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Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

La distinción será formalizada por el Rey Felipe VI y marcará un nuevo hito en la carrera de la conductora de 99 años. Las otras figuras que fueron reconocidas a lo largo de la historia

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MIrtha Legrand erá distinguida por la Corona Española con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, un homenaje reservado a figuras que han contribuido de manera extraordinaria a los lazos entre España y América Latina
MIrtha Legrand erá distinguida por la Corona Española con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, un homenaje reservado a figuras que han contribuido de manera extraordinaria a los lazos entre España y América Latina

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión argentina coincide con una noticia de altísimo perfil internacional: la legendaria conductora, a sus 99 años, será distinguida por la Corona Española con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, un homenaje reservado a figuras que han contribuido de manera extraordinaria a los lazos entre España y América Latina.

La ceremonia, que había sido programada originalmente para abril en el Palacio Salas Dodero de Palermo Chico, sufrió una reprogramación debido a cuestiones de agenda y salud. Según trascendió, la entrega tendrá lugar en las próximas semanas, luego de que la propia Legrand mantuviera una conversación con el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui, quien le adelantó que la distinción será formalizada por el Rey Felipe VI de España.

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La Cruz de Oficial de Isabel la Católica es uno de los más altos reconocimientos civiles que otorga España a ciudadanos extranjeros. Su objetivo es premiar los méritos excepcionales en favor de la nación, especialmente cuando estos logros fortalecen la relación con el mundo hispanoamericano. Legrand recibirá la distinción por propuesta del Gobierno español, en una decisión que también busca poner en valor el rol de la cultura argentina en el escenario internacional.

Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale
Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale

En términos simbólicos, la insignia que recibirá la conductora se distingue por su cruz esmaltada en blanco, detalles dorados y una corona de laureles. En el centro, las Columnas de Hércules y el lema “Plus Ultra” remiten a la expansión y proyección de la monarquía española, símbolos que históricamente han representado el espíritu de la orden desde su creación en 1815 bajo el reinado de Fernando VII.

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La trayectoria de Mirtha Legrand y los reconocimientos internacionales

La distinción llega en un momento de plena vigencia profesional para Legrand, quien se reincorpora a la conducción de La Noche de Mirtha (El Trece) tras una breve pausa por un cuadro de bronquitis. Durante su ausencia, el ciclo permaneció al aire bajo la conducción de su nieta, Juana Viale, asegurando la continuidad de uno de los programas más longevos de la televisión argentina.

Carlos Rottemberg y Mirtha Legrand
Carlos Rottemberg y Mirtha Legrand, amigo y productor de su ciclo durante años

El reconocimiento de la Corona Española se suma a una lista de distinciones internacionales que han jalonado la carrera de la presentadora. En 2022, Legrand recibió la Orden Nacional de la Legión de Honor en la Embajada de Francia, un homenaje que evocó la herencia francesa de su difunto esposo, Daniel Tinayre. Estos galardones no solo celebran su trayectoria artística, sino que la ubican en un selecto grupo de argentinos que han sido distinguidos por gobiernos europeos.

El hecho de que la prensa española y local haya dedicado espacio a la distinción refleja el eco que genera la figura de Legrand más allá del ámbito televisivo. La estación esRadio, en su segmento Crónica Rosa, apuntó que se trata de “un homenaje más que justificado”, haciendo hincapié en la proyección cultural de la conductora.

FIC. UBA
Reconocimientos como la Orden Nacional de la Legión de Honor y la Cruz de Isabel la Católica consolidan la posición de Mirtha Legrand en la cultura global

En resumen, Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica como reconocimiento a su aporte a la cultura y los vínculos entre Argentina y España. La entrega será encabezada por el Rey Felipe VI y formalizada en Buenos Aires, en una ceremonia que subraya la dimensión internacional de la presentadora argentina.

La Real y Americana Orden de Isabel la Católica fue creada en el siglo XIX para distinguir a quienes demostraran “lealtad acrisolada a España” y aportaran servicios significativos en favor de los territorios americanos y ultramarinos. Desde su reorganización en 1847, la orden ha ampliado su alcance, sumando a personalidades del ámbito civil que hayan favorecido el entendimiento entre España y los países iberoamericanos.

Fotografía en tonos sepia de Mónica Cahen d'Anvers con un vestido oscuro y Mirtha Legrand con una camisa clara, de pie en una sala
Las legendarias figuras de la televisión argentina, Mónica Cahen d'Anvers y Mirtha Legrand, posan juntas en esta histórica imagen

La Cruz de Oficial, que será entregada a Legrand, presenta elementos visuales que aluden tanto al legado monárquico como a la proyección atlántica de España. Entre las personalidades argentinas ya distinguidas figuran Eva Perón, quien recibió la Gran Cruz durante su gira europea de 1947; la actriz Dolores “Lola” Membrives Fernández; la expresidenta Isabel Perón; y la ex primera dama Juliana Awada.

La presencia de estos nombres en el historial de la orden confirma el peso simbólico de la Cruz de Isabel la Católica dentro del panorama diplomático y cultural de Argentina. En todos los casos, la distinción ha sido reservada a figuras con fuerte incidencia en la vida pública y proyección internacional.

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