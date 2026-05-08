Salud

Baños de hielo: qué efectos tienen realmente en el cuerpo y cuáles son los riesgos que advierten los expertos

Especialistas analizan cómo la exposición al frío extremo impacta en la recuperación muscular, el estrés y la salud cardiovascular

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Ilustración de una mujer en una bañera con cubitos de hielo y agua, con el músculo deltoides de su brazo expuesto. Burbujas de agua flotan alrededor
Los baños de hielo ganan popularidad como tendencia de bienestar y recuperación física en gimnasios y hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente popularidad de los baños de hielo como tendencia de bienestar y recuperación física ha generado debate sobre sus beneficios reales y los riesgos asociados a la salud. Según especialistas de la Cleveland Clinic y la Harvard Medical School, estos métodos pueden aportar ciertas ventajas, pero también implican peligros relevantes.

Ambas fuentes médicas indican que los baños de hielo, o terapia de frío, consisten en sumergirse durante pocos minutos en agua fría, generalmente entre 10 y 15 °C (50 a 59 °F), para aliviar el dolor muscular y favorecer la recuperación física.

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Sin embargo, ambas instituciones advierten que la exposición puede ocasionar hipotermia, daño en la piel y estrés cardiovascular. La consulta médica y el seguimiento de recomendaciones especializadas son fundamentales para quienes deseen incorporar esta práctica.

La inmersión en agua fría suele realizarse en bañeras a baja temperatura, a la que algunos añaden hielo para intensificar el efecto. Esta rutina, cada vez más frecuente en gimnasios, centros deportivos y hogares, busca obtener resultados físicos y mentales en sesiones breves de hasta cinco minutos.

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Beneficios y efectos de la terapia de frío

El principal beneficio de los baños de hielo, identificado por la Cleveland Clinic y la Harvard Medical School, es el alivio del dolor muscular tras actividades físicas intensas. El frío contrae los vasos sanguíneos y reduce la inflamación, lo cual favorece la recuperación del tejido.

Ambas instituciones señalan que la terapia puede contribuir a la reducción transitoria del estrés, el aumento de la concentración y del estado de alerta. El Dr. Dominic King, de la Cleveland Clinic, explica que algunas personas encuentran en esta rutina un ejercicio mental útil. Además, existen investigaciones preliminares que sugieren una mejora en la calidad del sueño, especialmente en deportistas de resistencia.

Imagen detallada de un cuello resaltado en rojo, evidenciando dolor muscular. Representación visual de contracturas por estrés, postura inadecuada y falta de movilidad. Importante recordatorio sobre cuidado, salud y la necesidad de ejercicio. (Imagen ilustrativa Infobae)
La terapia de frío reduce la inflamación y favorece la recuperación del tejido muscular en deportistas (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto al sistema inmunitario, algunos estudios iniciales citados por la Cleveland Clinic mencionan que la inmersión en agua fría podría favorecer temporalmente la función inmunológica. La técnica también permite bajar rápidamente la temperatura corporal tras el ejercicio y ayuda a prevenir problemas relacionados con el calor. King resume: “Algunas personas obtienen un gran alivio al usar baños de hielo”, según recogió la Cleveland Clinic.

Riesgos y precauciones de la inmersión en agua fría

Ambas instituciones médicas advierten sobre riesgos concretos. El principal es la hipotermia, que puede producirse si la sesión supera los cinco minutos y provoca escalofríos, confusión o incluso pérdida de la conciencia. La Cleveland Clinic subraya que la exposición prolongada al frío también puede causar daños en la piel o los nervios, especialmente cuanto menor es la temperatura y mayor el tiempo de exposición.

Otros efectos posibles incluyen presión arterial elevada, dificultades para respirar debido a la hiperventilación y entumecimiento muscular, que pueden derivar en desmayos o calambres y dificultar la salida segura del agua.

Hombre con barba y gorro de lana sumergido hasta el cuello en un balde metálico con agua helada y hielo, ojos cerrados, apoyado en pared de concreto.
El uso de agua fría puede fortalecer temporalmente la función inmunológica, según estudios citados por la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés cardiovascular supone un peligro adicional para quienes padecen enfermedades previas, ya que la contracción de los vasos sanguíneos exige un mayor esfuerzo al corazón y puede resultar riesgoso en personas con cardiopatía o mayor riesgo de accidente cerebrovascular.

Especialistas de la Cleveland Clinic recomiendan limitar la duración de las sesiones y estar atentos a cualquier signo de malestar. El Dr. King aconseja iniciar la práctica de manera gradual y observar la tolerancia del cuerpo antes de aumentar el tiempo de exposición, recordando que el agua fría puede volverse peligrosa rápidamente.

Contraindicaciones y recomendaciones para baños de hielo

La Cleveland Clinic y la Harvard Medical School señalan que determinados grupos deben consultar a un médico antes de realizar inmersiones en agua fría: personas con cardiopatía, hipertensión, diabetes, neuropatía periférica, mala circulación, estasis venosa, enfermedad por aglutininas frías o mujeres embarazadas. También se recomienda precaución a quienes desconozcan la capacidad de adaptación de su sistema cardiovascular a los cambios de temperatura.

Para quienes se inician en la terapia, las instituciones proponen realizar la inmersión una o dos veces por semana, incrementando la frecuencia únicamente si se tolera bien. Tras cada sesión, es fundamental secarse rápidamente, vestirse con ropa abrigada y, si es posible, utilizar la sauna para recuperar la temperatura corporal. “No intentes forzar la entrada si algo no te sienta bien”, advirtió King a la Cleveland Clinic.

Hombre de mediana edad con ojos cerrados inmerso en tina con hielo, supervisado por una doctora con bata blanca y estetoscopio. Toallas y sauna al fondo.
Tomar un baño de hielo tras un entrenamiento de fuerza puede interferir en el crecimiento muscular, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto menos difundido es la influencia de la terapia de frío en el crecimiento muscular. Según la Cleveland Clinic, tomar un baño de hielo dentro de las cuatro horas posteriores a un entrenamiento de fuerza puede obstaculizar las señales biológicas necesarias para el desarrollo muscular.

El Dr. King advierte que la terapia con frío, si se aplica en el momento inadecuado, puede interferir con el crecimiento de masa muscular. Por ello, quienes buscan desarrollar músculo deben espaciar la inmersión respecto al entrenamiento.

Los baños de hielo ofrecen alivio muscular y sensación de bienestar a algunas personas, pero no son indispensables en todos los casos. Es esencial elegir la opción que se adapte mejor a la situación de cada individuo, siempre bajo la orientación de un profesional sanitario.

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