Una cama, un baño y rastros de sangre: la habitación “reservada” de Barrelier donde ocurrió el femicidio de Agostina Vega

Desde Córdoba.— En barrio Cofico, la casa de la calle Juan del Campillo 878 nunca fue una vivienda más.

Los vecinos estaban acostumbrados al movimiento. A veces, más del que les gustaba. Claudio Barrelier solía copar la vereda como si fuera el dueño de la cuadra: hacía fiestas, invitaba barras de Instituto, cortaban la calle, ponían música y colgaban banderas. “Gente fea. Daba miedo”, coinciden varios.

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Sin embargo, para muchos, el episodio que marcó un antes y un después ocurrió en mayo de 2025, cuando una mujer salió corriendo de la propiedad semidesnuda y con las muñecas atadas. El hecho derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad que mantuvo a Barrelier detenido durante veinte días. Más tarde recuperó la libertad bajo fianza y con la obligación de presentarse una vez por mes ante la fiscalía, mientras la investigación continuaba.

Hoy esa misma dirección volvió a quedar en el centro de una causa mucho más grave. Es que, según la hipótesis judicial, fue en ese domicilio donde Agostina Vega pasó sus últimas horas con vida.

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Agostina Vega tenía 14 años

La vivienda —propiedad de la pareja de Barrelier— está construida sobre un terreno largo, con varios ambientes, un patio y una terraza. Allí, según supo Infobae, el imputado vivía con su novia, Marianela, y la hija de 11 años que ambos tienen en común. Además, la propiedad contaba con una habitación subalquilada ocupada por otras dos personas.

Imágenes obtenidas mediante drones por el medio cordobés El Doce permitieron observar una construcción deteriorada, con sectores externos poco mantenidos y signos visibles de abandono.

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Fue en ese contexto donde Barrelier había logrado reservarse un espacio propio. En lo que alguna vez fue un garaje, acondicionó una pieza con una cama y un baño cercano que, según reconstruyeron los investigadores, utilizaba de manera exclusiva. “La tenía reservada para él”, explicaron fuentes del caso.

Los peritos encontraron en ese ambiente rastros de interés para la investigación. Aunque los investigadores creen que alguien intentó limpiar la escena, durante los allanamientos se levantaron muestras de sangre que ahora son sometidas a distintos análisis.

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Según contó El Doce, la vivienda no tiene salidas hacia el sector trasero ni accesos a las calles linderas. El único ingreso y egreso identificado por los investigadores es el portón del frente, el mismo por el que Agostina fue filmada entrando junto a Barrelier.

El video que muestra el momento en que Agostina Vega entra a la casa de Claudio Barrelier

Para la fiscalía, Agostina llegó hasta esa casa engañada.

La investigación logró reconstruir que antes de encontrarse con Barrelier, la adolescente les había contado a amigas que el hombre le había prometido una sorpresa relacionada con su madre.

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Ese dato aparece hoy como una de las claves para entender cómo logró convencerla de ir hasta el domicilio. Una vez adentro, la mató. “Se estima un marco temporal entre las 23 del sábado 23 y las 5 am del domingo 24 de mayo”, indicaron fuentes del caso a este medio.

La autopsia reveló que la joven fue asfixiada. Este detalle es compatible con la hipotesis del “crimen silecioso” que barajan los investigadores y que explicaría por qué si había más personas en la casa nadie escuchó nada.

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Además, se hallaron “posibles signos de abuso sexual”. Luego, siempre según la reconstrucción judicial, la desmembró, posiblemente con un cuchillo, cargó sus restos en tachos y bolsas a bordo del Ford Ka negro y los descartó en el descampado de Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados una semana después durante los rastrillajes.

El Ford Ka que usó Barrelier para llegar a Ampliación Ferreyra y que luego lavó

Por ahora, la principal sospecha es que Barrelier actuó solo. Aunque en la vivienda residían otras personas, los investigadores creen que la disposición de los ambientes, el uso exclusivo que el acusado hacía de la habitación y la propia mecánica del crimen, podrían explicar cómo se desarrolló la secuencia sin que nadie advirtiera lo que ocurría.

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Mientras tanto, Barrelier continúa detenido. Con los elementos, la fiscalía avanza hacia una imputación por femicidio a la que pueden sumarser varios agravantes. La figura prevé como única pena posible la prisión perpetua.