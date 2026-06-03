Cómo ver los 104 partidos del Mundial en Argentina: las señales que los transmiten

Las opciones de transmisión del Mundial 2026 en Argentina. Qué plataformas y canales ofrecen acceso total o parcial a los 104 partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 llega con una oferta de transmisión fragmentada entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming. Con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, el acceso a la competencia completa quedó concentrado en pocas manos, mientras que el resto de los canales ofrecen coberturas parciales.

DSports es la única señal televisiva con acceso al 100% de los encuentros. A través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO, transmitirá los 104 partidos del torneo, con más de 900 horas de programación en vivo y enviados especiales en los tres países sede, según anticipó Hernán Bidegain, director de DSports. La señal cuenta con la licencia de FIFA para la transmisión tanto en televisión satelital como en plataformas digitales.

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Ese mismo esquema de licencias es el que permite que Paramount+ y Flow también ofrezcan el torneo completo. Ambas plataformas acceden a los 104 partidos a través de un acuerdo de sublicencias con DSports, con la misma imagen y relatos de la señal deportiva. Los usuarios de Amazon Prime Video que contraten el canal de DSports como add-on también tendrán acceso a la totalidad de los encuentros.

Infografía detallando las opciones de transmisión fragmentada para los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina, incluyendo plataformas con cobertura total o parcial vía cable, TV abierta y streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TyC Sports transmitirá 52 partidos, entre ellos todos los de la selección argentina. En la fase de grupos, la grilla confirmada incluye:

11/06 – 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa

12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

13/06 – 01:00 | Australia vs. Turquía

13/06 – 22:00 | Haití vs. Escocia

14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón

14/06 – 23:00 | Suecia vs. Túnez

15/06 – 16:00 | Bélgica vs. Egipto

15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita

15/06 – 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda

16/06 – 19:00 | Irak vs. Noruega

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 01:00 | Austria vs. Jordania

17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia

17/06 – 20:00 | Ghana vs. Panamá

17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia

18/06 – 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica

18/06 – 22:00 | México vs. Corea del Sur

19/06 – 16:00 | Estados Unidos vs. Australia

19/06 – 21:30 | Brasil vs. Haití

20/06 – 14:00 | Países Bajos vs. Suecia

20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil

21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita

21/06 – 16:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

22/06 – 21:00 | Noruega vs. Senegal

23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán

23/06 – 20:00 | Croacia vs. Panamá

24/06 – 16:00 | Suiza vs. Canadá

24/06 – 19:00 | Marruecos vs. Haití

24/06 – 22:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

25/06 – 20:00 | Japón vs. Suecia

25/06 – 23:00 | Turquía vs. Estados Unidos

26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 00:00 | Egipto vs. Irán

27/06 – 18:00 | Inglaterra vs. Panamá

27/06 – 20:30 | RD Congo vs. Uzbekistán

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

En la fase eliminatoria, TyC Sports tiene confirmados 6 partidos de 16avos de final, 4 de octavos, 1 de cuartos, 1 semifinal y la final del 19 de julio, aunque los cruces específicos quedan sujetos a la clasificación de los equipos.

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Telefe llega al Mundial con 32 partidos, con foco en la Selección y los equipos latinoamericanos y europeos de mayor peso. Los 22 encuentros de fase de grupos ya confirmados son:

11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica

12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

13/06 – 19:00 | Brasil vs. Marruecos

14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón

14/06 – 20:00 | Ecuador vs. Costa de Marfil

15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia

18/06 – 16:00 | Suiza vs. Bosnia

19/06 – 19:00 | Escocia vs. Marruecos

20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil

21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita

21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán

23/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana

24/06 – 19:00 | Escocia vs. Brasil

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

25/06 – 23:00 | Paraguay vs. Australia

26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los 10 partidos restantes de la fase eliminatoria aún no fueron confirmados por la señal.

Disney+, a través de ESPN y su plan Premium, transmitirá 30 partidos. En la fase de grupos, la oferta se concentra en selecciones latinoamericanas y potencias europeas. Los encuentros confirmados son:

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11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica

14/06 – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador

15/06 – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia

20/06 – 21:00 | Curazao vs. Ecuador

21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

23/06 – 23:00 | Congo vs. Colombia

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 20:30 | Colombia vs. Portugal

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los partidos restantes hasta completar los 30 corresponden a la fase eliminatoria: 2 de 16avos, 2 de octavos, 1 de cuartos, las 2 semifinales y la final.

La TV Pública tendrá una presencia más acotada: 10 partidos en total, con los tres encuentros de Argentina en fase de grupos como únicos confirmados hasta el momento. Las transmisiones no serán propias, sino que replicarán la imagen y los relatos de DSports.

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16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los 7 partidos restantes de la fase eliminatoria aún no fueron anunciados por el canal estatal.