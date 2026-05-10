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Asistencia de arco a arco en un gol y una atajada clave: el show de Dibu Martínez en el empate del Aston Villa

El arquero argentino participó en el segundo tanto del equipo ante el Burnley por la Premier League. Si Los Villanos ganan en la próxima fecha, se clasificarán a la Champions League

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*La asistencia del Dibu Martínez

Aston Villa no logró asegurar su clasificación a la próxima Champions League al empatar 2-2 frente a Burnley en la fecha 36 de la Premier League, en un partido que volvió a tener a Dibu Martínez como uno de los protagonistas, ya que el arquero argentino asistió con un pase de arco a arco a Ollie Watkins para el segundo gol de Los Villanos.

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La asistencia de Martínez superó los 60 metros. Esta jugada permitió a Watkins quedar mano a mano con el arquero rival, tras un rebote fortuito en la espalda del delantero inglés, quien de inmediato definió frente al arco contrario.

Más allá de este aporte inusual, el conjunto dirigido por Unai Emery desperdició una oportunidad decisiva para quedarse definitivamente con el quinto puesto de la liga inglesa.

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*La gran reacción del arquero argentino

El partido comenzó con sorpresas desde los primeros minutos. Jadon Anthony anotó el primer gol del Burnley aprovechando un rebote largo provocado por el propio Dibu Martínez. El Aston Villa tardó en asentarse y encontrar su esquema ante un Burnley ya descendido, pero que mostró orden y disciplina a pesar de la falta de presión por el resultado.

Luego llegó la polémica por un gol anulado al propio Watkins por medio pie adelantado. Sin embargo, al cierre de la primera parte, Ross Barkley igualó el marcador para Aston Villa tras conectar un córner, estableciendo el 1-1 con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

Ya en el complemento, los dirigidos por Emery redoblaron el ritmo ofensivo y buscaron sin pausa el triunfo necesario para sellar su clasificación a la Champions. Fue en ese contexto que, a los 11 minutos, se produjo la asistencia de Martínez a Watkins, puso 2-1 a favor del Villa y revirtió momentáneamente la tendencia del partido.

No obstante, la ventaja duró apenas un minuto. Una pérdida de Matty Cash en la salida terminó en un contragolpe bien definido por el conjunto local. El gol, obra de una jugada colectiva del Burnley, privó a Martínez de responder, empatando el partido y frustrando las aspiraciones inmediatas del equipo de Birmingham.

En el tramo final, el ingreso de Emiliano Buendía a los 74 minutos impulsó los ataques visitantes, pero el marcador no se alteró. Además, el propio Dibu Martínez evitó el triunfo del Burnley con una atajada frente a Zeki Amdouni a los 83 minutos con remate desde afuera del área.

El empate dejó al Aston Villa en una posición incómoda de cara a la recta final de la Premier League, pues con una victoria habría asegurado matemáticamente su presencia en la próxima Champions League. Los Villanos son quintos con 59 puntos, pero con 55 se ubica el Bournemouth. El conjunto de Birmingham se clasificará a la próxima Champions League si en la próxima fecha vence al Liverpool de local. Restan dos jornadas para terminar el presente ejercicio de la liga inglesa.

Si el pase al principal torneo de clubes del continente no se logra por la posición final en la Premier League, la alternativa es consagrarse en la final de la Europa League ante el Friburgo de Alemania, programada para el 20 de mayo en Estambul, evento que emerge como el gran objetivo inmediato para el Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y el resto de sus compañeros.

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