Expertos advierten sobre riesgo de hipertensión en personas que duermen menos de seis horas

Especialistas, consultados por Verywell Health, recomiendan rutinas específicas y atención médica temprana para reducir el impacto negativo de la falta de descanso en el organismo

Por Martina Cortés Moschetti

Dormir menos de seis horas
Dormir menos de seis horas por noche incrementa el riesgo de hipertensión, según estudios científicos (Imagen ilustrativa Infobae)

Una noche corta no solo significa sentirse agotado al día siguiente. La evidencia muestra que la falta de sueño puede tener consecuencias graves para la salud cardiovascular, incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas. Es que dormir menos de seis horas por noche incrementa el riesgo de desarrollar presión arterial alta, un problema que afecta silenciosamente a millones de personas alrededor del mundo.

Esta relación, según expertos de Verywell Health, se debe a alteraciones en el ritmo circadiano y desequilibrios hormonales, lo que dificulta la regulación nocturna de la presión arterial.

El descanso nocturno es clave para la reparación celular, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la regulación de hormonas esenciales. En condiciones normales, durante la noche ocurre un “descenso nocturno” de la presión arterial, permitiendo que el sistema cardiovascular se recupere.

Cuando el sueño es insuficiente, este proceso natural se interrumpe y aumenta el riesgo de hipertensión y de sufrir complicaciones graves como infartos o accidentes cerebrovasculares, detallan expertos de Verywell Health.

El sueño insuficiente y su impacto en la presión arterial

La falta de sueño altera
La falta de sueño altera el ritmo circadiano y los niveles hormonales, afectando la presión arterial (Freepik)

El vínculo entre la falta de sueño y la presión arterial alta se explica fundamentalmente por dos mecanismos. Por un lado, la alteración del ritmo circadiano afecta la secreción de melatonina, hormona que induce el sueño, favorece la relajación y promueve la vasodilatación.

Por otro lado, el déficit de sueño eleva los niveles de cortisol, hormona del estrés, lo que provoca vasoconstricción y eleva la presión.

Diversos estudios científicos respaldan esta conexión. Una investigación realizada con 66.122 adultos reveló que quienes dormían menos de seis horas por noche tenían un 10% más de probabilidades de desarrollar hipertensión en comparación con quienes descansaban entre siete y ocho horas.

Además, los participantes con dificultades para conciliar o mantener el sueño presentaron un 28% más de riesgo, según expertos de verywell health.

Dormir poco reduce la producción
Dormir poco reduce la producción de melatonina y eleva el cortisol, lo que impacta la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Harvard publicaron un estudio en Sleep Medicine en el que siguieron a 3.500 adultos sin diagnóstico previo de hipertensión durante un año. El trabajo demostró que quienes dormían menos de seis horas por noche experimentaron un aumento medio de 6 mmHg en la presión sistólica y un 18% más de riesgo de desarrollar hipertensión comparados con quienes dormían al menos siete horas.

Trastornos del sueño e hipertensión

Distintos trastornos del sueño mantienen una relación estrecha con la hipertensión. El insomnio, definido por la dificultad persistente para conciliar o mantener el sueño, puede cuadruplicar el riesgo cuando la duración nocturna desciende a menos de seis horas.

La apnea del sueño, caracterizada por interrupciones frecuentes de la respiración, reduce la oxigenación y desencadena la liberación de noradrenalina, hormona que causa vasoconstricción y eleva la presión arterial.

La narcolepsia, enfermedad neurológica responsable de somnolencia diurna incontrolable, presenta una prevalencia de hipertensión del 44% debido a la alteración de los patrones de sueño profundo.

Trastornos como la narcolepsia y
Trastornos como la narcolepsia y el síndrome de piernas inquietas elevan la prevalencia de hipertensión (Imagen ilustrativa Infobae)

El síndrome de piernas inquietas, que provoca la necesidad de moverse antes de dormir, activa el sistema nervioso y contribuye al aumento de la presión arterial. Otro trastorno relevante es el sueño fragmentado por trabajo a turnos, que duplica el riesgo de hipertensión si se descansa menos de seis horas.

Estos cuadros se agravan ante factores como obesidad, edad avanzada, antecedentes familiares, consumo elevado de alcohol y tabaco, inactividad física, y una dieta rica en sodio o baja en potasio. La falta de sueño es un factor de riesgo modificable en el desarrollo de hipertensión.

Claves para una buena higiene del sueño

Para reducir el riesgo de hipertensión vinculado a la falta de descanso, expertos de Verywell Health proponen hábitos eficaces: acostarse y levantarse a la misma hora todos los días; mantener el dormitorio tranquilo, oscuro y fresco; evitar dispositivos electrónicos, cafeína y nicotina antes de dormir; realizar actividades relajantes, como leer o tomar un baño tibio; y suspender comidas y bebidas, especialmente alcohol, dos o tres horas antes de acostarse.

Expertos recomiendan rutinas de sueño
Expertos recomiendan rutinas de sueño y atención médica temprana para prevenir complicaciones cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos de verywell health advierten que, si los trastornos del sueño se prolongan por más de tres meses y afectan la vida cotidiana, es fundamental buscar la evaluación de un especialista, incluso si la presión arterial se mantiene dentro de valores normales. La intervención temprana es decisiva para prevenir complicaciones a largo plazo.

