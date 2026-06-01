La hipótesis del “crimen silencioso”: cómo creen los investigadores que fue asesinada Agostina Vega

Agostina Vega tenía 14 años

Desde Córdoba.— Mientras los peritos avanzan con la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, los investigadores trabajan sobre una hipótesis que gana fuerza dentro del expediente: la de un “crimen silencioso”.

La expresión surge de una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Cómo pudo ocurrir el asesinato de una adolescente de 14 años dentro de una vivienda donde había otras personas sin que nadie escuchara gritos, pedidos de auxilio o advirtiera una situación fuera de lo habitual?

PUBLICIDAD

Por ahora, la principal sospecha de la fiscalía es que Claudio Barrelier habría actuado solo. El hombre de 33 años permanece detenido e imputado por el homicidio de la adolescente. Sin embargo, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió exactamente dentro de la propiedad de barrio Cofico durante las horas previas al crimen, que habría ocurrido entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la madrugada del domingo 24.

Según confiaron altas fuentes del caso a Infobae, una de las líneas de trabajo apunta a determinar si Agostina pudo haber sido drogada. Eso explicaría por qué el crimen habría ocurrido sin gritos, pese a que en la propiedad había otras personas.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que nadie haya advertido lo ocurrido también fue mencionada por la pareja de Barrelier, quien se encontraba en la vivienda cuando comenzaron los allanamientos.

“Desde el primer momento dejé que entraran, que se fijaran. Lo único que pido es perdón a la familia. Yo no escuché nada. Mi casa es enorme”, aseguró la mujer en declaraciones a A24.

PUBLICIDAD

Los estudios toxicológicos serán determinantes para confirmar o descartar si la víctima ingirió droga.

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, donde se ubica al crimen, está ubicada en Del Campillo 878 en el barrio Cofico

La autopsia, por su parte, permitirá establecer la causa y el mecanismo de muerte, reconstruir lesiones y determinar si existen elementos compatibles con una agresión sexual.

PUBLICIDAD

Además, los resultados podrían aportar información relevante para esclarecer el móvil del crimen, uno de los aspectos que todavía permanece bajo investigación.

En ese sentido, durante las últimas horas, circularon versiones vinculadas a un posible embarazo de la joven. Las fuentes judiciales consultadas evitaron adelantar conclusiones. “Se aguardan medidas científicas dispuestas”, indicaron.

PUBLICIDAD

Claudio Barrelier, el único imputado y detenido por el crimen de la menor

La causa cuenta con un volumen inusual de evidencia. Los peritos analizan cámaras de seguridad, domos urbanos, registros telefónicos, mensajes, pruebas recolectadas en los allanamientos realizados en la vivienda de barrio Cofico, el Ford Ka negro secuestrado y distintos elementos encontrados durante la investigación.

“Tenemos elementos para reconstruir prácticamente hora por hora lo que fue pasando”, aseguró una fuente al tanto del expediente.

La hipótesis judicial sostiene que Agostina ingresó a la casa de Barrelier durante la noche del sábado 23 de mayo. Lo que todavía no está claro es por qué fue hasta allí. “Resta determinar para qué fue y qué pasó una vez que ingresó a la vivienda”, explicaron los investigadores.

PUBLICIDAD

El audio de la adolescente de 14 años se transformó en una pieza clave para la investigación

Ese punto es considerado central para la causa.

La fiscalía intenta establecer si la adolescente acudió voluntariamente a un encuentro, si fue engañada o si existió algún mecanismo de persuasión previo. También buscan reconstruir el vínculo exacto que mantenía con el acusado.

PUBLICIDAD

En un audio que ella le mandó a sus amigas habló de “una sorpresa”. “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, se escucha decir.

Otro aspecto que los investigadores descartan, al menos por ahora, es que el desmembramiento del cuerpo haya tenido el objetivo de enviar un mensaje, como suele ocurrir en algunos crímenes vinculados al narcotráfico.

PUBLICIDAD

La principal hipótesis es otra: que la maniobra estuvo orientada a facilitar el traslado, descarte y ocultamiento de los restos.

Por estas horas, los peritos continúan trabajando sobre el cuerpo de la adolescente. El torso es una de las piezas de mayor interés para los especialistas porque concentra información clave para determinar la mecánica de la muerte y la existencia de posibles lesiones vitales.

Las conclusiones de la autopsia no sólo permitirán establecer cómo murió Agostina. También podrían modificar la calificación legal del expediente.

Hoy Barrelier está imputado por homicidio. Sin embargo, la fiscalía ya analiza la posibilidad de avanzar hacia una figura de homicidio agravado o femicidio, además de evaluar otros agravantes que podrían derivar en una condena a prisión perpetua.