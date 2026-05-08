Boca Juniors publicó su lista de convocados para enfrentar a Huracán con una importante novedad

Claudio Úbeda contará con todo su equipo titular en la llave contra Huracán (REUTERS/Rodrigo Valle)

Boca Juniors recibirá mañana por la tarde noche a Huracán en el duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Torneo Apertura. La gran incógnita en la Ribera era si Claudio Úbeda iba a poder contar con su arquero titular luego de que saliera de la cancha con una seria molestia en el duelo del martes pasado ante Barcelona en Guayaquil. Y finalmente el cuerpo técnico recibió buenas noticias: Leandro Brey estará disponible para el choque ante el Globo.

El ex Los Andes había recibido un fuerte golpe a la altura de la cadera en el encuentro por la Libertadores ante los ecuatorianos y una fuerte contractura lo llevó a abandonar la cancha y dejarle el lugar a Javier García. Inclusive se vio a Brey salir rengueando de la concentración de Boca en Ecuador, algo que dejó entrever que la recuperación en las siguientes horas sería vital para saber si estaría disponible en los octavos de final contra los de Parque Patricios, compromiso que arrancará mañana a las 19 en la Bombonera.

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Hay que recordar que Boca no cuenta con Agustín Marchesín, quien sufrió una lesión de ligamentos de rodilla que le impedirá estar en el arco azul y oro casi hasta fin de año. Por este motivo, la dirigencia irá a buscar un reemplazante en el próximo mercado de pases, teniendo en cuenta que el elenco dirigido por Úbeda afrontará -hipotéticamente- los octavos de final de la Libertadores, además del Torneo Clausura y la Copa Argentina.

De no mediar imprevistos, el once de Boca para ir en busca del boleto a cuartos del Apertura será con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Esta es la formación que más rédito le dio al DT en lo que va del semestre y que prácticamente empezó a salir de memoria pese a las últimas dos derrotas por Copa (ante Cruzeiro y Barcelona), que comprometieron la situación del equipo en el ámbito internacional.

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Boca se jugará gran parte del semestre en las próximas dos semanas: en caso de clasificarse a cuartos ante Huracán, recibirá al ganador de la llave que enfrentará mañana por la noche a Argentinos Juniors y Lanús en La Paternal, el próximo martes o miércoles). Si avanza en dicho compromiso, volverá a presentarse en condición de local el fin de semana por las semifinales del torneo doméstico (sería el sábado 16/5).

El martes 19 de mayo jugará en casa contra Cruzeiro por la penúltima jornada de la fase de grupos de la Libertadores y, el jueves 28/5, definirá su pase a octavos ante la Universidad Católica de Chile en la Bombonera. Vale mencionar que, en caso de llegar a la final del Apertura, la misma ya tiene día, sede y horario: será el domingo 24 de mayo, a partir de las 15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS

Arqueros: Leandro Brey y Javier García

Defensores: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Ander Herrera

Delanteros: Kevin Zenón, Alan Velasco, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos, Ángel Romero, Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Milton Giménez