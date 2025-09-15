Salud

Investigadores vinculan el exceso de descanso con la posibilidad de afectar el rendimiento cognitivo

Científicos de Harvard advierten que dormir más de lo recomendado puede afectar la memoria, la concentración y otras funciones mentales

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Dormir más de nueve horas
Dormir más de nueve horas puede afectar la memoria y la concentración, según un estudio de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el mensaje sobre la importancia del sueño fue claro: dormir bien es esencial para la salud física y mental. Sin embargo, nuevos estudios impulsados por Harvard Health han revelado que descansar en exceso puede ser perjudicial para el rendimiento cognitivo.

Lejos de ser una simple cuestión de horas, el equilibrio ideal entre sueño, alerta y descanso resulta clave para tener una mente lúcida y funcional. Esta reciente investigación, revisada por especialistas como la doctora y ginecóloga Toni Golen, pone en duda creencias extendidas y aporta evidencia relevante sobre el impacto de los hábitos de sueño en nuestra memoria, atención y calidad de vida.

La investigación de Harvard: diseño y muestra

En este estudio, se analizaron los patrones de sueño y su relación con el desempeño cognitivo en 1.853 adultos de entre 27 y 85 años (edad promedio: 50 años). Un dato relevante: el 57% de los participantes eran mujeres y ninguno presentaba diagnóstico previo de demencia ni antecedentes de accidente cerebrovascular.

El estudio analizó a 1.853
El estudio analizó a 1.853 adultos de entre 27 y 85 años sin antecedentes de demencia ni accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este amplio rango de edades permitió a los investigadores observar cómo el sueño afecta a personas en diversas etapas de la vida.

El equipo de Harvard dividió a los participantes en cuatro grupos, considerando tanto la presencia de síntomas de depresión como el uso de antidepresivos:

  • Sin síntomas de depresión y sin uso de antidepresivos
  • Con síntomas de depresión, sin uso de antidepresivos
  • Con uso de antidepresivos, sin síntomas de depresión
  • Con síntomas de depresión y uso de antidepresivos

Esta segmentación facilitó analizar las posibles conexiones entre la salud mental, el tratamiento farmacológico y los patrones de sueño.

Dormir mucho: efectos adversos en la cognición

Contrario a lo que podría pensarse, dormir demasiado se asocia con disminución del rendimiento cognitivo. Según el estudio de Harvard, las personas que dormían más horas de las recomendadas presentaron mayor dificultad para recordar información y disminución en la capacidad de concentración. Estos efectos negativos fueron independientes del estado de ánimo o el uso de medicamentos antidepresivos.

El exceso de sueño suele
El exceso de sueño suele asociarse con estilos de vida sedentarios, aislamiento social y condiciones médicas subyacentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que tanto las personas que dormían menos de seis horas, como aquellas que superaban las nueve horas de sueño, experimentaban bajas puntuaciones en pruebas de memoria, atención y rapidez mental.

En ese sentido, un sueño excesivo puede alterar los ritmos circadianos y afectar el metabolismo cerebral, generando confusión y letargo durante el día.

“La duración del sueño es un factor clave para el funcionamiento óptimo del cerebro”, explicó Maureen Salamon, editora ejecutiva de Harvard Women’s Health Watch. Los participantes que se mantuvieron dentro de un rango saludable de sueño (aproximadamente siete a ocho horas diarias) presentaron mejor rendimiento en evaluaciones cognitivas.

¿Por qué el exceso de sueño afecta la mente?

Las causas no están del todo claras, pero se han identificado varias hipótesis. Por un lado, dormir en exceso puede relacionarse con alteraciones del ciclo sueño-vigilia, lo que deteriora la capacidad del cerebro para procesar y almacenar información correctamente.

La investigación destaca la importancia
La investigación destaca la importancia de la moderación y la regularidad en los hábitos de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el exceso de sueño suele asociarse con estilos de vida sedentarios, mayor aislamiento social y condiciones médicas subyacentes. Todo esto puede incidir de forma negativa en la salud cerebral y el rendimiento mental.

El artículo de Harvard subraya que dormir mucho no necesariamente equivale a descansar mejor. El exceso de sueño, en casos crónicos, se ha vinculado a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y alteraciones del estado de ánimo.

Importancia de encontrar el equilibrio

El hallazgo principal de este estudio indica que no existe una receta universal respecto a la duración óptima del sueño. Sin embargo, tanto dormir muy poco como demasiado se asocian con deterioro cognitivo y otros riesgos para la salud. La recomendación general establece que entre siete y ocho horas de descanso facilitan el funcionamiento cerebral, la memoria y el bienestar emocional.

Según las conclusiones de Harvard, es fundamental mantener un enfoque equilibrado frente al sueño. Dormir menos de lo necesario afecta las funciones ejecutivas y la capacidad de recordar, mientras que el exceso de horas en la cama también puede impactar negativamente la autonomía y la calidad de vida en adultos mayores.

Dormir entre siete y ocho
Dormir entre siete y ocho horas diarias favorece el funcionamiento óptimo del cerebro, según expertos de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien se traduce en dormir lo necesario. Atender la calidad y el ritmo del descanso es clave para reducir riesgos cognitivos y mantener la mente en óptimo estado. Este trabajo de la Universidad de Harvard subraya que la salud cerebral depende, en gran medida, de horarios y conductas de sueño saludables.

Temas Relacionados

dormir bienSueñoSalud cerebraldepresiónRendimiento cognitivoAntidepresivosUniversidad de HarvardNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué es tan difícil resistir los ultraprocesados y claves de expertos para reducir su consumo

Desde la elección de ingredientes frescos hasta el desarrollo de nuevos hábitos diarios, hay acciones determinantes que permiten evitar estos productos. Cómo aplicar cambios duraderos

Por qué es tan difícil

Cuando una simple conserva puede convertirse en un riesgo: qué es el botulismo y cómo prevenirlo

Síntomas difíciles de detectar y recomendaciones expertas advierten la importancia de extremar cuidados al manipular y consumir alimentos envasados para evitar intoxicaciones graves

Cuando una simple conserva puede

Por qué los expertos en nutrición eligen la acelga como la nueva aliada para una alimentación saludable

Especialistas de la Cleveland Clinic resaltan sus beneficios y explican por qué este vegetal de hoja verde se vuelve clave en una dieta equilibrada

Por qué los expertos en

Un estudio de Harvard revela el alto contenido de azúcar en los cereales para el desayuno

La investigación analizó más de 600 cereales y encontró que la mayoría contiene niveles elevados de azúcar y aditivos, mientras que su aporte de fibra y proteínas es bajo antes de añadir leche

Un estudio de Harvard revela

Ansiedad social: qué es, cómo reconocerla y cuál es el tratamiento, según los especialistas

Un informe citado por GQ explica que descubrir el impacto de este trastorno en las relaciones personales y profesionales puede cambiar la percepción sobre el sufrimiento silencioso que afecta a millones en el mundo

Ansiedad social: qué es, cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día del Empleado de Comercio:

Día del Empleado de Comercio: qué se celebra y cómo se paga

De cuánto fue la inflación de agosto 2025, según el INDEC

Un joven fue apuñalado por su padrastro tras una discusión en Córdoba y ahora lucha por su vida

Atacó a golpes a su pareja y beba en Bahía Blanca: el novio de su hijastra las defendió y lo apuñaló

A partir de hoy, cierran una estación de la línea B del Subte por tres meses por trabajos de remodelación

INFOBAE AMÉRICA
Las bombas de racimo causaron

Las bombas de racimo causaron más de 1.200 muertos y heridos en Ucrania desde 2022

Viajaba como acompañante con los pies apoyados sobre el tablero del auto, hasta que un accidente hizo que perdiera la frente

Desierto Blanco, la joya natural que parece sacada de otro planeta

Marco Rubio se reúne con Netanyahu para analizar la ofensiva en Qatar y el futuro de Gaza previo a la cumbre de la ONU

EEUU presiona a Europa para aislar a Putin y advirtió que no aplicará nuevas sanciones mientras compren petróleo ruso

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”