Teleshow

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

La pareja que se conoció en Rocky sigue apostando al amor. Atrás quedaron las polémicas y los rumores y se muestran cada vez más unidos

Guardar
Google icon
Nico Vazquez Dai Fernández Rocky Run
Nico Vázquez y Dai Fernández celebran su amor arriba y abajo del escenario de Rocky

La sorpresa romántica que Nico Vázquez le dedicó a Dai Fernández en el día de su cumpleaños volvió a poner el foco en una pareja que, a casi siete meses de oficializar su relación, no deja de mostrarse unida y feliz frente a las cámaras y en redes sociales. El gesto, que llegó a través de un posteo público con fotos y palabras cargadas de afecto, marcó un nuevo capítulo en la consolidación de un vínculo que supo atravesar rumores, exposiciones mediáticas y especulaciones desde su inicio.

La publicación de Nico consistió en un collage de imágenes donde se lo ve junto a Dai compartiendo miradas, risas y abrazos en diferentes momentos. En el centro del mensaje, el actor eligió una frase que resume el sentimiento que lo une a su pareja: “Te merecés ser feliz en todo y más”. El posteo fue interpretado por muchos seguidores como una muestra cabal de la estabilidad y la apuesta hacia el futuro que ambos construyen día a día.

PUBLICIDAD

La historia sentimental entre ambos, cabe recordar, comenzó bajo la luz de la polémica, apenas unos meses después de que el actor pusiera fin a una relación de casi 19 años con Gimena Accardi. El corte abrupto del vínculo anterior suscitó una ola de versiones, donde el escrutinio público puso de un lado y del otro la responsabilidad de la ruptura. La presión mediática alcanzó tal punto que la propia Gimena debió salir a aclarar públicamente que no fue el actor quien provocó el final de la pareja, sino que ella misma había tenido un desliz. Esta declaración, lejos de apaciguar el clima, agregó nuevos matices al debate público sobre la vida privada de los protagonistas.

Collage de cuatro fotografías que muestran a Nico Vázquez y Dai Fernández. En las imágenes, la pareja se abraza, sonríe y se mira afectuosamente en un ambiente nocturno de bar
Nico Vázquez y Dai Fernández afianzan su amor en varias imágenes que los muestran sonrientes y cariñosos durante una reciente salida nocturna.

En ese contexto, el surgimiento del romance entre Nico y su compañera de elenco en la obra Rocky no tardó en transformarse en materia de controversia. A pesar de las críticas y la mirada constante, la pareja optó por resguardar su intimidad y apostar al fortalecimiento de su vínculo lejos de las cámaras. El paso del tiempo, según se aprecia en la evolución de sus apariciones públicas, actuó como un factor clave para que la relación se afianzara y las voces críticas perdieran fuerza frente a la evidencia de una felicidad compartida.

PUBLICIDAD

Las imágenes recientes, tanto la del collage de cumpleaños como las que circularon en redes sociales durante las últimas semanas, muestran a Nico Vázquez y Dai Fernández en actitudes distendidas, sonrientes y cómplices. En una de las fotos más comentadas, se los vio en un conocido local de muebles de Zona Norte, acompañados por amigos y familiares. La escena fue capturada y difundida desde la cuenta de espectáculos SQP, donde se los describió “comprando muebles” y se deslizó la pregunta: “¿Se viene la mudanza?”. En cuestión de horas, el comentario fue replicado por seguidores y usuarios, generando una ola de especulaciones sobre el posible inicio de una convivencia formal.

Selfie de cuatro personas sonriendo. Nico Vázquez de gorra y chaqueta oscura, saludando. Dai Fernández a la derecha, sonríe con aros. Fondo con luces de mimbre
Nico Vázquez y Dai Fernández comprando muebles, según fueron captados por la cámara de SQP.

La difusión de esta imagen reavivó el interés del público sobre los próximos pasos de la pareja, que hasta el momento no ha hecho declaraciones oficiales sobre planes de mudanza ni convivencia. Sin embargo, la presencia conjunta en actividades cotidianas y la naturalidad con la que se muestran en público alimentan la percepción de que el vínculo se encuentra en una etapa de madurez y compromiso.

La forma en que Nico Vázquez y Dai Fernández enfrentaron el inicio de su relación estuvo marcada por la decisión de cuidar el espacio privado, alejándose de la exposición innecesaria y priorizando la construcción de una nueva vida juntos. Esta estrategia se reflejó en la manera en que, tras el escándalo inicial, ambos optaron por no responder a las polémicas y sostenerse mutuamente ante las adversidades mediáticas.

Google icon

Temas Relacionados

Dai FernándezNico Vázquez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

La cantante tropical se convirtió en poco tiempo en protagonista de la casa. En esta oportunidad, le lanzó una sugerencia hot a uno de los jóvenes varones del reality

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

En su columna de Infobae a las 9, el periodista Juan Etchegoyen anunció el spin-off de una de las series más recordadas de los 90. Los detalles

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

La distinción será formalizada por el Rey Felipe VI y marcará un nuevo hito en la carrera de la conductora de 99 años. Las otras figuras que fueron reconocidas a lo largo de la historia

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Es cocinero, se animó a vencer sus temores y emocionó a la Mona Jiménez con su gesto

En su paso por Es mi sueño, Carlos Marchesi interpretó un clásico de Conejito Alejandro y cautivó al jurado. La irrupción de su hija y un abrazo inolvidable con el ídolo cuartetero

Es cocinero, se animó a vencer sus temores y emocionó a la Mona Jiménez con su gesto

María Belén Ludueña compartió las fotos más tiernas junto a Vito y Jorge Macri y reveló a quién se parece el bebé

La conductora celebró la primera semana del hijo que tuvo con el jefe de Gabinete y dio su veredicto sobre una de las preguntas típicas de cualquier nacimiento

María Belén Ludueña compartió las fotos más tiernas junto a Vito y Jorge Macri y reveló a quién se parece el bebé

DEPORTES

El histórico entrenador que podría regresar al Real Madrid en medio del escándalo por la pelea Valverde-Tchouaméni

El histórico entrenador que podría regresar al Real Madrid en medio del escándalo por la pelea Valverde-Tchouaméni

Boca Juniors publicó su lista de convocados para enfrentar a Huracán con una importante novedad

Insomnio, depresión y soledad: las duras confesiones de Tomáš Souček sobre la salud mental en el fútbol

La Fórmula 1 confirmó un importante cambio en el reglamento para 2027 después de las fuertes críticas de los pilotos

“Policía de las celebraciones”: una leyenda del Arsenal cruzó a Wayne Rooney por sus dichos sobre los festejos

TELESHOW

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Es cocinero, se animó a vencer sus temores y emocionó a la Mona Jiménez con su gesto

María Belén Ludueña compartió las fotos más tiernas junto a Vito y Jorge Macri y reveló a quién se parece el bebé

Ailín, la hermana de María Becerra, se lanza como cantante: “La vas a romper”

INFOBAE AMÉRICA

Una extradición desde Argentina impulsada por Guillermo Lasso podría resolver un caso de corrupción en Ecuador

Una extradición desde Argentina impulsada por Guillermo Lasso podría resolver un caso de corrupción en Ecuador

Incertidumbre y temor frenan la siembra en Honduras: productores advierten riesgo de escasez de granos básicos

Asaltan camión de Apple con iPhones y MacBooks valuados en USD 1,2 millones y arrestan a tres sospechosos

La Asamblea Legislativa aprueba prórroga de incentivos fiscales para turismo internacional en El Salvador

El régimen de Nicaragua autoriza tres nuevas concesiones mineras a la empresa canadiense La India Gold S.A.