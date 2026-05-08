La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

Gladys "La Bomba Tucumana" tuvo un momento muy subido de tono con Manuel Íbero: "Te autorizo a que me comas la boca"

Un momento íntimo y distendido tuvo lugar entre Gladys La Bomba Tucumana y Manuel Íbero dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. El encuentro comenzó con una conversación informal en la que ambos, que tendrán una cena este sábado, intercambiaron bromas y elogios, coqueteando abiertamente. La escena fue interrumpida cuando el conductor Santiago del Moro llamó a los involucrados al living, evidenciando la situación frente a todos y convirtiéndola en un episodio muy comentado.

La charla se inició cuando Gladys La Bomba Tucumana se acercó a oler el perfume de Manuel Íbero y comentó: “Por favor, ponete este el sábado”. Manuel aceptó, aclarando: “Se llama Stronger With You, de Armani”. Gladys reaccionó con entusiasmo, revelando que también utiliza una fragancia de la misma marca.

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Ambos compartieron detalles sobre sus gustos en perfumes y cómo suelen usarlos en ocasiones especiales, mientras Gladys bromeaba simulando caricias desde el cuello hasta la boca: “Para hacer tuc, tuc, tuc, tra”. El ambiente se volvió más hot con Gladys declarando: “Te siento el perfume y después te quiero comer la boca”, y agregó: “Tremenda boca, es más, que yo quiero que tu boca me bese así, mirá... Me gustaría que un hombre me bese”.

Gladys La Bomba Tucumana y Manuel Íbero, cerca del beso en Gran Hermano

En este clima, Santiago del Moro intervino desde el estudio anticipando que convocaría a los protagonistas al living, afirmando en tono humorístico: “La bomba está intentando levantarse a Manu para darle celos, obviamente, a Zunino, pero bueno, si pica, pica”.

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Poco después, sin prestar todavía al llamado, La Bomba insistió con su estilo directo con Manuel: “Quiero que me comas la boca literalmente de prepo, yo te autorizo”, generando risas entre el panel, que presenciaba la escena desde el estudio.

La intervención de Santiago del Moro y el paso al living

La convocatoria al living reunió a los participantes en el centro de la casa. Santiago del Moro abordó a Gladys y Manuel, señalando el clima previo y preguntando: “Pará, que recién creo que interrumpimos algo”. Manuel explicó: “Nada, estábamos charlando un rato. El sábado tenemos una cita en la fiesta”. Gladys sumó: “Me pidió una cita y yo la acepté, porque como estoy sola por acá, pululando de acá para allá y, y la verdad que con él puedo mantener una charla”.

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La Bomba Tucumana, en pocos días, se transformó en una de las protagonistas de Gran Hermano: Generación Dorada

El conductor remarcó la escasez de varones entre los concursantes, lo que llevó a Gladys a destacar: “Los chicos son todos lindos, son todos guapos. Son muy lindos. Eduardo es muy fachero. Bueno, Manu, eh, Manu es uff. Y acá Ema guau. No, son todos divinos, son todos lindos los chicos”.

Charla grupal tras la intervención y confesiones en vivo

Retomando lo sucedido, Santiago le recordó a Gladys su afirmación anterior: “Te autorizo a que me comas la boca”. Ella reafirmó: “Sí, sí. Sí, lo autorizo”. El intercambio derivó en bromas, con el conductor mencionando el cambio de actitud de Gladys tras convivir en la casa.

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Otros participantes también sumaron sus comentarios sobre la situación. Eduardo mencionó la actitud de Grecia, quien aclaró que sólo expresa su aprecio por la belleza cuando alguien le parece atractivo. Gladys agregó en tono jocoso: “¿Sabés lo que es que te entrene uno como este? O sea, es un pecado... dale un beso. Hacele algo”.

Lejos de esconder el momento vivido con Manuel, La Bomba aceptó que lo autorizó a "que me coma la boca"

Santiago del Moro volvió sobre lo sucedido, destacando: “No, pero ahora, cuando entro a la casa recién veo que estaban ahí, en una situación media íntima. Vos le decías: Te habilito, te permito que me comas la boca”. Al consultar a Manuel, él respondió divertido: “Yo no dije nada malo, que tenía rico perfume y que era muy bonita, ¿o no?”, con la aprobación de Gladys.

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El episodio concluyó con Gladys mostrando seguridad y disfrutando del momento vivido, señalando que le resulta especial recibir atenciones y sentirse renovada dentro de la experiencia de Gran Hermano.