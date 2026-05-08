Cómo se vivió la tensa conferencia que encabezó Adorni: llevó a dos ministros y no respondió preguntas

Adorni no contestó preguntas sobre su presunto enriquicimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a organizar esta tarde una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que decidió no responder sobre sus asuntos patrimoniales ni de su causa judicial en curso. En tanto, diagramó una rueda con periodistas acreditados que, según impuso, solo debía ceñirse a responder por dos temáticas: el anuncio de un próximo envío al Congreso de un proyecto de Súper RIGI y sobre un megaoperativo por la incautación de droga en la provincia de Santa Fe.

Para esa cuestión estuvieron los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), aunque en los recortes que se difundieron en redes y ante la prensa quedaron aquellas preguntas de los periodistas acreditados acerca del impacto del caso de Manuel Adorni sobre la agenda oficial.

PUBLICIDAD

Ayer por la tarde comenzó a trascender la versión de que la Vocería iba a convocar a una conferencia de prensa que antecediera a la reunión de Gabinete que el presidente Javier Milei y el mismo Adorni iban a encabezar desde las 14. “Va a ser algo especial”, prometían.

En efecto, era por la presencia de Caputo y Monteoliva. Aquello implicó que el Gobierno pidiera circunscribir la temática de las preguntas. En la Casa Rosada marcan que se trata de algo circunstancial y que la semana que viene es muy probable que se haga una nueva rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Diversos periodistas de la Sala de Prensa de la Casa Rosada coinciden en que fue la conferencia más tensa desde el arribo de la administración Milei.

Como contexto, por pedido de la cúpula del Gobierno, los periodistas ya no pueden transitar por más de la mitad de los pasillos que antes estaban habilitados. Ni siquiera circular por el Patio de las Palmeras, lugar neurálgico del edificio presidencial para poder anoticiar los movimientos de funcionarios y posibles reuniones que pueden realizarse en los despachos oficiales. Los periodistas ahora deben pasar por un doble chequeo de Casa Militar, el cual es más exhaustivo y no se da por la entrada donde siempre se habituó a ingresar.

PUBLICIDAD

Luis Caputo, Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva en conferencia de prensa en Casa Rosada

El Gobierno dispuso una conferencia con dos preguntas para cada ministro sobre los temas pertinentes, avisando que cualquier asunto que se corriera de ese eje no iba a ser respondido; en particular aquellos que se refirieran a la situación del jefe de Gabinete.

La primera pregunta fue hecha por el periodista Guido Carelli Lynch, de Clarín; quien explicitó la imposibilidad de preguntarle al ministro coordinador y orientó la pregunta a través de una consulta indirecta a Caputo. “¿Considera que el ruido institucional y político influye en la baja del riesgo país", apuntó, agregando que días atrás había presentado su renuncia el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, luego de que se detectara que no había declarado siete inmuebles y dos sociedades comerciales en Miami.

PUBLICIDAD

“La conferencia es para contestar preguntas relacionadas al Súper RIGI. Igual no tengo problema en contestarte. Frugoni presentó su renuncia y se la acepté. El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque la gente, digamos, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien la probabilidad es baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, respondió el ministro, agregando que el caso de Manuel Adorni “no tiene ningún efecto”.

Incluso contó una infidencia de su reciente viaje con el Presidente a Estados Unidos: “Uno de los inversores literalmente se rió hablando con el canciller [Pablo Quirno], el embajador [Alec Oxenford] y conmigo, diciendo «qué les pasa en Argentina que creen realmente que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla. Los problemas políticos o judiciales quedan en la justicia, quedan en la política y no se trasladan a la economía“.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la parte más tensa se dio cuando el acreditado por Cadena 3, Ariel Rodríguez, opinó que el asunto del jefe de Gabinete no le parecía “nimio” y consultó si algunos de los tres funcionarios había recibido “sobresueldos” a lo largo de su gestión. La consulta refiere a un trascendido publicado por el periodista Santiago Fioriti el domingo pasado sobre que podría ser una modalidad utilizada en el Gobierno para compensar la baja escala salarial que impuso la actual administración.

Los funcionarios antes de llegar a la conferencia

Ahí fue que intervino directamente el jefe de Gabinete. “No preguntaste nada sobre el RIGI. Sería bueno aprovechar al ministro y a la ministra para hablar de temas que realmente hagan a sus temas de gestión”, marcó. A su turno, Caputo solamente indicó: “¿Qué pregunta es esa?“. No hubo comentarios al respecto por parte de los funcionarios.

PUBLICIDAD

A la siguiente consulta, Caputo explicó que el proyecto de Súper RIGI anunciado por el Presidente será enviado al Congreso la semana que viene. Será un nuevo régimen de incentivos a las grandes inversiones pensado para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina.

A diferencia del RIGI vigente, el Súper RIGI reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25 % al 15 %, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60 % en el primer año, 20 % en el segundo y 20 % en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5 %, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.

PUBLICIDAD

Caputo remarcó que el nuevo régimen busca un horizonte de mediano y largo plazo, priorizando la radicación de industrias de alto valor agregado como laminado y refinamiento de cobre, producción de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y data centers, entre otras. La iniciativa aún no tiene definido el monto mínimo de inversión requerido para acceder a los beneficios.

En la introducción de la conferencia, Manuel Adorni destacó la inauguración del nuevo centro industrial de Mercedes Benz en Zárate, abordó el estado de la Ley de Financiamiento Universitario y celebró el fallo judicial que reafirma la vigencia de la Ley de Glaciares. Finalmente, felicitó a las fuerzas de seguridad por un operativo histórico contra el narcotráfico en Santa Fe.

PUBLICIDAD

Al final de la conferencia, Alejandra Monteoliva respondió sobre la aplicación del Plan Bandera y explicó que este esquema, basado en la articulación entre Nación, provincia y municipio, seguirá teniendo avance en otros operativos como el Plan Güemes en Salta, el Plan Guaçurarí en Misiones, el Plan Paraná en la isla Cerrito y el Plan 90/10 en seis jurisdicciones, cada uno adaptado a las características y problemáticas de cada región.