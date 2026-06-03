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Cómo ver los 104 partidos del Mundial en Argentina: las señales que los transmiten

Entre el cable, la televisión abierta y el streaming, la oferta para seguir todos los encuentros del torneo quedó repartida de forma desigual, con acceso completo solo para algunos servicios

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Infografía sobre el Mundial 2026 en Argentina, mostrando un globo terráqueo y logos de DSports, DIRECTV, TyC Sports, Telefe, Disney+, TV Pública y plataformas de streaming.
Las opciones de transmisión del Mundial 2026 en Argentina. Qué plataformas y canales ofrecen acceso total o parcial a los 104 partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 llega con una oferta de transmisión fragmentada entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming. Con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, el acceso a la competencia completa quedó concentrado en pocas manos, mientras que el resto de los canales ofrecen coberturas parciales.

DSports es la única señal televisiva con acceso al 100% de los encuentros. A través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO, transmitirá los 104 partidos del torneo, con más de 900 horas de programación en vivo y enviados especiales en los tres países sede, según anticipó Hernán Bidegain, director de DSports. La señal cuenta con la licencia de FIFA para la transmisión tanto en televisión satelital como en plataformas digitales.

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Ese mismo esquema de licencias es el que permite que Paramount+ y Flow también ofrezcan el torneo completo. Ambas plataformas acceden a los 104 partidos a través de un acuerdo de sublicencias con DSports, con la misma imagen y relatos de la señal deportiva. Los usuarios de Amazon Prime Video que contraten el canal de DSports como add-on también tendrán acceso a la totalidad de los encuentros.

Infografía con globo, televisores, antenas y logos de plataformas/canales argentinos, detallando opciones de TV y streaming para el Mundial 2026 en Argentina.
Infografía detallando las opciones de transmisión fragmentada para los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina, incluyendo plataformas con cobertura total o parcial vía cable, TV abierta y streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TyC Sports transmitirá 52 partidos, entre ellos todos los de la selección argentina. En la fase de grupos, la grilla confirmada incluye:

  • 11/06 – 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa
  • 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
  • 13/06 – 01:00 | Australia vs. Turquía
  • 13/06 – 22:00 | Haití vs. Escocia
  • 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
  • 14/06 – 23:00 | Suecia vs. Túnez
  • 15/06 – 16:00 | Bélgica vs. Egipto
  • 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
  • 15/06 – 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda
  • 16/06 – 19:00 | Irak vs. Noruega
  • 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
  • 17/06 – 01:00 | Austria vs. Jordania
  • 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
  • 17/06 – 20:00 | Ghana vs. Panamá
  • 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
  • 18/06 – 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica
  • 18/06 – 22:00 | México vs. Corea del Sur
  • 19/06 – 16:00 | Estados Unidos vs. Australia
  • 19/06 – 21:30 | Brasil vs. Haití
  • 20/06 – 14:00 | Países Bajos vs. Suecia
  • 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
  • 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
  • 21/06 – 16:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto
  • 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
  • 22/06 – 21:00 | Noruega vs. Senegal
  • 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
  • 23/06 – 20:00 | Croacia vs. Panamá
  • 24/06 – 16:00 | Suiza vs. Canadá
  • 24/06 – 19:00 | Marruecos vs. Haití
  • 24/06 – 22:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur
  • 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
  • 25/06 – 20:00 | Japón vs. Suecia
  • 25/06 – 23:00 | Turquía vs. Estados Unidos
  • 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
  • 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
  • 27/06 – 00:00 | Egipto vs. Irán
  • 27/06 – 18:00 | Inglaterra vs. Panamá
  • 27/06 – 20:30 | RD Congo vs. Uzbekistán
  • 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

En la fase eliminatoria, TyC Sports tiene confirmados 6 partidos de 16avos de final, 4 de octavos, 1 de cuartos, 1 semifinal y la final del 19 de julio, aunque los cruces específicos quedan sujetos a la clasificación de los equipos.

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Telefe llega al Mundial con 32 partidos, con foco en la Selección y los equipos latinoamericanos y europeos de mayor peso. Los 22 encuentros de fase de grupos ya confirmados son:

  • 11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica
  • 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
  • 13/06 – 19:00 | Brasil vs. Marruecos
  • 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
  • 14/06 – 20:00 | Ecuador vs. Costa de Marfil
  • 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
  • 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
  • 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
  • 18/06 – 16:00 | Suiza vs. Bosnia
  • 19/06 – 19:00 | Escocia vs. Marruecos
  • 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
  • 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
  • 21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
  • 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
  • 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
  • 23/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana
  • 24/06 – 19:00 | Escocia vs. Brasil
  • 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
  • 25/06 – 23:00 | Paraguay vs. Australia
  • 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
  • 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
  • 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los 10 partidos restantes de la fase eliminatoria aún no fueron confirmados por la señal.

Disney+, a través de ESPN y su plan Premium, transmitirá 30 partidos. En la fase de grupos, la oferta se concentra en selecciones latinoamericanas y potencias europeas. Los encuentros confirmados son:

  • 11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica
  • 14/06 – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador
  • 15/06 – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay
  • 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
  • 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
  • 20/06 – 21:00 | Curazao vs. Ecuador
  • 21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
  • 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
  • 23/06 – 23:00 | Congo vs. Colombia
  • 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
  • 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
  • 27/06 – 20:30 | Colombia vs. Portugal
  • 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los partidos restantes hasta completar los 30 corresponden a la fase eliminatoria: 2 de 16avos, 2 de octavos, 1 de cuartos, las 2 semifinales y la final.

La TV Pública tendrá una presencia más acotada: 10 partidos en total, con los tres encuentros de Argentina en fase de grupos como únicos confirmados hasta el momento. Las transmisiones no serán propias, sino que replicarán la imagen y los relatos de DSports.

  • 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
  • 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
  • 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los 7 partidos restantes de la fase eliminatoria aún no fueron anunciados por el canal estatal.

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