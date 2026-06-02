Ciencia

La respiración de cada persona es tan única como una huella dactilar, asegura un nuevo estudio

El hallazgo, realizado con 100 adultos sanos y publicado en Current Biology, demuestra que los rasgos más sutiles de este proceso biológico permiten identificar a un individuo con la misma fiabilidad que los surcos de sus dedos

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Ilustración plana de una nariz color piel exhalando líneas de viento y objetos como una huella dactilar, pasaporte, lupa, llave, candado y libro sobre un fondo azul.
El patrón de respiración nasal es tan exclusivo como una huella digital y permite identificar a una persona con una precisión superior al 96% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón de respiración de cada persona funciona como una huella digital: es exclusivo, permite identificar a un individuo con alta precisión y puede revelar aspectos sobre su salud física y mental.

Investigaciones recientes publicadas en Current Biology describen que es tan distintivo como la huella dactilar porque abarca detalles únicos y persistentes a lo largo del tiempo, más allá de la frecuencia o la profundidad. Esto ha permitido a la ciencia avanzar en técnicas de identificación individual y proponer aplicaciones relacionadas con el diagnóstico de salud y la personalización de tratamientos médicos mediante el análisis del aire inhalado y exhalado.

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Un equipo científico encabezado por Noam Sobel, neurobiólogo del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, logró identificar a personas basándose únicamente en su patrón de respiración nasal con una precisión de 96,8%, según Current Biology. El registro, que abarcó 24 horas de monitoreo continuo a 100 adultos sanos, demostró que la forma en que cada persona respira tiene huellas tan intransferibles como los surcos de sus dedos. Smithsonian Magazine explicó que el dispositivo empleado recogía datos durante la vigilia y el sueño, permitiendo alcanzar este nivel de exactitud.

La respiración y su vínculo con la salud física y mental

Mujer con cabello oscuro y suéter claro, ojos cerrados y cabeza levantada, respirando profundamente en un entorno hogareño bien iluminado.
Existen claras correlaciones entre el patrón de respiración y parámetros de salud como índice de masa corporal, ansiedad y depresión en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo portátil desarrollado para medir el flujo de aire nasal es ligero, de uso continuo y posiciona un sensor bajo la nariz, tomando registros separados en cada fosa, detalló Nature. Cada participante llevó el instrumento durante un día entero, mientras anotaba sus actividades en una aplicación móvil vinculada.

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El equipo recopiló hasta 100 parámetros distintos del patrón respiratorio. Se emplearon técnicas de aprendizaje automático para analizar estos datos e identificar a los individuos. Tras varias rondas de pruebas a lo largo de dos años, el sistema no solo mantuvo la precisión, sino que también reveló que el patrón de respiración de una persona se mantiene estable en el tiempo.

Este aspecto refleja cómo el cerebro y el cuerpo interactúan, y está conectado a regiones responsables de emociones, memoria y control motor, señalaron desde Smithsonian Magazine. El neurocientífico Detlef Heck, de la Universidad de Minnesota, explicó que la variabilidad en las pausas y la duración de cada inhalación o exhalación puede ofrecer información directa sobre el estado físico y mental.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El dispositivo portátil empleado recoge datos separados de cada fosa nasal y registra la respiración tanto durante la vigilia como el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación constató correlaciones entre la forma de respirar y parámetros como el índice de masa corporal, así como los resultados de cuestionarios sobre depresión y ansiedad, informó Nature. Las personas con mayor ansiedad o depresión tendieron a presentar inhalaciones más cortas, exhalaciones más rápidas o pausas inusuales durante el sueño. Incluso entre adultos aparentemente sanos, el patrón permitió anticipar el ciclo sueño-vigilia y niveles de estrés o atención.

Expertos independientes como Artin Arshamian, neurocientífico del Instituto Karolinska, destacaron la innovación de vincular mediciones no invasivas y de larga duración a posibles diagnósticos de salud mental. Se plantea la posibilidad de que, al reconocer qué estilos de respiración se asocian al bienestar, se desarrollen programas para entrenar la respiración con el fin de mejorar la salud emocional y cognitiva.

Aplicaciones, desafíos y cuestiones éticas de la respiración única

El potencial de la respiración única como herramienta de identificación plantea desafíos relacionados con la privacidad de los datos respiratorios, advirtió Smithsonian Magazine. El uso de este patrón como identificador biométrico, comparable al de huellas o iris, genera debate sobre los procedimientos para proteger y almacenar estos datos personales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de la respiración como huella biométrica plantea desafíos éticos y de privacidad sobre la protección de datos personales únicos de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobel subrayó que se requieren registros extensos, al menos de 24 horas, para asegurar la individualización confiable del dato respiratorio. A su vez, Heck consideró que la tecnología es prometedora, pero necesita ser validada en grupos más amplios antes de aplicarse de forma general.

El desarrollo está vinculado a intereses comerciales, ya que parte del equipo científico figura como titular de patentes sobre el dispositivo y método, conforme al artículo original en Current Biology. Por otro lado, neurocientíficos como Diego Laplagne y Adriano Tort alertaron que fuera del laboratorio puede resultar difícil distinguir entre patrones influenciados por las actividades diarias y los genuinamente personales.

El futuro de la investigación sugiere que, si se confirma que intervenir en el patrón respiratorio afecta el bienestar, modificar la forma en que respiramos podría brindar opciones novedosas para mejorar la salud mental y física de las personas.

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