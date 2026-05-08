Lenín Moreno acusó a Rafael Correa de “fabricar” el caso Sinohydro en su contra

Imagen de archivo del presidente ecuatoriano Lenín Moreno durante una visita a zonas afectadas por protestas en Quito, Ecuador. 17 octubre 2019. REUTERS/Henry Romero

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno negó tener vínculos con la presunta trama de corrupción investigada en el caso Sinohydro y acusó al exmandatario Rafael Correa y al exasambleísta Ronny Aleaga de haber “fabricado” las acusaciones de cohecho en su contra por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Las declaraciones fueron difundidas el 7 de mayo de 2026, apenas un día después del retorno de Moreno a Ecuador tras varios años fuera del país. El exmandatario publicó un video de poco más de un minuto en el que sostuvo que el proceso judicial responde a una represalia política derivada de su ruptura con el correísmo y de la consulta popular de 2018, que eliminó la reelección indefinida.

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“Rafael Correa ordenó al Latin King Ronny Aleaga (…) para que me fabrique una acusación de cohecho por la obra Coca Codo Sinclair”, afirmó Moreno en el mensaje divulgado en redes sociales.

Presidentes de Ecuador y China participaron vía satélite, de la inauguración de Coca Codo Sinclair en el 2016.

El exjefe de Estado insistió en que nunca intervino en la contratación de la obra ni en decisiones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico. Según dijo, el contrato fue firmado directamente por Correa bajo la modalidad de acuerdo entre gobiernos con China y ejecutado políticamente por el entonces vicepresidente Jorge Glas.

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“¿Cuál fue mi intervención en este caso? Pues ninguna, ningún acto, ninguna omisión, ninguna decisión, ninguna gestión”, sostuvo Moreno. También aseguró haber entregado todas sus pruebas a la Fiscalía y afirmó que no se ha demostrado que haya recibido dinero ilícito.

El caso Sinohydro investiga una presunta red de sobornos relacionada con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, considerada la obra energética más grande del país. La Fiscalía sostiene que la empresa china Sinohydro habría entregado aproximadamente USD 76 millones en coimas entre 2009 y 2018 a funcionarios, familiares y operadores vinculados al proyecto.

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El presidente ecuatoriano Rafael Correa (izq.), el vicepresidente Jorge Glas (segunda por la izquierda), Lenain Moreno (der.), candidato presidencial del partido gobernante Alianza PAIS, y su esposa Rocío González de Moreno (segunda por la derecha) celebran en un hotel de Quito luego de que las encuestas a pie de urna indicaran que el candidato de izquierda ganó en la primera vuelta de las elecciones del 19 de febrero de 2017. / FOTO AFP / RODRIGO BUENDIA

Moreno, que fue vicepresidente entre 2007 y 2013 durante el gobierno de Correa y presidente entre 2017 y 2021, enfrenta un proceso por presunto cohecho junto a otras 20 personas. La audiencia de juicio está prevista para iniciar el 11 de mayo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia.

El exmandatario también defendió algunas decisiones tomadas durante su administración respecto a Coca Codo Sinclair. Afirmó que en su gobierno se detectaron miles de fisuras en la infraestructura y que dispuso un arbitraje internacional por los problemas estructurales de la obra.

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La reacción de Moreno ocurrió mientras el movimiento Revolución Ciudadana cuestionaba públicamente su retorno al país. La organización política liderada por Correa sugirió que existiría un supuesto acuerdo entre Moreno y el gobierno del presidente Daniel Noboa para enfrentar el proceso judicial en libertad y desviar la atención de otros casos políticos.

La presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, sostuvo que el regreso de Moreno coincidía con intentos de reactivar otras investigaciones políticas y cuestionó la actuación del oficialismo.

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ARCHIVO - El presidente ecuatoriano Lenín Moreno, centro derecha, y su esposa Rocío González llegan a la Asamblea Nacional para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Nación en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2019. La Fiscal General de Ecuador anunció el miércoles 22 de febrero 2023 que Moreno, su esposa e hija, y decenas más están presuntamente relacionados con una red transnacional de corrupción y solicitó a la Corte de Justicia que celebre una audiencia para formularles cargos. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

El distanciamiento entre Moreno y Correa se produjo poco después de que el primero asumiera la Presidencia en 2017. Aunque llegó al poder como candidato de Alianza PAIS y heredero político de la Revolución Ciudadana, Moreno impulsó investigaciones por corrupción contra figuras del correísmo y promovió reformas institucionales que terminaron fracturando al movimiento.

Ronny Aleaga, mencionado por Moreno en el video, fue uno de los legisladores que se alineó con Correa tras la ruptura política con el gobierno de Moreno. El exasambleísta ha sido investigado en otros procesos judiciales y actualmente permanece fuera del país.

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