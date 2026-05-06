Dolor en el manguito rotador: qué tratamientos recomiendan los especialistas y cuándo considerar cirugía

El dolor en el hombro es una de las principales causas de consulta por problemas musculoesqueléticos en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en el hombro puede irrumpir en actividades cotidianas tan simples como vestirse, dormir o levantar un objeto liviano. En muchos casos, esa molestia tiene un origen específico: el manguito rotador, un conjunto de músculos y tendones esencial para la movilidad y estabilidad de la articulación.

Aunque suele asociarse con el envejecimiento o el desgaste físico, especialistas advirtieron que también puede aparecer sin un desencadenante evidente. Según un informe publicado por The Times, esta afección constituye una de las principales causas de consulta por problemas musculoesqueléticos.

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Su abordaje abarca desde medidas conservadoras hasta intervenciones quirúrgicas, dependiendo de la evolución de los síntomas. La evidencia médica indica que la mayoría de los pacientes experimenta una mejoría progresiva, aunque el proceso puede extenderse durante varios meses.

Una afección frecuente y subdiagnosticada

El profesor Andrew Carr, catedrático de cirugía ortopédica en la Universidad de Oxford, explicó a The Times que el dolor de hombro es muy frecuente en la población general y representa una de las principales razones musculoesqueléticas por las que las personas acuden al médico de cabecera.

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El tratamiento inicial del dolor de hombro se basa en reducir la inflamación y evitar movimientos que agraven la molestia (Imagen ilustrativa Infobae)

Según detalló, la causa más habitual está asociada a alteraciones en los tendones del manguito rotador, que pueden inflamarse o desgarrarse con el tiempo. Los estudios citados señalaron que hasta el 25% de las personas mayores de 65 años presenta una rotura completa, mientras que las lesiones asintomáticas duplican a aquellas que generan dolor.

En la etapa inicial, el tratamiento apunta a reducir la inflamación y evitar la sobrecarga. Ross Armstrong, especialista en salud musculoesquelética del Royal Orthopaedic Hospital de Birmingham, recomendó evitar los movimientos que agraven el dolor, como levantar el brazo por encima de la altura del hombro.

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A estas recomendaciones se suman el uso de hielo y analgésicos como paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos. En muchos casos, estas medidas bastan para lograr una mejoría en un período de entre 4 y 8 semanas.

El rol de la fisioterapia

Cuando el dolor no cede, la rehabilitación guiada se convierte en un componente esencial. El fortalecimiento progresivo del hombro y la mejora de la postura permiten recuperar la funcionalidad y prevenir recaídas. Armstrong destacó que el tratamiento puede incluir ejercicios específicos para la escápula y trabajo con resistencia ligera.

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Ejercicios de fortalecimiento escapular ayudan a estabilizar el hombro y reducir el riesgo de recaídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tim Cook, profesor de fisioterapia en la Universidad de Leeds, afirmó al medio británico que este tipo de dolor puede afectar a cualquier persona y a veces aparece sin una causa aparente. Añadió que las molestias suelen intensificarse al levantar el brazo, al vestirse o al dormir sobre el lado afectado.

En cuanto al ejercicio, señaló que los estudios sugieren que, en general, es seguro que los ejercicios resulten ligeramente incómodos, siempre que se evite forzar el movimiento si el dolor es intenso. Este enfoque busca mantener la actividad sin agravar la lesión.

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Opciones médicas y cirugía en casos puntuales

Si las estrategias conservadoras no son efectivas para aliviar el dolor, se pueden considerar intervenciones adicionales. Las infiltraciones con corticoides constituyen una alternativa para reducir la inflamación, aunque suelen limitarse a una o dos aplicaciones.

En un grupo reducido de pacientes, la cirugía surge como opción. Carr explicó que la reparación de los tendones puede mejorar el dolor en aproximadamente el 80% de los casos, aunque precisó que el éxito depende del estado del tejido y del tamaño del desgarro. El riesgo de fracaso aumenta en personas mayores y en lesiones extensas.

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El pronóstico del dolor de hombro suele ser favorable, con mejoría entre 3 a 6 meses y necesidad de seguimiento médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también mencionaron que algunos procedimientos, como la eliminación de espolones óseos, no demostraron beneficios frente a cirugías placebo en ensayos clínicos; es decir, los pacientes que recibieron la cirugía real no mostraron mejoría significativa comparados con aquellos que solo se sometieron al procedimiento simulado.

Factores que influyen en la recuperación

Más allá del tratamiento local, los especialistas subrayaron la influencia de los hábitos de vida. Chris Littlewood, profesor de rehabilitación en la Universidad Sheffield Hallam, afirmó que factores como el tabaquismo, el sobrepeso y la inactividad física se asocian tanto con la aparición como con la prolongación del dolor.

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Este enfoque amplía la mirada clínica y plantea la necesidad de considerar la salud general del paciente. La evidencia sugiere que mejorar el nivel de actividad física, controlar el peso y mantener rutinas saludables puede favorecer la evolución.

El pronóstico varía según cada caso, aunque la mayoría de las personas experimenta una mejoría significativa en un período de entre 3 y 6 meses. Cook indicó que este tipo de dolor a menudo mejora más lentamente, por lo que requiere un seguimiento profesional.

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