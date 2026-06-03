Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, una de las principales instalaciones energéticas de Rusia

Explosiones e incendios sacudieron durante la madrugada de este miércoles la terminal petrolera de San Petersburgo, en la región rusa de Leningrado, tras una ofensiva atribuida a Ucrania, en un nuevo ataque contra infraestructura estratégica situada a más de mil kilómetros de la frontera entre ambos países.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que las fuerzas de su país lograron "golpear instalaciones estratégicas en territorio ruso" durante una operación en la que participaron unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, las Fuerzas de Operaciones Especiales, la Inteligencia de Defensa y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza.

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Según Zelensky, entre los objetivos alcanzados figura la terminal petrolera de San Petersburgo, ubicada a unos 1.100 kilómetros de la frontera estatal de Ucrania. El mandatario también mencionó ataques contra instalaciones militares en la base naval de Kronstadt y contra una empresa de la región de Tambov dedicada a la fabricación de armamento ruso, situada a unos 600 kilómetros de la línea del frente.

El ataque coincidió con la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026, el principal encuentro empresarial de Rusia, encabezado por el presidente Vladimir Putin y programado hasta el 6 de junio.

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De acuerdo con testimonios de residentes y reportes de medios independientes, videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose sobre la terminal petrolera, mientras se escuchaban fuertes explosiones en distintos sectores de San Petersburgo.

El canal ruso Astra informó a través de Telegram que al menos un dron impactó las instalaciones y provocó un incendio de gran magnitud.

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Zelensky elogió la actuación de las fuerzas participantes en la operación. "Agradezco a nuestros guerreros por su precisión. El plan de Ucrania para sanciones de largo alcance se está implementando exactamente como se necesita para acercar la paz. ¡Gloria a Ucrania!“, declaró.

El gobernador de la región de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, informó que las defensas antiaéreas rusas derribaron 50 drones durante la jornada, aunque evitó pronunciarse sobre los incendios registrados en la terminal petrolera. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el alcance de los daños.

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La agencia estatal rusa TASS indicó además que el ataque provocó interrupciones en las operaciones del aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo. Según el reporte, 29 vuelos acumularon demoras superiores a dos horas, mientras que otros nueve fueron desviados a aeródromos alternativos.

La terminal afectada, ubicada en el Golfo de Finlandia dentro del Gran Puerto de San Petersburgo, se encuentra entre las principales instalaciones de almacenamiento y exportación de combustibles de Rusia. La infraestructura recibe y despacha productos petrolíferos por vía marítima, ferroviaria y terrestre, con una capacidad anual de procesamiento de 12,5 millones de toneladas.

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Los ataques contra infraestructuras energéticas y portuarias de la región ya tienen antecedentes. En enero de 2024, un dron ucraniano fue derribado sobre la misma terminal, incidente que también derivó en un incendio. Más tarde, en septiembre de 2025, otra ofensiva ucraniana obligó al puerto petrolero de Primorsk, el mayor del mar Báltico, a suspender temporalmente sus operaciones.

La acción de este miércoles ocurrió un día después de que Rusia lanzara una ofensiva masiva con misiles y drones contra Kiev, Dnipro y otras ciudades ucranianas. Según las autoridades de Ucrania, el ataque dejó al menos 23 muertos, entre ellos dos niños, y más de 100 heridos.

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El gobierno ucraniano había advertido en los días previos sobre una posible intensificación de los bombardeos rusos. En ese contexto, Kiev sostiene que los recientes cambios en el frente de combate ampliaron su capacidad para alcanzar objetivos estratégicos en el interior de Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión del Consejo Presidencial para la Política Estatal de Promoción de la Lengua Rusa y las Lenguas de los Pueblos de Rusia, a través de videoconferencia en Moscú, Rusia, el 2 de junio de 2026 (REUTERS)

La ofensiva con drones contra San Petersburgo coincidió con la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el principal encuentro empresarial de Rusia, encabezado por el presidente Vladimir Putin y conocido como el "Davos ruso“. Los organizadores prevén la participación de más de 20.000 invitados y representantes de más de 130 países y territorios, entre ellos un funcionario del gobierno de Estados Unidos, en lo que constituye la primera presencia oficial estadounidense en varios años.

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La terminal petrolera alcanzada por el ataque se encuentra a unos 17 kilómetros del centro de convenciones Expoforum, sede del evento. Putin utiliza habitualmente el foro para proyectar la fortaleza de la economía rusa y defender que el país continúa abierto a los negocios internacionales pese a las sanciones occidentales y al aislamiento diplomático derivado de la guerra en Ucrania.

Durante la edición de 2025, el mandatario ruso declaró que "toda Ucrania pertenece a Rusia“, una afirmación que generó rechazo en Kiev y entre los aliados occidentales de Ucrania.

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Tras el ataque, Sergiy Sternenko, asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, destacó el simbolismo del momento en una publicación en redes sociales: "El foro de San Petersburgo se inaugura con una densa columna de humo negro de fondo tras los ataques ucranianos“.

(Con información de EFE y AFP)