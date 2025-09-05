Salud

Insomnio: la práctica común que dificulta volver a dormir y cómo evitarla

Expertos de Mayo Clinic advierten que algunos comportamientos nocturnos pueden aumentar la ansiedad e interferir con la calidad del sueño

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Mayo Clinic advierte que mirar
Mayo Clinic advierte que mirar el reloj al despertar aumenta la ansiedad y dificulta volver a dormir (Freepik)

Despertar durante la noche y no lograr volver a dormir afecta a millones de personas y puede provocar alteraciones considerables en la calidad de vida.

Frente a esta situación,Mayo Clinic presenta consejos prácticos para quienes desean lograr un sueño continuo y prevenir el insomnio, un trastorno agravado en periodos de estrés y que, según la entidad, rara vez encuentra solución definitiva con somníferos de venta libre.

Estrategias y rutinas recomendadas para mejorar el sueño

Entre las sugerencias principales, Mayo Clinic hace hincapié en establecer una rutina relajante antes de dormir. Actividades como tomar una infusión sin cafeína, ducharse con agua caliente o escuchar música suave ayudan a preparar el cuerpo para el sueño.

La organización recomienda evitar el uso prolongado de pantallas electrónicas, porque la luz que emiten afecta el ciclo natural de descanso. Además, sugiere técnicas como el yoga suave o la relajación muscular progresiva para disminuir la tensión.

Evitar pantallas electrónicas y regular
Evitar pantallas electrónicas y regular la luz y temperatura del dormitorio favorece un descanso nocturno reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente del dormitorio es otro factor esencial. Mayo Clinic aconseja regular la luz, el ruido y la temperatura para que resulten cómodos y no dificulten el sueño. También recomienda que la habitación se utilice únicamente para dormir o para la intimidad, evitando otras actividades que puedan asociarse con la vigilia.

Para quienes se despiertan en la noche, la institución sugiere alejar los relojes de la vista, ya que observar la hora puede generar ansiedad y dificultar el regreso al sueño.

Hábitos diarios y factores que pueden afectar el descanso

Respecto a los hábitos diarios, la organización médica indica que debe evitarse el consumo de cafeína después del mediodía y que el consumo de alcohol se limite a una copa, al menos cuatro horas antes de acostarse, pues puede perjudicar la calidad del sueño.

El consumo de cafeína y
El consumo de cafeína y alcohol en horarios inadecuados puede afectar negativamente el ciclo de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, señala que el tabaquismo deteriora el descanso nocturno, además de sus conocidos riesgos para la salud. La práctica regular de ejercicio resulta positiva, pero hacer actividad física cerca del horario de dormir puede alterar el sueño.

Otras medidas recomendadas incluyen irse a la cama solo cuando aparezca el sueño, mantener un horario regular para levantarse —incluso tras una noche de insomnio— y evitar las siestas, ya que modifican el ciclo de descanso. Si después de 20 minutos en la cama no se concilia el sueño, la sugerencia es abandonar la habitación y realizar una actividad tranquila en otro ambiente hasta sentir cansancio.

Irse a la cama solo
Irse a la cama solo cuando aparece el sueño y evitar siestas ayuda a mantener un ciclo de descanso saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic también informa que el insomnio puede estar asociado a enfermedades físicas, como apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas o dolores crónicos, así como a trastornos mentales, entre ellos la depresión. En estos casos, tratar el problema subyacente puede ser determinante para aliviar el insomnio. De igual modo, mejorar el sueño favorece la recuperación de los síntomas depresivos.

Cuándo consultar a un profesional y recursos disponibles

Si las dificultades para dormir se mantienen pese a seguir estos consejos, la institución recomienda consultar a un profesional de la salud. Puede ser necesario recibir evaluación de un especialista del sueño para identificar la causa y definir el tratamiento adecuado.

El uso de somníferos de venta libre rara vez resulta una solución duradera y la intervención médica puede contemplar medicamentos y terapias que restablezcan los ritmos de sueño.

Consultar a un especialista es
Consultar a un especialista es clave si las dificultades para dormir persisten pese a seguir las recomendaciones (Freepik)

En determinados casos, tratar el insomnio podría requerir prescripción de fármacos, sugerencia de estrategias novedosas o derivación a un especialista en salud mental, según la raíz identificada.

Temas Relacionados

InsomnioRecomendaciones para dormirTrastornos del sueñoApnea del sueñoSíndrome de piernas inquietasDepresiónpantallas electrónicasMayo ClinicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

7 hábitos matutinos respaldados por la ciencia para potenciar la salud y bienestar

Según informó The Times, implementar prácticas tempranas en la jornada puede mejorar la función inmunológica, la digestión, la activación mental y la calidad del sueño

7 hábitos matutinos respaldados por

Fibra o magnesio: qué recomiendan los expertos para aliviar el estreñimiento

EatingWell y la Escuela de Medicina de Harvard analizan los beneficios de ambos elementos para el tránsito intestinal y explican cuál es la mejor estrategia según cada caso

Fibra o magnesio: qué recomiendan

Cómo perder peso sin sacrificar músculo: las claves para adelgazar de forma saludable

Según especialistas consultados por The Telegraph, la combinación de una dieta adecuada y rutinas de fuerza progresivas permite transformar la composición corporal de manera sostenible

Cómo perder peso sin sacrificar

La enfermedad renal crónica avanza silenciosamente y afecta a millones en el mundo

El aumento global de esta afección, que suele detectarse en etapas avanzadas, resalta la importancia de los controles médicos regulares y la identificación temprana de factores de riesgo para prevenir complicaciones graves en la salud general

La enfermedad renal crónica

9 frutas que pueden ayudar a reducir la presión arterial de forma natural, según estudios

Investigaciones científicas vincularon los nutrientes presentes en diferentes frutas con una reducción de la tensión sanguínea. Una especialista de Very Well explicó que los efectos se producen cuando forman parte de una alimentación equilibrada y variada

9 frutas que pueden ayudar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mató a tiros a su

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

Un médico y un enfermero están acusados por abusar de sus pacientes en San Juan y continuarán bajo prisión preventiva

Con complicidad de su madre, un adolescente ingresó armado a un colegio en Neuquén

Ordenaron reformular los cargos contra uno de los imputados por el femicidio de Leonela Giménez en Chaco

Ladrones atacaron a golpes a una jubilada mientras dormía en su casa de La Plata

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas difundió

El grupo terrorista Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

Putin advirtió que las tropas occidentales que sean desplegadas en Ucrania serán consideradas “objetivos legítimos”

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”