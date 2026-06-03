El Gobierno duplicó la recompensa por el crimen no resuelto de Karina Fragoso en Mar del Plata

Karina Fragoso tenía 50 años y estaba en pareja desde hace poco tiempo cuando fue asesinada el jueves 5 de septiembre de 2019 por la noche en Mar del Plata

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires resolvió aumentar la recompensa destinada a quienes aporten información clave sobre el crimen de Karina Fragoso en Mar del Plata.

El caso, ocurrido en septiembre de 2019, continúa sin resolverse y ha vuelto al centro de la atención pública tras la decisión oficial de incrementar el incentivo económico, que ahora oscilará entre 5 y 10 millones de pesos para quien brinde datos útiles.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial ayer jueves y responde a un pedido de la Fiscalía N° 7, que investiga el homicidio desde hace casi siete años. La expectativa de las autoridades es que la actualización del monto facilite la obtención de información que permita avanzar en la causa y esclarecer el asesinato, ocurrido en el barrio Bernardino Rivadavia. La decisión de elevar la cifra fue tomada luego de la solicitud formal del fiscal Carlos Russo, quien asumió la investigación tras la salida de su antecesor.

El homicidio de Karina Fragoso —cuidadora domiciliaria de 50 años— ocurrió la noche del jueves 5 de septiembre de 2019. Según consta en el expediente, la víctima descendió de un colectivo y se dirigía caminando hacia la vivienda de su pareja.

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De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital, el ataque se produjo en la intersección de México y Garay, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que Fragoso fue interceptada y recibió un disparo en la cabeza. Los registros también documentaron la huida del atacante y el instante en que la mujer quedó tendida en la vía pública.

Un vecino halló a Fragoso inconsciente sobre la calle y dio aviso a las autoridades. Inicialmente, se pensó que la víctima había sufrido un golpe en la nuca. Sin embargo, la autopsia practicada posteriormente reveló que presentaba una herida de bala en la cabeza, producida a corta distancia. El informe forense descartó otras lesiones y confirmó que la muerte fue consecuencia directa del disparo.

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En los primeros días tras el crimen, la investigación manejó la hipótesis de un asesinato por encargo o vinculado a algún conflicto personal, dado que Fragoso conservaba todas sus pertenencias tras el ataque. No obstante, esa línea fue perdiendo fuerza a medida que avanzaron las pesquisas. La Fiscalía N° 7 orientó la causa hacia un posible intento de robo como móvil principal, aunque no se descartan otras variables.

En el marco de la investigación, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) recabó pruebas y testimonios que permitieron identificar a una joven de 27 años como principal sospechosa. La mujer fue detenida e imputada como autora material del homicidio. Además, su pareja —también de 27 años— fue acusada por “encubrimiento agravado”. Sin embargo, en el segundo aniversario del asesinato, nuevos testimonios incorporados a la causa ubicaron a ambas mujeres en otro lugar al momento del hecho, lo que llevó a descartar esa hipótesis y ordenar la liberación de las imputadas.

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La causa no tiene detenidos

Hasta el momento, el expediente judicial no ha permitido identificar al responsable del crimen. El cambio de fiscal —con la asunción de Carlos Russo en reemplazo de Leandro Arévalo— trajo consigo una revisión de las actuaciones y un renovado intento por reactivar la investigación. Por ello, el Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió incrementar la recompensa, con el objetivo de incentivar a posibles testigos o informantes a colaborar.

El caso permanece impune, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía N° 7 y la actualización de la recompensa, que ahora alcanza hasta 10 millones de pesos para quienes aporten datos determinantes.

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La resolución oficial publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires establece que el monto de la recompensa será fijado entre 5 y 10 millones de pesos, según el valor de la información aportada. El texto detalla que los datos deberán ser suministrados directamente ante las autoridades judiciales o policiales, y que la identidad de los informantes será preservada en todo momento.

El Ministerio de Seguridad bonaerense expresó que la medida busca romper el círculo de silencio que rodea al expediente y recabar elementos que permitan identificar y detener al autor del homicidio. La actualización del monto responde a la prolongada falta de avances en la causa y al interés de la fiscalía por agotar todas las instancias posibles para esclarecer el hecho.

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