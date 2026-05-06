Salud

Hernia de disco: síntomas, causas y tratamientos de una de las afecciones más frecuentes de la columna

El deterioro progresivo del tejido vertebral, acelerado por el sedentarismo y el sobrepeso, convierte a esta condición en una causa frecuente de incapacidad temporal y baja laboral en personas en edad productiva

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Imagen de archivo de un médico. (Adobe Stock)
Esta afección de la columna suele aparecer entre los 30 y 50 años y puede provocar dolor irradiado, debilidad o entumecimiento

La hernia de disco se considera una de las afecciones más frecuentes del aparato locomotor, especialmente entre 30 y 50 años. El dolor lumbar afecta hasta al 80% de la población en algún momento de la vida y, dentro de este grupo, un porcentaje importante corresponde a problemas relacionados con los discos intervertebrales.

Se denomina hernia discal, o hernia de disco, a la afección en la que parte del material gelatinoso del disco se desplaza y presiona los nervios de la columna, generando dolor y otras molestias. Los discos intervertebrales, además de proteger la columna de impactos, funcionan como amortiguadores entre las vértebras, permitiendo el movimiento. La localización más común es la región lumbar, aunque también pueden presentarse hernias cervicales o dorsales.

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Factores de riesgo y causas de la hernia discal

Según especialistas consultados por la plataforma de salud CuídatePlus, la hernia de disco sintomática afecta aproximadamente al 1%–3% de la población adulta, siendo más frecuente en personas con alta actividad laboral o esfuerzos repetidos. El dolor lumbar relacionado representa una de las principales causas de incapacidad temporal y baja laboral en Estados Unidos.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la hernia de disco es una de las causas más prevalentes de dolor radicular y discapacidad mecánica, afectando principalmente a adultos en su etapa de mayor productividad. Esta institución define la afección no solo como un desplazamiento físico del disco, sino como un proceso de degeneración biológica donde el anillo fibroso pierde su capacidad elástica.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La identificación rápida de los síntomas mediante evaluación clínica y resonancia magnética permite iniciar intervenciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la Clínica Mayo subraya que el diagnóstico debe ser estrictamente clínico-radiológico, enfatizando que la mayoría de los casos se resuelven con un enfoque conservador de fisioterapia y manejo del dolor, reservando la intervención quirúrgica únicamente para cuadros de compromiso neurológico severo.

La aparición de esta patología suele vincularse a procesos de degeneración del disco. Con el paso de los años, los discos pierden agua, elasticidad y resistencia, lo que los vuelve susceptibles a fisuras, roturas y desplazamientos. Los traumatismos, los movimientos repetitivos y la sobrecarga mecánica aumentan la probabilidad de que surja una hernia.

Factores como el sobrepeso, el tabaquismo, la predisposición genética y el sedentarismo incrementan el riesgo de desarrollar alteraciones discales. El exceso de peso genera una tensión constante sobre la columna, mientras que la falta de ejercicio debilita la musculatura que sostiene la espalda. Los trabajos que implican levantar cargas o inclinarse repetidamente también favorecen la aparición de lesiones en los discos.

La edad tiene un papel relevante, ya que, como se dijo, la mayor incidencia de hernias se registra entre 30 y 50 años. Los hombres presentan una mayor predisposición en comparación con las mujeres, aunque ambos pueden verse afectados por esta patología. Alteraciones químicas y mecánicas en el interior del disco favorecen la deshidratación y el deterioro de sus propiedades, facilitando su formación.

Síntomas de alerta y diagnóstico clínico

Hombre mayor con dolor de espalda, columna resaltada enfatizando la zona de dolor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El exceso de peso corporal, la falta de ejercicio y los trabajos que implican esfuerzos repetitivos contribuyen al desarrollo de alteraciones del disco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas más frecuentes incluyen dolor localizado en la espalda o el cuello, con posibilidad de irradiación hacia las extremidades, entumecimiento, hormigueo y debilidad muscular. En el caso de las hernias lumbares, lo más habitual es la presencia de ciática, un dolor que se extiende desde la zona lumbar hacia el muslo y la pierna. Las hernias cervicales pueden provocar dolor que irradia al hombro, brazo o mano.

El dolor suele empeorar con el movimiento, al toser, estornudar o permanecer sentado durante largos períodos. El lumbago (dolor de espalda baja) y la cervicalgia (dolor de cuello) sin irradiación también pueden indicar la presencia de una hernia.

Para llegar al diagnóstico, se recurre a la observación clínica, exámenes de exploración neurológica y estudios de imagen. La resonancia magnética es el método principal para confirmar la presencia de una hernia y valorar el estado de los discos y los nervios afectados. El electromiograma se utiliza para medir la función de los músculos y nervios, confirmando la compresión cuando existe duda diagnóstica.

Prevención, tratamiento y calidad de vida

La prevención de la hernia discal depende de mantener un peso saludable, evitar el sedentarismo, fortalecer la musculatura lumbar y adoptar posturas adecuadas durante el trabajo y el ejercicio. Los especialistas sugieren evitar cargas excesivas y movimientos bruscos que puedan dañar los discos.

El tipo de tratamiento varía según la gravedad de los síntomas y la evolución del paciente. En la mayoría de los casos, la fisioterapia, el reposo relativo y la medicación antiinflamatoria permiten controlar el dolor y recuperar la movilidad. Solo en situaciones graves o persistentes se recurre a la cirugía.

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