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Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

“Como alguien se acerque al lugar, todo volará por los aires”, afirmó el presidente norteamericano, durante una entrevista televisiva

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Trump afirmó que EEUU sigue de cerca la situación del uranio enriquecido iraní
Trump afirmó que EEUU sigue de cerca la situación del uranio enriquecido iraní

Donald Trump afirmó que la Fuerza Espacial estadounidense vigila mediante satélites la situación del uranio enriquecido iraní, material que, según su versión, permanece sepultado bajo escombros tras los bombardeos de 2025.

El presidente de Estados Unidos advirtió que cualquier intento de extracción por parte de Teherán desencadenaría una respuesta militar inmediata. “Como alguien se acerque al lugar, todo volará por los aires”, sostuvo Trump durante una entrevista con el programa de TV Full Measure.

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La disputa por el material nuclear iraní se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en Medio Oriente. Según la versión estadounidense, cerca de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% quedaron enterrados tras los ataques de 2025 a instalaciones nucleares clave, como Fordo, Natanz e Isfahán. De esa cantidad, aproximadamente la mitad, unos 200 kilos, permanece en Isfahán, bajo toneladas de escombros, de acuerdo con estimaciones citadas por el propio presidente estadounidense.

La situación ha sido seguida de cerca por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Su director, Rafael Mariano Grossi, manifestó que el organismo considera improbable que Irán haya iniciado operaciones para sacar el uranio de Isfahán, aunque reconoció que, debido a la falta de acceso de sus inspectores, la información disponible se basa en conjeturas. “No hay constancia de movimientos en el lugar, pero la ausencia de verificación directa deja un margen de incertidumbre”, indicó Grossi.

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Trump subrayó que la vigilancia sobre el uranio se realiza gracias a la Fuerza Espacial, un cuerpo militar creado durante su primer mandato y reforzado en su segundo periodo. El presidente defendió la existencia de este organismo como una herramienta clave para controlar actividades nucleares en territorios hostiles: “Lo tenemos vigilado”.

En esta imagen satelital proporcionada por Vantor se muestra el complejo nuclear de Natanz en Irán el 7 de marzo de 2026 (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP, Archivo)
En esta imagen satelital proporcionada por Vantor se muestra el complejo nuclear de Natanz en Irán el 7 de marzo de 2026 (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP, Archivo)

La cuestión del uranio enriquecido se ha convertido en un punto central de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que mantienen un frágil alto el fuego tras el conflicto militar iniciado en febrero. El uranio enterrado podría emplearse para fabricar una bomba atómica, lo que refuerza la preocupación de Washington y de sus aliados regionales, especialmente Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subrayó este domingo la necesidad de que el uranio enriquecido abandone Irán antes de dar por concluida la guerra. “Todavía hay material nuclear - uranio enriquecido - que debe ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas”, afirmó Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense CBS.

En paralelo, Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y que el desarrollo de tecnología atómica es un derecho legítimo de la República Islámica. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, declaró que Teherán estudia la última propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, transmitida a través de Pakistán como país mediador. Según la agencia estatal iraní IRNA, la respuesta iraní propone centrar la primera fase de las negociaciones en el cese del conflicto regional y no en el programa nuclear, aplazando el debate sobre el uranio para etapas posteriores.

El presidente Trump señaló que, en ausencia de un acuerdo, podría reactivarse la operación Proyecto Libertad, destinada a escoltar buques estadounidenses atrapados en el estrecho de Ormuz debido a las restricciones impuestas por Irán. La tregua vigente desde el 8 de abril, tras 39 días de combate, ha sido objeto de negociaciones intermitentes, sin que se haya alcanzado un consenso definitivo.

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques este domingo contra países del Golfo (REUTERS/Stringer)
El régimen de Irán lanzó nuevos ataques este domingo contra países del Golfo (REUTERS/Stringer)

Mientras se desarrollan las conversaciones, la región enfrenta nuevos episodios de violencia. Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron ataques con drones y misiles. La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) notificó un incidente cerca de Doha, donde un buque fue impactado por un proyectil, lo que causó un incendio menor. Poco después, las autoridades de Qatar informaron de un ataque con dron a un buque de carga en sus aguas territoriales. Medios iraníes aseguraron que el barco llevaba bandera estadounidense y transportaba granos, aunque Washington no ha emitido una respuesta oficial.

El ejército kuwaití reportó la interceptación de varios drones hostiles en su espacio aéreo, sin atribuir de manera directa la responsabilidad a Irán. Grupos chiíes proiraníes en Irak también han realizado ataques contra Kuwait durante el conflicto. Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar dos drones lanzados desde Irán. Desde el inicio de la ofensiva en febrero, las fuerzas emiratíes han destruido 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 vehículos aéreos no tripulados, con un saldo de doce víctimas mortales, incluidas dos militares emiratíes.

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