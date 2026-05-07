Qué comer para tener un colon sano y reducir el riesgo de cáncer colorrectal, según gastroenterólogos

Una alimentación variada y equilibrada es clave para prevenir enfermedades del colon y proteger la salud digestiva, según expertos en nutrición y oncología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación variada y equilibrada es fundamental para proteger la salud del colon y prevenir enfermedades graves. Según la Sociedad Española contra el Cáncer, organización especializada en oncología, el cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes, lo que subraya la importancia de cuidar el aparato digestivo a través de la dieta.

Diversos expertos en nutrición y gastroenterología coinciden en que los hábitos alimentarios influyen directamente tanto en la función intestinal cotidiana como en el riesgo de desarrollar patologías serias a largo plazo, según explican los especialistas consultados por Men’s Health, revista internacional de salud, en su análisis sobre la relación entre dieta y salud intestinal.

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El vínculo entre lo que comemos y el estado del colon está respaldado por un creciente número de estudios científicos: estas investigaciones sugieren que consumir alimentos ricos en fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios puede ayudar a reducir la inflamación y promover una microbiota intestinal diversa y sana.

El cáncer colorrectal se mantiene como uno de los más comunes en España, lo que destaca la importancia de cuidar la dieta y la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Sonya Angelone, dietista registrada en San Francisco, destaca que la variedad y calidad de los alimentos elegidos incide en el equilibrio bacteriano del intestino, favoreciendo la prevención de trastornos digestivos y aportando beneficios sistémicos.

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La dieta actúa como un regulador directo de la salud intestinal: elegir alimentos apropiados no solo mejora el tránsito y la función del colon, sino que también contribuye a reducir el riesgo de enfermedades crónicas asociadas a la inflamación y el desequilibrio de la flora bacteriana.

Alimentos recomendados por expertos para favorecer la salud del colon

El grupo de alimentos recomendados para el colon presenta características comunes: suelen ser ricos en fibra, probióticos y compuestos antiinflamatorios, según destacan dietistas y gastroenterólogos consultados.

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El brócoli, por ejemplo, es valorado por su fibra y compuestos azufrados que protegen las células del colon del daño oxidativo. La doctora Sonya Angelone resalta que este vegetal, además, promueve el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas.

Estudios científicos demuestran que consumir alimentos ricos en fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios promueve una microbiota intestinal fuerte y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zanahorias aportan tanto fibra soluble como insoluble, ayudando a regular el tránsito intestinal y estabilizar los niveles de glucosa en sangre, según la dietista Carissa Mondelli. Su contenido en betacaroteno, antioxidante y antiinflamatorio, también contribuye a reducir la inflamación intestinal.

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Las verduras de hoja verde, como espinacas y rúcula, contienen pectina, una fibra prebiótica que alimenta a las bacterias probióticas y favorece la función digestiva, como indica el gastroenterólogo Rudolph Bedford.

Entre las frutas, la manzana y la pera destacan por su aporte de fibra soluble y por favorecer una microbiota intestinal diversa, según Angelone y Mondelli. Las peras, además, resultan útiles para regular el tránsito intestinal gracias a su contenido en sorbitol y fructosa.

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Los cereales integrales, como la avena, aportan betaglucano, una fibra fermentable que promueve la diversidad microbiana y la producción de ácidos grasos de cadena corta, metabolitos que refuerzan la barrera intestinal y ayudan a reducir la inflamación, según el gastroenterólogo Bedford.

Las frutas como manzanas y peras contribuyen a una mayor diversidad de la microbiota, mejoran el tránsito intestinal y resultan útiles para aliviar el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres, como lentejas y judías, alimentan bacterias beneficiosas y aumentan la producción de estos ácidos grasos, promoviendo una mayor saciedad y salud intestinal.

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El yogur y el kimchi, por su parte, se consideran alimentos recomendados por su aporte de probióticos, que ayudan a reponer la flora intestinal y fortalecer la barrera intestinal, según la dietista Mondelli. El kimchi, además, aporta propiedades antiinflamatorias y combate patógenos dañinos, como explica Angelone.

Las semillas de lino, ricas en fibra soluble y ácidos grasos omega-3, aportan volumen a las heces y combaten la inflamación intestinal, según el gastroenterólogo Bedford.

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Función y beneficios específicos de los alimentos destacados

Cada alimento cumple una función concreta en el aparato digestivo. El brócoli protege las células del colon y estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas. Las zanahorias, gracias a su fibra y betacaroteno, favorecen la digestión y actúan como antiinflamatorio.

El consumo regular de cereales integrales y legumbres promueve la producción de ácidos grasos de cadena corta que refuerzan la barrera intestinal y combaten la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras de hoja verde aportan pectina, mientras que manzanas y peras ayudan a la regularidad intestinal y alivian el estreñimiento. Los granos integrales, como la avena, proporcionan fibras que alimentan bacterias productoras de compuestos antiinflamatorios.

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Las legumbres aportan almidón resistente, que nutre la flora intestinal y aumenta la saciedad. El yogur y el kimchi refuerzan la flora intestinal con probióticos y metabolitos saludables. Las semillas de lino, por su fibra soluble, favorecen la regularidad y combaten la inflamación.

Influencia de la alimentación en la microbiota intestinal y la inflamación

La elección de alimentos influye directamente en la composición de la microbiota intestinal, según explica el gastroenterólogo Bedford. Una dieta rica en fibra y probióticos favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas, mientras que los compuestos antiinflamatorios presentes en frutas, verduras y semillas ayudan a regular la inflamación intestinal.

La alimentación puede modificar la frecuencia y calidad de las deposiciones, así como la diversidad bacteriana, elementos relevantes para prevenir trastornos digestivos y mantener la salud general. Los expertos insisten en que no existe un único alimento milagroso; lo fundamental está en un patrón alimentario variado, con abundancia de vegetales, cereales integrales, legumbres y alimentos fermentados.

El yogur y el kimchi destacan por su efecto probiótico, que mejora la flora intestinal y fortifica la barrera protectora del sistema digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones generales para mantener un colon sano

El gastroenterólogo Bedford recomienda consumir una variedad de alimentos vegetales y aumentar la ingesta de fibra a 25 gramos diarios, acompañada de abundante agua para evitar el estreñimiento y la hinchazón, según puntualiza la dietista Mondelli. Mantener una dieta que alimente de forma constante a las bacterias intestinales adecuadas resulta más efectivo que restringir grupos de alimentos.

La mejor estrategia para la salud del colon se basa en la regularidad y diversidad de los alimentos consumidos, priorizando aquellos que aportan fibra, probióticos y compuestos antiinflamatorios.