Insomnio, depresión y soledad: las duras confesiones de Tomáš Souček sobre la salud mental en el fútbol

La salud mental en el fútbol profesional se posiciona como un tema crucial ante las crecientes presiones psicológicas que enfrentan los jugadores (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

La salud mental se ha convertido en uno de los grandes temas de debate dentro del deporte profesional. A pesar del alto rendimiento y las exigencias físicas, los deportistas enfrentan presiones psicológicas que suelen pasar inadvertidas fuera de los vestuarios y las concentraciones. Los episodios de ansiedad, depresión y estrés afectan tanto a referentes internacionales como a jóvenes promesas, sin distinción de trayectoria ni logros obtenidos. El entorno competitivo, la exposición mediática y la constante evaluación pública colocan a los futbolistas en una posición de vulnerabilidad poco visible para la opinión pública.

En el fútbol, la conversación sobre este tópico ha comenzado a ocupar un espacio central en los últimos años. Diversos jugadores, entrenadores y especialistas advirtieron sobre la importancia de reconocer y atender estos problemas con la misma seriedad que las lesiones físicas. Tomáš Souček, jugador del West Ham de la Premier League, reveló en su autobiografía las adversidades que superó y cómo casi abandona el deporte rey.

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Suk, la autobiografía en donde Souček revela las adversidades que atravesó (X)

Tomáš Souček y su relación con la salud mental

El mediocampista dio a conocer en su autobiografía “Suk” que estuvo a punto de retirarse debido a una dura batalla contra el insomnio y la depresión. El jugador confesó que durante aproximadamente dos años afrontó “todos los partidos sin haber dormido”, una situación que lo llevó al límite tanto física como mentalmente. En un fragmento publicado de su libro, Souček relata: “Dos años de horror. Durante mucho tiempo me daba vergüenza hablar de ello. Ni siquiera mis padres, hasta que decidí escribir mi confesión, tenían idea de que algo malo estaba sucediendo. Algo que me perturbaba tanto que pensé en abandonar mi carrera”.

Tomáš Souček revela en su autobiografía que el insomnio y la depresión casi lo llevan a abandonar su carrera profesional en la Premier League (REUTERS/Tony O Brien)

Estas confesiones marcan un hito en la carrera del checo, quien durante su estancia en el London Stadium ocultó sus problemas, enfrentándose en soledad a episodios de insomnio, depresión y miedo al futuro. El capitán de la selección checa, de 30 años, explica que su situación comenzó a agravarse hace unos dos años, cuando “ya no sabía adónde ir”. En el libro describe cómo la adquisición de una pulsera inteligente para medir la calidad de su sueño fue un intento, entre muchos, de encontrar una solución a sus dificultades.

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En sus propias palabras, reconoce el impacto que este periodo tuvo en su rendimiento: “Al principio solo era un poco molesto, pero después de unos meses se volvió insoportable. Estaba en lo más bajo, iba a cada partido sin dormir. Tenía miedo al fracaso, tenía miedo a las reacciones, tenía miedo a todo”. El futbolista también relata que durante mucho tiempo le dio vergüenza hablar de su situación, al punto de que ni siquiera su familia conocía el alcance de su sufrimiento hasta la publicación de su autobiografía.

El capitán checo relata que el dolor emocional por insomnio y depresión resultó mucho más difícil que cualquier lesión física sufrida en su carrera (REUTERS/David W Cerny)

Asimismo, contó que el insomnio y la depresión le provocaron “miedo al futuro” y que el dolor emocional le resultaba mucho más difícil de afrontar que las lesiones físicas acumuladas en su carrera. “No puedo contar las cicatrices de mi cuerpo, termino los combates con la cabeza vendada, pero esto me hiere el alma”, expresa en Suk.

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Los problemas que Souček enfrentó de joven

Sus inicios tampoco fueron sencillos. A los 19 años se encontraba en un momento decisivo: lejos de casa y con la expectativa de demostrar que estaba listo para una gran carrera. Sin embargo, ni siquiera los equipos de la segunda división checa lo consideraban una promesa sólida. Las críticas apuntaban a que era inestable, cometía errores frecuentes y parecía incapaz de aprender de ellos. En este contexto adverso, el jugador describe en su autobiografía cómo se sentía perdido y aislado, viviendo en un hostal de Frýdek-Místek con condiciones precarias y la sensación constante de cargar una pesada losa emocional.

En su libro, Souček narra cómo ocultó sus problemas de salud mental, manteniéndolos en secreto incluso ante sus familiares más cercanos (REUTERS/Tony O Brien)

El relato de su evolución es también una crónica de perseverancia. En apenas seis años, pasó de ser un joven descartado a convertirse en capitán del Slavia Praga, principal equipo de República Checa, con apariciones destacadas en la Champions League. Allí captó la atención del West Ham de Londres, que lo fichó por 19,1 millones de libras tras una cesión exitosa en 2020. Este traspaso lo situó entre los futbolistas checos más caros de la historia.

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Actualmente, el checo es uno de los capitanes del West Ham y uno de los más queridos en el plantel (REUTERS/Ian Walton)

Souček desempeñó un papel determinante en el histórico triunfo del West Ham en la Conference League de 2023. Su rendimiento en la Premier League también lo llevó a igualar el récord de 38 goles de Patrik Berger, convirtiéndose en el máximo goleador checo en la liga inglesa. La victoria sobre el Burnley, en la que marcó un gol, coincidió además con su partido número 250 con los Hammers, consolidando su estatus de favorito entre la hinchada del club londinense.

Suk, la autobiografía de Tomáš Souček

En Suk, el deportista no se limita a relatar su carrera deportiva, sino que describre a corazón abierto detalles íntimos y lo que no se ve en la vida de un jugador de élite. La obra profundiza en episodios de soledad y desarraigo, como su estancia juvenil en un modesto hostal, donde describe la sensación de haber aterrizado “de Marte” y el impacto emocional de enfrentarse a una ciudad desconocida, lejos de cualquier lujo.

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La celebración del helicóptero de Souček simboliza su búsqueda de libertad y alivio frente a la presión y las dificultades internas del fútbol profesional (REUTERS/Tony O Brien)

Uno de los elementos más simbólicos del libro es la explicación detrás de su característica celebración del helicóptero tras marcar un gol. Souček cuenta que esta celebración nació como una forma de sentirse libre y escapar de la presión: “Empiezo a girar ligeramente y disfruto de la sensación de despegar”. La idea de “despegar” representa para él el alivio momentáneo frente a las dificultades internas que enfrenta fuera del campo, y se convirtió en un ritual personal durante su lucha contra el insomnio y el miedo al fracaso.