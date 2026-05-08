Salud

Hábitos claves para prevenir la diabetes tipo 2 y reducir el riesgo de complicaciones, según expertos

Rutinas simples y cambios sostenidos en la vida diaria pueden ayudar a disminuir las probabilidades de desarrollar esta enfermedad crónica

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Ilustración de hombre sentado a la mesa, midiendo glucosa. Frente a él, salmón, ensalada, bayas, agua. Zapatillas y mancuerna en el suelo. Fondo de hogar
Más de 400 millones de personas en el mundo viven con diabetes tipo 2, una enfermedad metabólica prevenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 400 millones de personas viven con diabetes tipo 2 en todo el mundo, según la Cleveland Clinic, una enfermedad metabólica cuya prevalencia sigue en aumento y que, en gran parte de los casos, puede prevenirse con cambios sostenidos en el estilo de vida y controles médicos regulares. Especialistas advierten que adoptar hábitos saludables es clave para reducir el riesgo y evitar complicaciones graves asociadas a la patología.

La diabetes tipo 2 representa aproximadamente el 90% de los diagnósticos de diabetes, de acuerdo con la Cleveland Clinic, uno de los centros médicos de referencia en Estados Unidos. Se caracteriza por la resistencia a la insulina, lo que provoca niveles elevados de glucosa en sangre durante largos períodos. A diferencia de la diabetes tipo 1, que es autoinmune y no puede prevenirse, la tipo 2 está asociada principalmente a factores modificables como el sobrepeso, el sedentarismo y una dieta poco equilibrada.

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La endocrinóloga Mary Vouyiouklis Kellis, de la Cleveland Clinic, señala que prevenir la diabetes tipo 2 requiere actuar sobre los factores de riesgo controlables, en particular el peso corporal y la alimentación. La detección precoz y la adopción de medidas preventivas desde edades tempranas resultan esenciales, dado que la enfermedad puede avanzar de forma silenciosa durante años.

La prevención se basa en intervenir sobre factores modificables: peso, dieta, actividad física, tabaquismo, descanso adecuado y manejo del estrés. Aunque existen factores no modificables (edad, antecedentes familiares, origen étnico), los expertos coinciden en que modificar los hábitos diarios puede retrasar o incluso evitar el desarrollo de la diabetes tipo 2.

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Pilares fundamentales para disminuir el riesgo de diabetes tipo 2

La Cleveland Clinic recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. No es imprescindible ir al gimnasio: actividades como caminar a paso ligero, bailar o realizar tareas domésticas activas también contribuyen a mejorar la sensibilidad a la insulina y el control glucémico.

En cuanto a la alimentación, los especialistas sugieren seguir la dieta mediterránea, la dieta DASH o el método del plato, que priorizan vegetales, legumbres, frutas, cereales integrales y proteínas magras, y limitan el consumo de productos ultraprocesados, azúcares añadidos y grasas saturadas. “Todos debemos centrarnos en un estilo de vida más saludable”, subraya Vouyiouklis Kellis

Fotografía de una mesa con alimentos representativos de la dieta mediterránea, incluyendo vegetales, huevos, frutas y aceite de oliva. Una elección nutricional que destaca por su sabor y beneficios para la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)
La dieta mediterránea y la DASH, con prioridad en vegetales y cereales integrales, se destacan para el control glucémico y la prevención de la diabetes tipo 2 (Imagen ilustrativa Infobae)

La obesidad es el principal factor de riesgo modificable. El índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia de cintura son indicadores clave. Perder al menos un 5% del peso corporal puede mejorar el metabolismo de la glucosa y retrasar la aparición de la enfermedad, según la especialista.

Dejar de fumar es otro pilar esencial, quienes fuman tienen el doble de riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2 en comparación con quienes nunca han fumado. Diez años después de dejar el tabaco, el riesgo se equipara al de los no fumadores, lo que demuestra el beneficio metabólico de abandonar el cigarrillo.

Dormir entre siete y nueve horas cada noche ayuda a reducir la resistencia a la insulina. Dormir menos de siete horas está vinculado a mayor riesgo metabólico y alteraciones hormonales. Si la fatiga persiste pese a un sueño adecuado, es recomendable consultar a un médico para descartar trastornos de sueño.

Vista aérea de una mujer durmiendo boca abajo en una cama con sábanas y manta grises, en una habitación oscura con una ventana a la izquierda.
Dormir entre siete y nueve horas cada noche ayuda a prevenir la resistencia a la insulina y disminuye el riesgo metabólico asociado a la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo del estrés también contribuye a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. El estrés crónico eleva el cortisol, lo que favorece la resistencia a la insulina. Incorporar respiración profunda, ejercicio suave o pasar tiempo al aire libre puede resultar útil para el equilibrio emocional y metabólico.

Factores de riesgo no modificables y detección precoz

Algunos factores, como la edad avanzada, los antecedentes familiares y el origen étnico, no pueden modificarse. Las personas mayores de 45 años, quienes tienen familiares directos con diabetes o pertenecen a ciertos grupos étnicos (hispanos, afrodescendientes o asiáticos) presentan un mayor riesgo de padecer la enfermedad.

La diabetes tipo 2 suele avanzar sin síntomas durante años. Por este motivo, la Cleveland Clinic recomienda que quienes forman parte de grupos de riesgo consulten a su profesional de la salud y se realicen pruebas de detección periódicas, como la glucemia en ayunas o la hemoglobina glucosilada.

Un diagnóstico temprano permite intervenir antes de la aparición de complicaciones y disminuye el riesgo de daño en órganos como el corazón, los riñones o los ojos.

Una mujer y un doctor en bata blanca sentados en un consultorio. El médico escribe en una libreta mientras la mujer lo mira.
La detección precoz y el diagnóstico temprano permiten intervenir antes de complicaciones y protegen órganos vitales ante la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de la diabetes tipo 2 exige compromiso personal y acompañamiento profesional. La Cleveland Clinic subraya la importancia de la vigilancia activa, la educación en salud y la consulta médica ante cualquier síntoma o factor de riesgo conocido, dada su influencia en la evolución de la enfermedad.

El apoyo del equipo médico y la concientización sobre los riesgos permiten lograr cambios duraderos en el estilo de vida, controlar la diabetes tipo 2 y limitar sus consecuencias a largo plazo, mejorando así la calidad de vida de la población.

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