Política

Fernando de Andreis: “Lo mejor que podría hacer Patricia Bullrich por el país es dejar de pasar de un partido al otro”

El diputado nacional y secretario general del PRO advirtió, además, que la indefinición del gobierno sobre Manuel Adorni deriva en una pérdida de enfoque y recursos a la gestión presidencial

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En declaraciones a radio La Red, De Andreis advirtió sobre el impacto negativo de la movilidad partidaria en la confianza institucional argentina

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis, advirtió hoy que el traspaso recurrente de Patricia Bullrich entre espacios políticos provoca un daño persistente en la política argentina. Aseguró que este comportamiento no solo afecta la proyección personal de la senadora, sino que deteriora la confianza y la estabilidad institucional del país.

En diálogo con el programa Empezando el Día que conduce Mariana Contartessi por Radio La Red, De Andreis destacó: “Creo que hay que tener cierta tranquilidad y quedarse quieto un rato. Me parece que lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro”. El dirigente subrayó que este tipo de prácticas “dañan mucho la confianza” necesaria para la construcción política e institucional, ya que que incluso detalles aparentemente menores repercuten en la percepción internacional.

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“Se destruye la confianza, se destruye el valor de la palabra y algo que parece muy pequeño termina siendo muy grande, porque es una de las razones principales por las que ni los argentinos ni los extranjeros invierten y generan empleo en la Argentina”, agregó De Andreis.

El dirigente del PRO también fue consultado por la situación de Manuel Adorni y el efecto que su sostenimiento por parte el presidente Javier Milei tiene sobre la gestión presidencial. De Andreis fue enfático: “Al gobierno lo afecta mucho. Básicamente, porque están hace un mes y medio o dos poniendo la energía en un lugar donde no la tienen que poner”, afirmó.

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Fernando De Andreis, candidato a diputado nacional del PRO
El secretario general del PRO remarcó la importancia de la estabilidad política para atraer inversiones

Cuestionó también la falta de claridad con que el gobierno afronta la permanencia de Adorni y señaló que esa indefinición “daña la imagen del gobierno” y distrae recursos en momentos críticos. Para el diputado, este desvío de enfoque se produce en medio de una “situación socioeconómica muy compleja” y demora la implementación de soluciones.

Cuando se le preguntó sobre el futuro del PRO y el rol de Mauricio Macri, De Andreis sostuvo que la atención partidaria hoy se concentra en la gestión y el diálogo parlamentario. Explicó que el partido trabaja en la presentación de 150 candidatos a intendente en las ciudades más relevantes del país, con la prioridad en el “amor por la gestión” y la “reconstrucción y renovación” interna.

En cuanto a una eventual candidatura de Mauricio Macri para 2027, el diputado aclaró que el expresidente prefiere ejercer la conducción partidaria. “La figura de Mauricio es una figura que no necesita un trabajo de instalación. Hoy te diría que no, no estamos pensando en eso, pero también es cierto que Mauricio transmitió que se siente más cómodo con el rol de presidir el partido y conducir que de ser candidato”, explicó.

Bullrich, entre el protagonismo y la inestabilidad partidaria

Ilustración en acuarela de Patricia Bullrich en un péndulo entre el logo amarillo de PRO y el logo violeta del león de La Libertad Avanza.
La movilidad de dirigentes entre partidos afecta la credibilidad y la proyección internacional de la política argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

De Andreis reiteró que Bullrich es una dirigente relevante, tanto cuando fue ministra como actualmente como senadora y en la construcción opositora previa. No obstante, enfatizó que los cambios reiterados de espacio atentan contra la consolidación del sistema democrático, especialmente en un contexto de alta volatilidad en la opinión pública. “Eso le ha hecho mucho daño a ella y a la política argentina”, manifestó el diputado. Para el dirigente, lo que está en juego es más profundo que un proyecto personal o una victoria electoral: “Hay algo mucho más grande que nosotros como dirigentes: un partido político, una idea, un gobierno o, sobre todo, la Argentina”.

Frente a la pregunta sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, De Andreis remarcó que el vínculo parlamentario continuará de manera caso por caso. Dijo que existe “una voluntad muy fuerte por parte del PRO desde el principio del gobierno de Milei de acompañar una agenda que sentimos bastante propia”.

Sin embargo, aclaró que el PRO optará por manifestar diferencias y señalar aquellas cuestiones que consideren erróneas. “También hay una decisión de empezar a ponerle cada vez más palabras a lo que falta, a lo que vemos que está mal, porque creemos que es la manera más leal de acompañar y también a la Argentina”, concluyó De Andreis.

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