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La reacción de Mario Pergolini cuando Carlos Belloso le mostró su talento como ventrílocuo: “Me muero de miedo”

El actor sacó a su muñeco “Felipe” de una valija y armó un ida y vuelta que descolocó al conductor, entre risas, curiosidad y preguntas sobre cómo nació su vínculo con el personaje

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Desde recordar sus éxitos en el mundo de la actuación hasta mostrar su talento con el dibujo, este martes, Carlos Belloso sorprendió a Mario Pergolini al mostrarle sus habilidades como artista. Sin embargo, hubo una en específico que dejó anonadado al histórico conductor: la ventriloquía.

Todo comenzó en un nuevo programa de Otro día perdido (eltrece), cuando Pergolini le preguntó a su invitado: “Tenés varias habilidades raras. ¿Sos ventrílocuo? En Grecia se pensaba que era algo que salía del estómago. Ahí creían estuvo prohibido un tiempo, creían que hablaban en nombre de los que venían del más allá. ¿Y sos ventrílocuo o tanatólogo? ¿Te puedo ver cómo hacés de ventrílocuo? Me da impresión esto”.

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Fue entonces cuando Belloso sacó su muñeco de una valija e impactó a los presentes. “Hola, ¿qué tal chicos? ¿Dónde estamos? Qué tal Marcelo”, dijo el pequeño amigo de Carlos, provocando las risas de la tribuna. Con tono serio, Mario respondió: “No, Marcelo es el otro”.

Luego, Evelyn Botto consultó: “¿Cómo se llama el amigo?”. Nuevamente, fue el muñeco quien contestó: “Felipe”. Al ver este llamativo ida y vuelta, Pergolini le preguntó a Belloso cómo era su relación con su compañero y si no le daba miedo. “Macanudo, estamos todos los días juntos. Yo encerrado en la valija”, respondió el pequeño amigo de Carlos.

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Mario Pergolini
El muñeco Felipe protagoniza un insólito cruce con Mario Pergolini y genera risas e incomodidad en Otro día Perdido

Al ver que solo el muñeco le contestaba, el conductor le preguntó: “¿Y cuando se dio cuenta él (Carlos Belloso) que era ventrílocuo?. No puedo creer que le estoy hablando a un muñeco”. Esta vez, el invitado volvió a su charla habitual y respondió por sí mismo: “Nos conocimos en una obra de teatro. Trabajamos juntos”.

Con la idea de ahondar más en el tema, Mario le preguntó a su invitado: “¿Hace cuánto tiempo lo tenés a él? ¿Empezaste por una obra?”. Tras unos instantes de reflexión, Belloso respondió: “Yo estuve en esa obra...claro, Mundo mudo. Hacía la vida del mejor actor del mundo de la década del ’10-’20. Ahí nos quedamos juntos, solos, en un sillón. Yo después me lo traje. Me interrumpe porque quiere hablar”.

Carlos Belloso
Carlos Belloso sorprende en televisión con su faceta de ventrílocuo junto a su muñeco Felipe durante el ciclo de Mario Pergolini

En una mezcla de humor y sinceridad, Mario destacó: “Me estoy asustando Carlos. No apaguen las luces porque me muero de miedo, me hago encima”. Como si fuera poco, Belloso llamó la atención al revelar cómo se había dado cuenta de su vínculo con el muñeco: “Entonces nos quedamos solos y estábamos viendo un programa de televisión y lo voy a apagar y me dice: “No lo cortes”. Yo le pregunté: “¿Por qué?”. Y me dijo que quería seguir viendo tele”.

Con algo de temor en su voz, el conductor le comentó a Carlos: “Vamos a hacer una cosa, necesitamos que vuelvas a poner a tu otro yo adentro de la valija. Lo tenés que hacer Carlos. Veo que lo tratás con mucho cuidado. ¿Alguna vez lo dejaste sentado en una silla y de golpe alguien se levanta para ir al baño a las cuatro de la mañana y lo ve ahí sentado?”.

En estas semanas, el programa de Pergolini atraviesa un sensible momento ante la ausencia de Agustín Rada, quien se enfoca en su debut en Charlie y la Fábrica de Chocolate. En ese marco, Mario apuntó contra el humorista e ironizó sobre los rumores de conflicto. “Bienvenidos a todos, hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, que como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema”, lanzó, a pura ironía, subrayando la polémica con una sonrisa.

De inmediato, el conductor buscó restarle dramatismo a la situación. “Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire”, señaló ante la audiencia. Y dejó claro su punto de vista: “Pelearse con Agustín es imposible”.

Para continuar con las bromas, durante el programa Pergolini exhibió titulares, placas de televisión y fragmentos de programas de espectáculos que replicaron el supuesto enfrentamiento. “Miren la escalada minuto a minuto de algo que no es nada, sino algo que nosotros mostramos porque justamente no es nada”, afirmó el presentador.

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