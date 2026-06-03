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La insólita aparición de Jorge Sampaoli en Río de Janeiro tras sonar como DT de Boca Juniors

El DT de 66 años, radicado en la ciudad carioca tras su salida del Atlético Mineiro, fue fotografiado junto a su hijo León

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Jorge Sampaoli reapareció en una salida familiar e intercambió figuritas (Foto: felps/@quejogada)
Jorge Sampaoli reapareció en una salida familiar e intercambió figuritas (Foto: felps/@quejogada)

Jorge Sampaoli apareció este martes en Río de Janeiro en una rueda de intercambio de figuritas del Mundial 2026, junto a su hijo León, de seis años, en el centro comercial al aire libre de Barra da Tijuca. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y mostraron al técnico argentino de 66 años sentado entre niños, en una escena que contrastó con su perfil de entrenador de élite con pasado en selecciones nacionales y grandes clubes de Brasil y Europa.

Sampaoli reside en la ciudad carioca desde febrero, cuando dejó el Atlético Mineiro tras dirigir 33 partidos: 10 victorias, 14 empates y nueve derrotas. Desde entonces no tiene equipo y aguarda una nueva oportunidad en el fútbol de alto nivel.

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La reaparición pública del entrenador originario de Casilda, provincia de Santa Fe, se produjo en un momento en que su nombre volvió a circular con fuerza en los pasillos de Boca Juniors. Según trascendió, el representante del DT se habría acercado a Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol del club, para explorar una posible contratación. La maniobra cobró impulso tras la confirmación de la salida de Claudio Úbeda, cuyo vínculo vencía en junio y no será renovado.

Sampaoli acompañó a su hijo a intercambiar figuritas (Foto: felps/@quejogada)
Sampaoli acompañó a su hijo a intercambiar figuritas (Foto: felps/@quejogada)

El Xeneize tiene como objetivo resolver la sucesión técnica antes del 18 de junio, fecha en que el plantel retoma los trabajos, luego de un primer semestre sin resultados deportivos. El nombre de Sampaoli no es nuevo en el radar de la institución: ya había sido una opción firme durante la presidencia de Daniel Angelici. En aquella etapa, Nicolás Burdisso, entonces manager, se inclinó por Gustavo Alfaro, y el ciclo de negociaciones con Sampaoli quedó inconcluso.

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El propio entrenador repasó ese episodio días atrás en una entrevista con La Red. “Estuve dos veces a un paso de ir con Daniel Angelici”, recordó. Y describió parte de la seducción que el club desplegó: “Boca quería que yo esté. Me mostraron la Bombonera de noche con las luces prendidas para seducirme. Estuve a un paso de ir, pero la decisión fue mía de no venir”.

El entrenador también reveló que nunca recibió una oferta de River

Sampaoli también abordó su condición de hincha de River Plate y descartó que eso representara un impedimento real. “Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca”, sostuvo, y añadió que él mismo se lo planteó a la dirigencia en su momento: “Yo no creo tener problemas si ustedes piensan que es una imposibilidad”. Aun así, reconoció que su decisión de no aceptar respondió a no querer ingresar “mal” a una institución de ese peso. “Deportivamente era un proyecto muy interesante. Era pensar en ganar la Copa y el Mundial de Clubes”, señaló.

Sobre River Plate, fue tajante: “River nunca estuvo interesado en mí. Nunca tuve una propuesta”.

El regreso de su nombre al debate xeneize se da en paralelo al de Antonio Mohamed, quien también sonó tras la salida de Úbeda pero se bajó antes de un eventual llamado formal. El club de la Ribera busca cerrar la incorporación en los próximos días, con el inicio de la pretemporada como límite autoimpuesto.

El currículum de Sampaoli en Brasil incluye pasos por Santos, Atlético Mineiro y Flamengo. A nivel selecciones, condujo a Chile en el Mundial de Brasil 2014 y a Argentina en Rusia 2018.

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