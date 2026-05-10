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Conmovedor momento en el programa de Coco Sily en la radio: un perro viejito se refugió en el estudio

El animal buscó un techo en medio de la tormenta que azotó a la ciudad de Buenos Aires. Entre micrófonos y cables, fue el protagonista del programa y tuvo un feliz desenlace

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Coco Sily y sus compañeros vivieron la inesperada visita de un perro que buscó refugio en el estudio de la radio, fue adoptado por su locutora y, finalmente, encontraron a su familia (Pop 101.5/Instagram)

En medio de la intensa tormenta que azotó Buenos Aires esta semana, el estudio de una radio se convirtió en el escenario de una pequeña historia de rescate y emoción. Fue durante la transmisión de Código Sily (Pop Radio 101.5) que Coco Sily sorprendió a sus oyentes al relatar en vivo la inesperada aparición de un perro mayor que, asustado por la lluvia y los truenos, ingresó solo al edificio en busca de un refugio seguro. La situación, tan inesperada como conmovedora, se transformó rápidamente en uno de los momentos más comentados del día en el programa y en las redes.

“Con la tormenta que se desarrolló hoy a la mañana, un perrito viejito se asustó y se metió adentro de la radio, no tiene collar, un dato de que no tiene dueño”, relató Coco al aire, describiendo la reacción inmediata del equipo: le prepararon un rincón en la recepción con una manta, un poco de alimento y agua para que pudiera descansar y reponerse del susto. Pero la historia no terminó ahí; la solidaridad y el cariño de sus compañeros hicieron que el destino del perro cambiara para siempre cuando la locutora Delfina Sciannamea anunció, emocionada: “Me voy con perro”.

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El clima en el estudio se llenó de alegría y bromas mientras el equipo ayudaba a Delfina a elegir un nombre para la nueva mascota: Cartucho, Pocho, Corbata, entre otros, fueron algunas de las ideas que circularon al aire, entre risas y comentarios sobre lo divertida y entrañable que resultaba la adopción improvisada.

Una ilustración detallada que representa una historia de rescate de un perro en una radio, con viñetas de su llegada, cuidado, adopción y reencuentro con el dueño.
Un perro asustado por la tormenta encontró refugio en Pop Radio 101.5, generando una emotiva cadena de solidaridad entre el equipo y su eventual dueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, al día siguiente, la historia de “Salchicha”, como lo había apodado Delfina, dio un nuevo giro. La locutora explicó al aire que, tras llevarse al perro a casa, recibió un llamado inesperado: “Ayer me llama por la tarde una mujer que me dice: ‘Ese perro es de mi vecino’. Le digo: ‘Bueno, pero que me llame tu vecino’. ‘No, pero mi vecino no te puede llamar’. ‘Si vos tenés mi teléfono, ¿por qué no me llama él?’. ‘No, no te puede llamar’. Le digo: ‘Decile al dueño que me llame’, le dije. Fin”.

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La espera terminó la mañana siguiente, cuando Delfina recibió el llamado de Jorge, un vecino del barrio de Coghlan que explicó ser el dueño del perro. Jorge le contó que lo había rescatado hace poco y, lejos de reclamarlo de inmediato, le preguntó a Delfina si quería quedarse con él. “Mirá, Jorge, si el perro es tuyo, yo te lo voy a devolver”, respondió la locutora, quien pactó con el dueño que le devolvería la mascota el lunes, ya que por el momento estaba sin auto para trasladarlo.

"Salchicha" en el interior de la radio luego de una jornada llena de lluvia (Captura de video)
"Salchicha" en el interior de la radio luego de una jornada llena de lluvia (Captura de video)

Toda la secuencia fue seguida de cerca por Coco Sily y el equipo de la radio, quienes celebraron la reacción de Delfina y la disposición de todos para cuidar al animal. Las redes sociales no tardaron en destacar la actitud del equipo. “Felicitaciones por el hermoso gesto”; “Por favor que nos actualice luego qué onda la nueva vida del perrito”; “Gracias por ayudarlo”; “Si fuese mío, iría a buscarlo corriendo. Quedate con Salchicha”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron por parte de sus seguidores.

Así, la historia de Salchicha se volvió uno de esos relatos que quedan dando vueltas en los pasillos de la radio y en la memoria de quienes la escucharon en vivo. No fue solo una anécdota simpática para romper la rutina: fue una muestra de que, a veces, en medio de la tormenta y la vorágine diaria, los pequeños gestos y la generosidad espontánea pueden marcar la diferencia. Entre mates, micrófonos y risas, un perro viejito encontró abrigo y cariño, y el estudio de Pop Radio se transformó, aunque sea por un rato, en el refugio más inesperado y feliz de la ciudad.

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