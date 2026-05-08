Salud

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor benigno por el que operaron a Máximo Kirchner

El diputado se sometió a una cirugía programada de las glándulas salivales en el Hospital Italiano de La Plata. “Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución”, detalló el parte médico

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Elecciones bonaerenses 2025 Maximo Kirchner
Máximo Kirchner fue operado con éxito en el Hospital Italiano de La Plata por un cistoadenoma parotídeo bilateral, tumor benigno poco frecuente de glándulas salivales (Aglaplata)

Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada esta mañana en el Hospital Italiano de La Plata por un cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno que afecta las glándulas salivales.

Según el parte médico oficial, la cirugía fue exitosa, el paciente evoluciona favorablemente y permanece internado bajo control para su recuperación.

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El cistoadenoma parotídeo bilateral es un crecimiento benigno localizado en las glándulas parótidas, fundamentales para la producción de saliva. Este procedimiento de extirpación suele realizarse de manera programada, y en la mayoría de los casos no representa un riesgo grave para la salud.

Según explicó a Infobae el médico oncólogo Diego Kaen, ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), se trata de “un tumor de muy baja frecuencia, que representa entre el 1 al 2 % de los tumores de glándulas salivales. Es benigno, con muy baja agresividad biológica, pero genera un cambio estructural en la glándula que puede requerir cirugía”.

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El diputado nacional Máximo Kirchner fue operado este viernes por la mañana en el Hospital Italiano de La Plata

El especialista precisó que la curación generalmente se logra con la cirugía y que el pronóstico suele ser muy bueno.

El diputado “se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”, detalló el parte médico del Hospital Italiano de La Plata.

Cómo es el tratamiento del cistoadenoma parotídeo bilateral

La cirugía de glándula parótida constituye el tratamiento principal para tumores benignos como el cistoadenoma parotídeo bilateral. Este procedimiento implica la remoción parcial o total de la glándula afectada, lo que permite la extracción completa del tumor.

Kaen remarcó que “el tratamiento es netamente quirúrgico, no hay ningún tratamiento con quimioterapia ni radioterapia posterior que se tenga que hacer”.

El Hospital Italiano de La Plata informó que la operación a Kirchner fue programada y que su estado clínico no presentó complicaciones graves.

Tras la cirugía, los pacientes suelen permanecer bajo vigilancia médica para monitorizar la evolución y prevenir eventuales complicaciones. “El pronóstico generalmente es muy bueno”, destacó Kaen en diálogo con Infobae.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker Fuerza Patria - Máximo Kirchner
Los síntomas del cistoadenoma parotídeo bilateral suelen incluir aparición de bultos duros y no dolorosos por debajo o detrás de la oreja (AG La Plata)

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral y cuáles son sus síntomas

El cistoadenoma parotídeo bilateral corresponde a una proliferación celular benigna y poco habitual que se desarrolla en ambas glándulas parótidas. El doctor Kaen señaló que “una de las particularidades de este caso es la bilateralidad, ya que en general estos tumores son unilaterales. A pesar de ser benigno, su crecimiento local puede provocar síntomas y cambios estructurales en la glándula”.

Los síntomas principales incluyen la aparición de una masa o bulto por debajo o detrás de la oreja, generalmente duro y no doloroso. “

Se detecta con una tumoración, un bulto por debajo o detrás de la oreja, que suele ser duro y no doloroso, pero insisto: es de muy baja frecuencia”, describió Kaen.

Estos síntomas pueden asociarse a hinchazón facial, dificultades para tragar y, en ocasiones, pérdida de movilidad facial. El diagnóstico y tratamiento dependen de especialistas en otorrinolaringología, quienes confirman el cuadro y definen la intervención adecuada.

Captura de pantalla de un post de Instagram de Máximo Kirchner. Incluye texto "A los compañeros y compañeras" y emojis: bandera argentina, corazón, brazo y mano victoria
Máximo Kirchner compartió un mensaje en Instagram informando sobre una cirugía programada y agradeciendo a "compañeros y compañeras", mencionando también a Cristina Kirchner. (Captura )

La causa específica de estos tumores no está claramente determinada; se vinculan a alteraciones en el desarrollo celular que inducen una multiplicación anómala de las células.

Al ser de carácter benigno no invade tejidos circundantes o ni se disemina a otras regiones, a diferencia de los tumores malignos.

Además, Kaen indicó que “puede aparecer después de la cuarta década, a partir de los 40 años, con un pico entre los 50 y los 70, que es donde aparece este tipo de tumores”.

Esta mañana, Máximo Kirchner, diputado argentino e hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comunicó mediante sus redes sociales que la cirugía estaba programada y que debió posponerla en varias oportunidades.

El legislador mencionó, con humor, a uno de los cirujanos —aficionado a Estudiantes de La Plata—, quien le aseguró que podría ver el partido del domingo desde su casa.

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