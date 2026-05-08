El caso Adorni desanima a la tropa digital de Milei y profundiza el desconcierto en el sector de Santiago Caputo

Manuel Adorni y Karina Milei en la planta de Mercedes Benz

A sabiendas del plan de ajuste que planeaba -y prometía- Milei en 2023, desde lo alto de Las Fuerzas del Cielo temían que algún día los ciudadanos de a pie empezaran a insultarlos en la calle. Ahora empezaron a vivirlo en carne y hueso, con frecuencia. “Hambreadores”, le dijeron hace unos días espontáneamente a un referente violeta. El comentario, si bien lo hirió, no lo preocupó tanto como las críticas y, peor, el silencio de los tuiteros propios en las redes sociales.

En el mundillo violeta menos afín a Karina Milei y el dúo de los Menem notan, últimamente, una merma en la defensa “inorgánica” de Milei en el territorio virtual. “Es como si La Cámpora se distanciara de Cristina Kirchner”, se espejó un sargento mileista que parece sentirse a las puertas del propio desencanto.

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El pesar se potenció con la orden de moderar el perfil que bajó desde la cúpula del Gobierno el lunes, frente a las nuevas revelaciones en el caso Adorni (los 245 mil dólares para refacciones en su casa del country Indio Cua). La instrucción de “no decir nada” incrementó la preocupación a partir de la disminución de la defensa de la tropa digital. Muchos libertarios sienten que están siendo, de alguna manera, negligentes con los propios.

“A veces hay que aparecer igual”, dijo uno de los dirigentes que publicaron, al menos, mensajes encriptados. La mayoría se limitó a hablar de otros asuntos, siempre distintos del caso Adorni que hace más de dos meses acorrala al Gobierno en un único tema de conversación. Esto a pesar de los denodados intentos por correr el eje de parte los expertos en comunicación. Sacaron al ruedo contenidos disruptivos o novedosos, pero sólo les sirvieron para reenfocar el ojo público por unos pocos días. Siempre surgieron de la causa judicial datos sobre nuevas propiedades o supuestas prácticas para engrosar el patrimonio del ministro coordinador, que volvieron a complicar el panorama.

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Caputo, Adorni y Monteoliva dieron una conferencia de prensa este viernes

Además de tragar sapos con el tema de la corrupción interna, reniegan de la consecuente pelea interna en el Gabinete, donde varios ministros, desconcertados con la banca a Adorni, bregan por deshacerse de él lo antes posible mientras los Milei lo sostienen.

Varios funcionarios, además, respaldaron secretamente a Patricia Bullrich cuando reclamó anteayer, en A24, que Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada, para aclarar su situación. No quisieron disimular su satisfacción por lo que leyeron como una forma de desafiar a Karina Milei. Si bien están lejos de considerar a la primera senadora libertaria una líder, festejaron el atrevimiento de la ex ministra de Seguridad.

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Hay quienes vieron el tuit de Santiago Caputo, la madrugada posterior a las declaraciones de Bullrich, como una manera de contener. “Nunca pierdan de vista que lo que está en juego es la salvación de una nación luego de un siglo entero de oscuridad y empobrecimiento”, escribió el asesor de Milei.

“A Santiago no le gusta el ruido interno. Dice lo mismo que Toto (por Luis Caputo), que si hay ruido en la gestión, la economía no aguanta”, retrataron en sus cercanías, a pesar de que fueron protagonistas de numerosas peleas -las más rutilantes, con los Menem-. “No hay que olvidar que tenemos un proyecto que es más importante que cualquier otra cosa”, insistieron.

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Otros interpretaron el tuit que escribió Caputo como una manera de anticipar el anuncio que hizo Milei desde el avión presidencial al regreso de Estados Unidos sobre el proyecto para crear un “súper RIGI” con el objetivo de atraer inversiones al país y generar puestos de empleo. Esa es la línea que decidió seguir el Gobierno oficialmente hoy al mediodía, cuando Adorni, después de hablar de su situación personal y política en el streaming Neura, anoche, se limitó en su esperada conferencia de prensa en la Casa Rosada -la segunda de la semana- a referirse a la medida oficial sin dejar lugar a otras consultas de los periodistas acreditados.