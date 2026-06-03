Ecuador registró una caída de más del 25% en los homicidios en mayo frente al mismo mes de 2025 bajo el estado de “conflicto armado” interno

Agentes de policía montan guardia en Quito, el 3 de mayo de 2026 (REUTERS/Karen Toro)

Ecuador reportó una disminución de los homicidios en un 27,7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, con 676 asesinatos frente a los 935 contabilizados en 2025, el período más violento en la historia reciente del país. Estas cifras se conocieron en medio de constantes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y miembros de bandas criminales, operativos que buscan bajar la criminalidad en las diferentes regiones del país.

En ese sentido, según el Ministerio del Interior, la reducción de los índices coincide con la aplicación de un toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias y en otros cuatro municipios durante la primera quincena de mayo.

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Como resultado del operativo de seguridad dirigido a contener a los grupos criminales, la información oficial destacó que los robos a personas bajaron un 43%, al pasar de 2.449 casos en mayo de 2025 a 1.399 este año. El mismo porcentaje de descenso se registró en los robos a motocicletas, con 975 incidentes frente a los 1.700 del año anterior.

También se identificó una disminución del 54% en los robos de vehículos y de autopartes, del 35% en los robos a hogares, del 46% en los robos a unidades económicas y del 56% en los robos en ejes viales, cifras que el Ministerio del Interior difundió a través de un comunicado.

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Agentes de policía mantienen el orden en la prisión donde se produjeron disturbios en Guayaquil, Ecuador (Europa Press/Archivo)

En ese contexto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó en un video publicado en su cuenta de Instagram la tendencia a la baja en los delitos y afirmó: “Seguiremos luchando. A las mafias: primero se van a cansar ustedes antes que yo”. El mandatario subrayó que el país se está “recuperando” de la ola de criminalidad.

La cartera de Estado informó además sobre la detención de dos objetivos de alto valor durante mayo, cifra que duplica la alcanzada en el mismo mes de 2025. Las aprehensiones de objetivos de valor intermedio ascendieron de 10 a 100 en el mismo período.

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Dentro de este contexto, el Gobierno busca aplicar leyes de mayor contención para la sociedad. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Mishel Mancheno, presentó un proyecto de reformas conocido como “Ley antimafias”, diseñado para endurecer las penas contra los integrantes de grupos criminales y fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.

“Esta es una ley que debilita a las bandas, protege a la ciudadanía y fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado”, destacó Mancheno durante la presentación del proyecto, que propone modificaciones al Código Penal, el Código de la Función Judicial y la Ley de Extinción de Dominio.

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Mishel Mancheno presentó la "Ley antimafias" contra bandas criminales en Ecuador (@mishelmanchenook)

Entre las medidas incluidas, se crea el delito autónomo de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada y se incorporan sanciones por reclutamiento de personas, uso de infraestructura para fines delictivos y sustracción ilegal de combustibles.

La “Ley antimafias” también establece la obligación de justificar de manera reforzada cualquier negativa a la prisión preventiva en causas vinculadas con delitos como delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo, trata de personas, secuestro extorsivo y sicariato. Además, quienes hayan sido condenados por lavado de activos u otros delitos conectados con el crimen organizado quedarán inhabilitados para ejercer la abogacía.

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El evento de presentación reunió al ministro del Interior, John Reimberg; el viceministro de Defensa, Roberto Quintero; el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli; y el director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, Charles Morrill.

Ecuador permanece desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por Noboa para enfrentar a las organizaciones criminales que el Ejecutivo califica como “terroristas”. Pese a estas medidas, el país cerró 2025 con un récord de 9.281 asesinatos, lo que representa una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

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(Con información de EFE)