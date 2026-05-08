Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

La exitosa telenovela infantil prepara su gran regreso a la pantalla. El anuncio fue realizado por Juan Etchegoyen en su columna de Infobae en Vivo

Durante más de dos décadas, el recuerdo de Cebollitas se mantuvo intacto entre los seguidores de la televisión argentina. La noticia de su regreso, confirmada recientemente, reavivó emociones y debates en el público. El mítico programa infantil y juvenil, que marcó a una generación entre 1997 y 1998, prepara su vuelta para continuar una historia que trascendió la pantalla.

El anuncio se conoció a través de Infobae a las 9, de Infobae en vivo, en la voz de Juan Etchegoyen: “Vuelve un histórico programa de televisión. Están permitidas las lágrimas. Estamos en condiciones de confirmar en Infobae una primicia que va a hacer mucho ruido, no solamente en Argentina, sino en el resto de América. Porque vuelve Cebollitas. Es una gran información que me pone muy contento”, expresó el periodista. La expectativa se multiplicó rápidamente entre quienes siguieron el ciclo original y entre quienes lo conocieron a través de las redes sociales y las reposiciones.

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El regreso no responde únicamente a una tendencia nostálgica, sino que busca actualizar el relato y explorar el presente de aquellos personajes que cautivaron a miles. La propuesta actual, según se adelantó, mantendrá el carisma de la novela noventera, pero con un giro narrativo.

El formato elegido para este retorno será el de un spin-off, centrado en la dinámica de “cómo están los Cebollitas hoy”, con el club de barrio como punto de encuentro. Este enfoque conecta el pasado con el presente, permitiendo que el espectador descubra la evolución de los personajes, sus desafíos y vínculos, en un entorno que retoma los valores y conflictos de la original.

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Cebollitas fue un éxito de la pantalla chica que volverá con la mística de antaño

El atractivo del regreso se refuerza por la presencia de varios actores originales, ahora adultos, que retoman sus roles o participan en nuevas funciones. Entre los nombres confirmados figuran Diego Vicos —el recordado Colo—, quien además se puso al hombro el proyecto. Lo acompañan Leonardo Centeno (Hipólito), Brian Caruso (Gamuza) y reconocidos actores como Darío Lopilato, Manu Pal, Maxi Ghione, Victorio D’Alessandro, Inés Palombo, junto a participaciones especiales de figuras del ambiente artístico y musical.

Parte del interés generado por el anuncio radica en el proceso de producción del spin-off. Según lo señalado en la primicia de Infobae, la idea comenzó a gestarse en 2018 y atravesó distintos momentos de desarrollo y pausa. Finalmente, el proyecto tomó impulso a comienzos del año pasado, consolidando alianzas comerciales y artísticas que permiten su realización en 2024. La producción está liderada por Diego Vicos, con la asociación de Juan Saavedra, productor radicado en Ecuador, y la colaboración de casas productoras de República Dominicana y coordinación en Argentina a cargo de Claudio Groppo.

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La propuesta busca captar tanto a la audiencia original como a nuevas generaciones, apelando al reencuentro y a la actualización de temáticas. El ciclo promete escenas de camaradería, rivalidad deportiva y la impronta barrial que definió a Cebollitas, adaptada a los códigos actuales.

Así está hoy Diego Vicos, "El Colo"

El anuncio del regreso no está exento de polémica. Parte de los actores que conformaron el elenco original realizaron, en diferentes momentos, denuncias sobre situaciones de maltrato infantil durante las grabaciones del programa. “En su momento yo destapé todo lo que es el lado B de Cebollitas. ¿Se acuerdan las denuncias de maltrato, de todo lo que contaron los chicos también, de lo que habían vivido en las grabaciones?”, evocó Etchegoyen. La decisión de retomar la historia no solo reaviva la nostalgia, sino también el debate sobre la relación entre las producciones infantiles y las condiciones de trabajo de los menores de edad.

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Este contexto añade una dimensión compleja al regreso del ciclo, donde conviven la expectativa del reencuentro y la necesidad de revisar prácticas del pasado. El debate está presente en la conversación pública y probablemente acompañará el desarrollo del nuevo proyecto.

Brian Caruso, quien con 8 años conquistó al público como “Gamuza”

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