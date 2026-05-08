Estos son los objetos inusuales que se pueden y no se pueden enviar por correo postal en Estados Unidos

El Servicio Postal de los Estados Unidos evalúa permitir el envío de armas cortas por correo bajo estrictas condiciones legales. (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) publicó en abril de 2026 una propuesta para modificar las regulaciones sobre los objetos permitidos y prohibidos en la red postal, lo que incluye la posible autorización del envío de armas cortas. La actualización de las normas afecta a ciudadanos, empresas y organismos públicos de todo el país, ya que redefine qué productos pueden circular legalmente a través del correo federal. La consulta pública sobre el proyecto permanece abierta, mientras autoridades federales y estatales evalúan el impacto de estos cambios en la seguridad y la logística.

Según el anuncio oficial en el Federal Register y la documentación técnica del USPS, la propuesta responde a una opinión jurídica emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en enero de 2026. El dictamen consideró inconstitucional la prohibición postal vigente desde 1927 sobre el envío de armas de fuego ocultables, en referencia a la Segunda Enmienda. Hasta el momento, la normativa postal solo permite el envío de rifles y escopetas bajo condiciones estrictas, mientras que pistolas y revólveres están reservados para titulares de licencias federales específicas.

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El marco regulatorio de los envíos postales en Estados Unidos ha evolucionado durante décadas. El USPS mantiene una lista detallada de artículos permitidos y prohibidos, que abarca desde animales vivos hasta productos agrícolas, restos humanos y dispositivos potencialmente peligrosos. Las reglas, sujetas a revisiones periódicas y a la interacción entre distintas jurisdicciones, establecen parámetros precisos para el manejo y transporte de objetos poco comunes o sensibles.

¿Qué artículos poco comunes se pueden enviar por correo en Estados Unidos?

La normativa del USPS permite el envío de una variedad de objetos inusuales, siempre que se cumplan condiciones específicas de embalaje, documentación y seguridad:

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Animales vivos: El USPS admite el envío de algunas especies, como abejas, polluelos y reptiles pequeños, bajo criterios estrictos para garantizar el bienestar animal. El Domestic Mail Manual establece que “el transporte de animales vivos solo se autoriza cuando se aseguran las condiciones de temperatura, ventilación y tiempo de tránsito apropiados”.

Restos cremados humanos: El USPS es la única entidad postal del país que acepta el envío de cenizas humanas. Los restos deben embalarse en contenedores especiales y etiquetarse correctamente, según la guía “Mailing Cremated Remains”.

Plantas, semillas y productos agrícolas: El envío es posible si se respetan las regulaciones del Departamento de Agricultura y no se trata de especies invasoras o susceptibles al deterioro. El USPS detalla que “todas las plantas y semillas deben cumplir con los requisitos fitosanitarios federales y estatales”.

Herramientas y maquinaria: El envío de motosierras es posible siempre que no contengan combustible y el embalaje cumpla los requisitos de seguridad.

Alimentos frescos: Las papas pueden enviarse sin embalaje, siempre que cuenten con dirección visible y franqueo suficiente, según las reglas de envíos agrícolas del USPS.

Armas largas: Actualmente, solo rifles y escopetas descargados y embalados conforme a la normativa pueden ser enviados por correo, con restricciones sobre remitentes y destinatarios.

Las nuevas regulaciones del USPS redefinen los objetos permitidos y prohibidos en la red postal federal de Estados Unidos. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

¿Cuáles son los objetos que el USPS prohíbe en sus envíos?

La lista de objetos prohibidos por el USPS apunta a proteger la seguridad pública y el cumplimiento de leyes federales:

Marihuana y derivados: El USPS prohíbe el envío de cannabis, incluso cuando la legislación estatal lo permite, porque la ley federal lo considera ilegal. “La política postal se rige por la legislación federal, que prohíbe el transporte de marihuana y productos derivados”, recoge la sección de restricciones del USPS.

Alcohol: El envío de bebidas alcohólicas está restringido solo a remitentes autorizados y bajo condiciones muy específicas.

Mercurio líquido y objetos que lo contengan: Termómetros y otros dispositivos con mercurio están prohibidos por considerarse materiales peligrosos.

Billetes de lotería: El USPS prohíbe el transporte de boletos de lotería, en cumplimiento de la legislación federal.

Airbags de vehículos: El envío de airbags está vetado porque contienen componentes explosivos.

¿Qué cambios propone el USPS sobre el envío de armas de fuego?

El proyecto publicado en abril de 2026 en el Federal Register contempla autorizar el envío de armas cortas, como pistolas y revólveres, a través del correo federal bajo condiciones estrictas. El USPS detalla que la propuesta responde a la opinión jurídica del Departamento de Justicia, que consideró inconstitucional la prohibición de 1927. La agencia postal ha abierto un periodo de consulta pública y revisará los comentarios antes de emitir una versión definitiva de la norma.

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Las armas cortas deberían enviarse descargadas, sin marcas externas que revelen su contenido y con confirmación obligatoria de entrega. Remitente y destinatario deberán cumplir todas las leyes federales, estatales y locales aplicables. El cambio no será efectivo hasta la conclusión del proceso de consulta y publicación del texto final.

¿Qué restricciones siguen vigentes en materia de envíos postales?

Aunque la normativa sobre armas cortas está en revisión, el USPS mantiene restricciones estrictas para otras categorías:

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Las armas reguladas por la Ley Nacional de Armas de Fuego, como ametralladoras, armas cortas recortadas y silenciadores, continúan prohibidas para el transporte postal.

El envío de materiales peligrosos, biológicos, químicos o radiactivos está restringido bajo la legislación federal vigente.

La responsabilidad sobre el cumplimiento de la normativa recae sobre remitentes y destinatarios. El USPS señala en su documentación que “el remitente debe asegurarse de cumplir con la Ley de Control de Armas y con todas las leyes aplicables”.

El USPS permite el envío de objetos poco comunes como animales vivos, restos cremados humanos y algunos alimentos frescos bajo regulaciones específicas. (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

¿Qué pasos deben seguir los usuarios para cumplir la normativa postal?

El USPS recomienda consultar la lista oficial de restricciones antes de realizar cualquier envío. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas o penales. La agencia mantiene actualizadas sus guías de envío tanto en la web institucional como en documentos técnicos como el Domestic Mail Manual.

El proceso de consulta pública para la propuesta sobre armas cortas se mantendrá abierto durante al menos 30 días, conforme a la publicación en el Federal Register. Tras este periodo, el USPS evaluará los comentarios recibidos y determinará si implementa la nueva norma o introduce modificaciones adicionales.

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¿Dónde consultar la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos?

La lista completa de artículos permitidos y prohibidos, así como las condiciones específicas para cada uno, puede consultarse en la web oficial del USPS, el Federal Register y el Domestic Mail Manual. Estas fuentes recogen los requisitos de embalaje, documentación y cumplimiento legal para todos los objetos sujetos a regulación postal.