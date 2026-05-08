Francisco Cerúndolo venció con autoridad a Alejandro Tabilo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo tuvo un estreno demoledor en el Masters 1000 de Roma: superó al chileno Alejandro Tabilo por 6-0 y 6-2 y avanzó a la tercera ronda en apenas 1 hora y 9 minutos de juego. La nota negativa de la jornada fue la derrota de Sebastián Báez ante el kazajo Alexander Bublik por 6-1 y 6-2.

En su primer partido tras caer siete lugares y, después de un año y cuatro meses, ceder el estatus de ser el tenista argentino mejor ubicado en el ranking de singles de la ATP, Cerúndolo (27°) tuvo una actuación de altísimo nivel ante un rival que -a priori- representaba una dificultad mucho mayor.

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En busca de los octavos de final, su próximo adversario saldrá del cruce entre el italiano Lorenzo Musetti, número 10 del escalafón masculino, y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (58°).

En la previa, el duelo aparecía como uno de los más equilibrados de la jornada, sobre todo por el buen presente del chileno, que había superado con solvencia al español Pablo Carreño Busta (91°) en el debut y venía de ganar la semana pasada el Challenger 175 de Aix en Provence (Francia), uno de los más relevantes del circuito.

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Francisco Cerúndolo tuvo una actuación demoledora en el Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Sin embargo, Cerúndolo transformó ese pronóstico en una exhibición de tenis sobre el polvo de ladrillo del mítico estadio Pietrangeli, en el Foro Itálico: dominó desde el fondo de la cancha, marcó el ritmo con el poderío de su derecha y desbordó constantemente a Tabilo, quien nunca encontró respuestas.

El primer set fue una verdadera demostración de superioridad. Cerúndolo no cedió games y se lo llevó por 6-0, aprovechando los errores del chileno y mostrando una precisión quirúrgica en cada devolución. Lejos de relajarse, el porteño mantuvo la presión en el segundo parcial, quebró rápido y administró la ventaja con solvencia hasta cerrar el 6-2 definitivo, que se convirtió en una de sus victorias más contundentes de la temporada.

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El triunfo le permitió a Cerúndolo instalarse en la tercera ronda de una de las estaciones clave en la gira europea sobre arcilla que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam del año. El año pasado, Fran llegó a octavos de final en el Foro Itálico, donde cayó ante el número 1 del mundo, el local Jannik Sinner.

Francisco Cerúndolo jugó un partidazo y se metió en tercera ronda (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)

Sebastián Báez no hizo pie ante Alexander Bublik y quedó eliminado

La mala noticia de la jornada para el tenis argentino fue la eliminación de Sebastián Báez (65°), que sigue sin encontrar regularidad en la presente temporada y no logra recuperar su nivel sobre polvo de ladrillo, la superficie en la que ganó cinco de sus seis títulos ATP.

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Bublik dominó las acciones desde el inicio en el SuperTennis Arena y se impuso en apenas 59 minutos de juego. Báez sufrió desde el comienzo ante el servicio y la agresividad de su rival, que marcó diferencias nítidas y nunca permitió una reacción del argentino.

Tras un arranque de año con dos triunfos sobre los Top 10 estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz en la gira de Oceanía y sobre canchas rápidas, el bonaerense inició una racha irregular que le provocó un descenso en el ranking y de la que todavía no logra salir.

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Sebastián Báez tuvo una actuación sin luces y se despidió del Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)