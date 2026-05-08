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La importante mejora aerodinámica de Alpine que retorna al “viejo DRS”: cómo influyó en Colapinto y los motivos del cambio

Después de consumar un gran resultado en el GP de Miami, el argentino contará con las nuevas actualizaciones en su monoplaza de la Fórmula 1 en Canadá

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Las importantes mejoras aerodinámicas que realizó Alpine (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
Las importantes mejoras aerodinámicas que realizó Alpine (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Alpine fue una de las escuderías que llevó más mejoras al Gran Premio de Miami, donde Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar séptimo. El equipo francés, que se asentó como la quinta fuerza, modificó drásticamente su enfoque aerodinámico al reinstalar un mecanismo de alerón trasero móvil que remite al diseño tradicional del DRS, decisión impulsada por los recientes ajustes al reglamento técnico y por la necesidad de acelerar el desarrollo de su monoplaza.

En contraste con la expectativa inicial, según informó el portal especializado Motorsport, Alpine solo logró producir y llevar una unidad de su nuevo alerón trasero a Miami —que utilizó únicamente Pierre Gasly—, adelantándose al calendario original, que contemplaba su estreno para el Gran Premio de Canadá en mayo. En efecto, el piloto argentino también contará con el flamante diseño en el Circuito Gilles Villeneuve.

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El rediseño de la pieza supone el abandono del innovador sistema presentado por Alpine en los tests de pretemporada en Barcelona, donde había sorprendido con un alerón trasero cuyo flap móvil descendía hasta casi una posición horizontalun diseño permisible gracias a las libertades del reglamento de 2026— en lugar del tradicional mecanismo de elevación. Sin embargo, tras las pruebas en pista y la experiencia acumulada en las primeras rondas del campeonato, los ingenieros optaron por recuperar la versión que eleva el flap de abajo hacia arriba, similar al “viejo DRS” utilizado antes de las modificaciones reglamentarias.

franco colapinto clasificacion imola
El nuevo alerón trasero de Alpine será similar al "antiguo DRS", donde el flap se eleva de abajo hacia arriba. En la especificación anterior, el ala bajaba de forma horizontal (AP Photo/Luca Bruno, Pool)

Creo que está dando los resultados que esperábamos, pero es muy difícil evaluar todo en una sola sesión de entrenamientos libres cuando estás trabajando en muchos otros aspectos”, argumentó el director deportivo de Alpine Steve Nielsen, en diálogo con Motorsport, donde señaló que las actualizaciones “han garantizado un paso adelante”.

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Franco Colapinto, que participó con la especificación antigua del alerón trasero, ejemplificó cuáles son las diferencias y las dificultades extras que tuvo que atravesar en Miami. “Patinando mucho atrás, con poco grip (agarre), sobrecalentando mucho las gomas traseras con el alerón viejo, creo que me afecta un poco no tener los puntos de carga porque voy patinando más. Al ser una pista que es tan limitante en la parte de atrás, con tanta degradación trasera, el tener menos downforce atrás es lo que más me afecta”, argumentó tras la carrera Sprint del sábado.

Al mismo tiempo, explicó: “Obviamente, ayer fue una buena qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en la carrera capaz se nota más por el sobrecalentamiento. Es algo que puede venir del alerón. Al tener menos downforce atrás voy patinando más que Pierre y me está costando más por eso”.

Junto al nuevo alerón trasero, Alpine presentó en Miami una réplica del sistema FTM desarrollado por Ferrari —pequeño flap en el turbo de escape—, pieza incorporada en una versión más compleja que las adaptadas por otros equipos que han seguido la estela tecnológica de la escudería italiana. Según Motorsport, existe la hipótesis de que este FTM podría operar en sinergia con el rediseñado alerón trasero para maximizar los beneficios aerodinámicos del conjunto.

Franco Colapinto entrenamiento Gran Premio de Australia 2026
Franco Colapinto contará con el nuevo alerón trasero en Canadá (AP Photo/Scott Barbour)

Las modificaciones no se detuvieron ahí. La estructura del alerón se revisó en diferentes áreas, exigiendo intervenciones sobre los endplates y el actuador. El rediseño del mecanismo implicó ahuecar el actuador para permitir la rotación ascendente del flap, al tiempo que se retocó la parte final del componente, donde en Japón se había observado un pequeño perfil aerodinámico ahora alterado.

Esta reorganización estructural permitió también introducir innovaciones en otras zonas del monoplaza. En Miami, Alpine equipó mejoras en la suspensión trasera, la zona delantera y un chasis aligerado, elemento del que se benefició especialmente Franco Colapinto. El nuevo chasis, inicialmente disponible únicamente como repuesto, debutó durante una jornada de filmación en Silverstone, realizada entre las carreras de Suzuka y Miami.

Para el equipo, la maniobra representa un ajuste estratégico para mantener su desarrollo a la par de rivales inmediatos como Ferrari y McLaren. La cancelación de las citas en Baréin y Arabia Saudita permitió reorganizar las prioridades de desarrollo y acelerar la fabricación en la sede de Enstone, de modo que el componente estuviera listo para ser instalado en el monoplaza de Gasly tras llegar a Florida y, de cara a Canadá, con Franco.

Al concluir la cita en Miami, la escudería se mostró conforme con el progreso logrado y anticipó que se añadirán nuevos paquetes de mejoras en Montreal, principalmente el alerón trasero actualizado en el monoplaza A526 de Alpine. De esta manera, la escudería francesa busca mantenerse como la quinta fuerza en la categoría, ya que Haas y Racing Bulls confirmaron que llevarán un nuevo paquete de desarrollo para Canadá.

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