Qué ocurre en los riñones cuando se consume café todos los días

Los estudios de la Harvard Medical School y la National Kidney Foundation analizan el impacto del café sobre la salud renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café, una de las bebidas más consumidas en el mundo, ha captado el interés de la comunidad científica por sus efectos sobre la salud. Estudios recientes de la Harvard Medical School y la National Kidney Foundation han analizado cómo el consumo diario de café impacta la función renal, identificando beneficios potenciales y precauciones para ciertos grupos.

Ambas instituciones confirman que el consumo habitual de café ejerce efectos sobre los riñones, como su acción diurética, la posible reducción del riesgo de enfermedad renal crónica y la influencia en la presión arterial. Por ello, recomiendan un consumo moderado y adaptado a cada condición de salud.

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Para la mayoría de adultos sanos, tomar entre tres y cuatro tazas diarias es seguro. La National Kidney Foundation señala que la ingesta moderada de café no aumenta el riesgo de daño renal en personas sin antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, quienes presentan hipertensión, hipotensión, embarazo o baja densidad ósea deben consultar a un médico antes de consumir café regularmente.

El café estimula la función renal al incrementar el filtrado glomerular y favorecer la eliminación de sal y agua por la orina, lo que se traduce en una mayor frecuencia urinaria. En adultos sanos, este efecto diurético no implica riesgo de deshidratación si se respeta la cantidad recomendada; los desequilibrios solo surgen cuando se exceden ampliamente las dosis sugeridas.

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Impacto del café como diurético en los riñones

El consumo de café incrementa el volumen de orina excretado, favoreciendo la depuración renal. Tanto la Harvard Medical School como la National Kidney Foundation coinciden en que, en adultos sanos, este efecto no representa un riesgo relevante de deshidratación siempre que no se excedan las cantidades aconsejadas. El riesgo de alteraciones en el equilibrio de líquidos aparece solo ante consumos elevados y sostenidos, por encima de la referencia de seguridad.

Además de su papel como diurético, puede asociarse a una menor incidencia de enfermedad renal crónica. La evidencia recogida por la Harvard Medical School y la National Kidney Foundation indica que los adultos sanos que consumen café de manera regular presentan un menor riesgo de daño renal a largo plazo.

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El café actúa como diurético y aumenta la cantidad de orina excretada, favoreciendo la depuración renal en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios se atribuyen a la presencia de antioxidantes en el café, que contribuyen a reducir el estrés oxidativo, un factor vinculado al deterioro renal y al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Por otra parte, algunos estudios observacionales citados por la National Kidney Foundation sugieren que el café puede tener efectos protectores frente a la formación de cálculos renales, aunque estos resultados requieren mayor evidencia clínica para ser concluyentes.

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Café, presión arterial y recomendaciones para grupos de riesgo

El café puede provocar aumentos temporales en la presión arterial debido a la acción estimulante de la cafeína sobre el sistema nervioso. Sin embargo, el posterior efecto diurético contribuye a disminuir el volumen de líquidos corporales, lo que podría favorecer una reducción de la presión arterial en ciertos casos.

Tanto la Harvard Medical School como la National Kidney Foundation enfatizan la importancia de que personas con hipertensión, hipotensión, mujeres embarazadas y quienes padecen baja densidad ósea consulten previamente con un profesional de la salud antes de consumir café de manera regular, ya que el exceso de cafeína puede incrementar el riesgo de complicaciones.

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El café produce aumentos temporales en la presión arterial, pero su efecto diurético podría favorecer la reducción de la presión en algunas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, en el embarazo, el consumo elevado de cafeína se asocia a riesgos como bajo peso al nacer y complicaciones gestacionales. En personas con osteoporosis o baja densidad ósea, el exceso de café podría afectar negativamente la absorción de calcio, aumentando la fragilidad ósea.

Consumo recomendado y advertencias sobre el café

La recomendación central de ambas instituciones es limitar el consumo a entre tres y cuatro tazas diarias, cantidad considerada segura para la mayoría de los adultos.

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Asimismo, se aconseja evitar aditivos como azúcar, crema o jarabes, ya que estos ingredientes no ofrecen beneficios para la salud renal y pueden aumentar la inflamación o el riesgo metabólico. El mayor provecho para los riñones se obtiene al consumir café solo, sin añadidos procesados, lo que permite preservar sus potenciales efectos protectores y antioxidantes.

Para obtener beneficios renales, se recomienda consumir café solo, sin azúcar ni aditivos, y limitarse a tres o cuatro tazas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café puede integrarse de forma segura en la dieta de adultos sanos siempre que se respeten las recomendaciones de consumo y se consideren las condiciones de salud individuales. La consulta médica resulta indispensable para quienes pertenecen a grupos de riesgo o presentan antecedentes de enfermedad renal, hipertensión, embarazo o baja densidad ósea.

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