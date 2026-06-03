América Latina

Ecuador registró una caída de más del 25% en los homicidios en mayo frente al mismo mes de 2025 bajo el estado de “conflicto armado” interno

“Seguiremos luchando. A las mafias: primero se van a cansar ustedes antes que yo”, expresó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa tras conocerse las cifras de la baja de la criminalidad en el territorio andino

Guardar
Google icon
Agentes de policía montan guardia en Quito, el 3 de mayo de 2026 (REUTERS/Karen Toro)
Agentes de policía montan guardia en Quito, el 3 de mayo de 2026 (REUTERS/Karen Toro)

Ecuador reportó una disminución de los homicidios en un 27,7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, con 676 asesinatos frente a los 935 contabilizados en 2025, el período más violento en la historia reciente del país. Estas cifras se conocieron en medio de constantes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y miembros de bandas criminales, operativos que buscan bajar la criminalidad en las diferentes regiones del país.

En ese sentido, según el Ministerio del Interior, la reducción de los índices coincide con la aplicación de un toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias y en otros cuatro municipios durante la primera quincena de mayo.

PUBLICIDAD

Como resultado del operativo de seguridad dirigido a contener a los grupos criminales, la información oficial destacó que los robos a personas bajaron un 43%, al pasar de 2.449 casos en mayo de 2025 a 1.399 este año. El mismo porcentaje de descenso se registró en los robos a motocicletas, con 975 incidentes frente a los 1.700 del año anterior.

También se identificó una disminución del 54% en los robos de vehículos y de autopartes, del 35% en los robos a hogares, del 46% en los robos a unidades económicas y del 56% en los robos en ejes viales, cifras que el Ministerio del Interior difundió a través de un comunicado.

PUBLICIDAD

Agentes de policía mantienen el orden en la prisión donde se produjeron disturbios en Guayaquil, Ecuador (Europa Press/Archivo)
Agentes de policía mantienen el orden en la prisión donde se produjeron disturbios en Guayaquil, Ecuador (Europa Press/Archivo)

En ese contexto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó en un video publicado en su cuenta de Instagram la tendencia a la baja en los delitos y afirmó: “Seguiremos luchando. A las mafias: primero se van a cansar ustedes antes que yo”. El mandatario subrayó que el país se está “recuperando” de la ola de criminalidad.

La cartera de Estado informó además sobre la detención de dos objetivos de alto valor durante mayo, cifra que duplica la alcanzada en el mismo mes de 2025. Las aprehensiones de objetivos de valor intermedio ascendieron de 10 a 100 en el mismo período.

Dentro de este contexto, el Gobierno busca aplicar leyes de mayor contención para la sociedad. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Mishel Mancheno, presentó un proyecto de reformas conocido como “Ley antimafias”, diseñado para endurecer las penas contra los integrantes de grupos criminales y fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.

Esta es una ley que debilita a las bandas, protege a la ciudadanía y fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado”, destacó Mancheno durante la presentación del proyecto, que propone modificaciones al Código Penal, el Código de la Función Judicial y la Ley de Extinción de Dominio.

Mishel Mancheno presentó la "Ley antimafias" contra bandas criminales en Ecuador (@mishelmanchenook)
Mishel Mancheno presentó la "Ley antimafias" contra bandas criminales en Ecuador (@mishelmanchenook)

Entre las medidas incluidas, se crea el delito autónomo de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada y se incorporan sanciones por reclutamiento de personas, uso de infraestructura para fines delictivos y sustracción ilegal de combustibles.

La “Ley antimafias” también establece la obligación de justificar de manera reforzada cualquier negativa a la prisión preventiva en causas vinculadas con delitos como delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo, trata de personas, secuestro extorsivo y sicariato. Además, quienes hayan sido condenados por lavado de activos u otros delitos conectados con el crimen organizado quedarán inhabilitados para ejercer la abogacía.

El evento de presentación reunió al ministro del Interior, John Reimberg; el viceministro de Defensa, Roberto Quintero; el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli; y el director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, Charles Morrill.

Ecuador permanece desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por Noboa para enfrentar a las organizaciones criminales que el Ejecutivo califica como “terroristas”. Pese a estas medidas, el país cerró 2025 con un récord de 9.281 asesinatos, lo que representa una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaEcuadorQuitohomicidiosviolenciaDaniel NoboaAsamblea Nacional de Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La CIDH pidió a los sectores movilizados en Bolivia que reclaman la salida de Rodrigo Paz priorizar el diálogo

El organismo señaló que los manifestantes y el Gobierno andino deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”, como el establecimiento de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, personal médico y provisiones esenciales

La CIDH pidió a los sectores movilizados en Bolivia que reclaman la salida de Rodrigo Paz priorizar el diálogo

Capturan a salvadoreño acusado de violación de una menor en Virginia

Un hombre, originario de El Salvador, permanece bajo custodia tras ser señalado por la agresión sexual de una adolescente

Capturan a salvadoreño acusado de violación de una menor en Virginia

Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala impulsa la reapertura de un proceso contra comunicadores de periódico

El recurso fue presentado tras el rechazo de juzgados, una sala de apelaciones y la Corte Suprema, que enviaron cualquier reclamo al Tribunal de Imprenta, previsto en la Ley de Emisión del Pensamiento

Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala impulsa la reapertura de un proceso contra comunicadores de periódico

Honduras: Congreso autoriza facultades administrativas especiales al presidente del TJE para evitar parálisis institucional

Ante la falta de consenso para completar la integración del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Congreso Nacional aprobó una autorización temporal que permitirá al magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, ejercer facultades administrativas especiales para garantizar el funcionamiento operativo y financiero de la institución.

Honduras: Congreso autoriza facultades administrativas especiales al presidente del TJE para evitar parálisis institucional

Gobierno de Honduras y magisterio instalan mesa de diálogo para abordar presupuesto e incremento salaria.

El conflicto entre el Gobierno y el magisterio dio un paso hacia la conciliación luego de que ambas partes acordaran abrir una mesa de diálogo que permitirá discutir las principales demandas de los docentes y evitar nuevas afectaciones al año escolar 2026.

Gobierno de Honduras y magisterio instalan mesa de diálogo para abordar presupuesto e incremento salaria.
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Guerrero

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Guerrero

La mamá de Cecilia Strzyzowski la recordó al cumplirse 3 años del femicidio: “Destrozaron mi vida como si no valiera nada”

Casación define este miércoles si el líder de la secta rusa en Bariloche regresa a prisión o mantiene la domiciliaria

La nueva película de los Minions tendrá una escena de 15 minutos en su propio idioma: “Si se hiciese en Francia casi podría aspirar al Oscar”

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de junio de 2026

INFOBAE AMÉRICA

Canadá propuso extender por 16 años el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México

Canadá propuso extender por 16 años el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México

El régimen de Irán atacó con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait y dejó a varias personas heridas

Los precios del petróleo suben ante la falta de avances concretos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente

Israel y Líbano continúan este miércoles las negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

El secretario general de la ONU propuso tres opciones para ayudar a poner fin al conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano

ENTRETENIMIENTO

Ladrones de bancos a lo ‘Robin Hood’ en la era de las redes sociales: Así es la nueva película del director de ‘John Wick’, definida como “una puta locura”

Ladrones de bancos a lo ‘Robin Hood’ en la era de las redes sociales: Así es la nueva película del director de ‘John Wick’, definida como “una puta locura”

La nueva película de los Minions tendrá una escena de 15 minutos en su propio idioma: “Si se hiciese en Francia casi podría aspirar al Oscar”

El único actor que pidió ver el guion de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan antes de aceptar: “¿Quieres leerlo? El resto dijo que sí"

Sydney Sweeney protagonizará una nueva versión de ‘Sleepy Hollow’ basada en una relectura del clásico: Será un thriller gótico y erótico

Qué dice la crítica de ‘He-Man y los Masters del Universo’: Nostálgica, ‘kitsch’, con un metraje excesivo y con un Jared Leto como buen villano