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El histórico entrenador que podría regresar al Real Madrid en medio del escándalo por la pelea Valverde-Tchouaméni

La continuidad de Álvaro Arbeloa es el banco Merengue es una utopía y la dirigencia busca el retorno de un técnico de peso para controlar los egos del vestuario

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José Mourinho es el máximo candidato a dirigir el Real Madrid
José Mourinho es el máximo candidato a dirigir el Real Madrid

El Real Madrid está atravesando una de las crisis más profundas en los últimos tiempos. En medio de un presente con dos años consecutivos sin títulos y el escándalo que se desató por la pelea física entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, el club deberá definir su futuro deportivo al elegir un nuevo director técnico. El nombre de José Mourinho, quien mantuvo una relación especial con la institución durante su ciclo entre 2010 y 2013 —ganó tres títulos—, cobró relevancia como principal candidato para asumir el mando, con el propio presidente Florentino Pérez encabezando las negociaciones.

De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Real Madrid inició “contactos directos” con el técnico portugués el pasado 8 de mayo, como parte de la denominada ‘Operación José Mourinho’. El motivo es revertir una racha de “dos años seguidos sin ganar un título”, fase que se agudizó tras la caída frente al Bayern Múnich por la UEFA Champions League y que alimentó la percepción sobre el fin del ciclo de Álvaro Arbeloa.

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El Real Madrid ha iniciado la operación José Mourinho con contactos directos que ahora están teniendo lugar. El Benfica quiere que Mou se quede a toda costa pero está al tanto de las conversaciones en curso con el Real; depende del Madrid. Depende de Florentino Pérez: él decidirá si Mourinho regresa o no”, destacó el periodista italiano.

José Mourinho es el favorito para reemplazar a Álvaro Arbeola en el Real Madrid
José Mourinho es el favorito para reemplazar a Álvaro Arbeola en el Real Madrid

Según especificó el medio español Marca, la situación interna se tornó aún más delicada ante el “doble enfrentamiento físico entre Tchouaméni y Valverde que terminó con el uruguayo en el hospital”. Este tipo de conflictos reforzó la argumentación a favor de incorporar un perfil de alta autoridad y experiencia como el de Mourinho, cuya capacidad para gestionar planteles bajo presión es reconocida por la directiva.

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El medio Mundo Deportivo, por su parte, aseguró que el portugués pidió algunas condiciones para hacerse cargo del equipo. Entre estas se destacan una duración del contrato de dos años, tener un portavoz oficial, la llegada de su propio cuerpo técnico en el que puede incluir a Álvaro Arbeloa y un peso total en la toma de decisiones deportivas de la institución.

En este contexto, el Benfica, actual club del entrenador portugués de 63 años, está plenamente informado de las conversaciones abiertas y manifestó su deseo de que el entrenador permanezca en su proyecto. Sin embargo, tanto el club portugués como Fabrizio Romano subrayan que la decisión definitiva compete exclusivamente al Real Madrid y, en particular, a Florentino Pérez: “la pelota está ahora en el tejado del equipo español”.

La directiva merengue espera concretar el nombramiento del nuevo entrenador en un proceso rápido y estructurado, una vez el equipo pierda todas las opciones matemáticas en la Liga, hecho que podría confirmarse este domingo si no obtiene la victoria contra el Barcelona en el Camp Nou. Este procedimiento responde a la política tradicional del club de no demorar decisiones de máximo impacto en un “mercado de entrenadores más ‘sencillo’ que el de los futbolistas”.

La feroz pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni es un nuevo precedente que marcó al club para buscar a un entrenador con autoridad en el vestuario (Reuters/Matthew Childs)
La feroz pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni es un nuevo precedente que marcó al club para buscar a un entrenador con autoridad en el vestuario (Reuters/Matthew Childs)

Desde que Álvaro Arbeloa sustituyó a Xabi Alonso en el banco de suplentes, el club redujo la lista de opciones y centró su análisis en perfiles de alto reconocimiento internacional. Junto a Mourinho, aparecieron en la terna Mauricio Pochettino, apreciado por Florentino Pérez pero con menor respaldo social; Didier Deschamps, cuya sintonía con el núcleo francés de la plantilla es valorada, y Lionel Scaloni, aunque su escasa experiencia en clubes limita sus posibilidades.

El regreso de Zinedine Zidane y la llegada de Jürgen Klopp estuvieron presentes en los debates internos, pero el primero aguarda una eventual convocatoria de la selección francesa tras el Mundial, mientras que el segundo nunca fue opción real para la directiva.

La sucesión de incidencias en la plantilla y el visible deterioro de la autoridad del actual cuerpo técnico condujeron a un consenso en torno a la conveniencia de un perfil “duro” y con experiencia contrastada. En este sentido, la “amistad” y la “admiración” previa de Florentino Pérez por José Mourinho —a quien atribuye la base de los éxitos merengues en los años posteriores a su gestión— refuerzan la opción del técnico luso por encima de candidatos con menos vínculo personal en la historia reciente del club.

La tensión interna no se limitó al cruce fuerte entre Tchouaméni y Valverde, quien tuvo que ir al hospital. Según los reportes, también hubo una pelea entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, aunque esa situación se resolvió rápidamente. El próximo duelo del Real Madrid será decisivo: el clásico ante el Barcelona podría definir el título de LaLiga para el conjunto Culé. Mientras el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no tiene margen de error, ya que solo una victoria mantendría vivas sus aspiraciones.

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