helsinki, Finlandia (REUTERS/Tom Little)

Helsinki también repudió y condenó la semana pasada los ataques contra Kiev y otras grandes ciudades ucranianas, bombardeas por las tropas rusas. Ante las sistemáticas hostilidades del Kremlin, el embajador de Rusia en la capital finlandesa fue llamado por el Gobierno a dar explicaciones en protesta por las “amenazas ilegales” emitidas por Moscú contra civiles ucranianos y diplomáticos extranjeros, luego de que se solicitara su evacuación inmediata de Kiev.

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Con esta medida, Finlandia se sumó a países como Francia, España, Polonia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, así como a la Unión Europea.

El Ministerio de Exteriores finlandés, a cargo de la ministra Elina Valtonen, citó al representante ruso, Pavel Kuznetsov, y expresó una condena enérgica a “las amenazas ilegales y los brutales ataques de Rusia contra la población civil en Ucrania, así como su campaña de intimidación para instar al personal diplomático de los países europeos a abandonar Kiev”. La cartera diplomática afirmó: “Rusia no dictará la presencia de Europa en Ucrania”.

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La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, se dirige a los asistentes durante la Conferencia de Embajadores celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en Berlín, Alemania (Ralf Hirschberger/REUTERS/Archivo)

Las advertencias rusas se produjeron tras una serie de ataques lanzados por Moscú sobre la capital ucraniana en represalia por un ataque ucraniano en una zona ocupada de Lugansk. El Ministerio de Exteriores ruso recomendó a ciudadanos extranjeros, personal diplomático y representantes de organizaciones internacionales abandonar Kiev, e instó a los habitantes de la capital ucraniana a no acercarse a infraestructuras militares y administrativas del gobierno de Volodimir Zelensky.

Ucrania apuesta por un acuerdo de paz con Rusia en los próximos meses

“El presidente tiene el mandato de intentar poner fin a esta guerra lo antes posible, preferiblemente antes del invierno”, afirmó Kyrylo Budanov, jefe de gabinete de Zelensky. A su vez, el funcionario también confirmó que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, cuñado del presidente Donald Trump y codirector de la delegación negociadora de Washington, tienen previsto visitar Kiev y Moscú “en un futuro próximo”, sin precisar fechas.

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Por otra parte, señaló que considera “absolutamente correcta, oportuna y realista” la aspiración del mandatario de cerrar un acuerdo de paz con Rusia antes del crudo invierno con temperaturas bajo cero. Durante la estación en la que el Kremlin suele aumentar sus ataques contra edificios de civiles, Rusia busca generarle una crisis eléctrica al Gobierno de Zelensky, y por lo tanto, ampliarle el malestar a los ucranianos que aguardan un cierre definitivo del conflicto.

(Con información de Europa Press)