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Panamá mejora la atención para el manejo de infecciones oportunistas derivadas del VIH

En 21 clínicas de terapia antirretroviral la inversión alcanza los $3.6 millones

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Un test de VIH (AdobeStock)
Un test de VIH, el Ministerio de Salud reitera la importancia de realizarse la prueba al menos una vez al año, si se mantiene una vida sexual activa. (AdobeStock)

De entre 30,000 a 31,000 personas que en Panamá viven con VIH, aproximadamente 22,000 reciben tratamiento antirretroviral en clínicas de terapia que han mejorado en un 90% sus estándares de atención de infecciones oportunistas.

Estas enfermedades oportunistas son principalmente tuberculosis, criptococosis e histoplasmosis.

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Para el tratamiento, que es completamente gratis, se han invertido $3.6 millones y el mismo es ofrecido en las 21 clínicas de terapia antirretroviral ubicadas en las 15 regiones de Salud.

Un informe del Ministerio de Salud, a través de la Sección de ITS/VIH/SIDA, presenta los resultados de la segunda medición de madurez del sistema para la atención del VIH avanzado e infecciones oportunistas en Panamá 2026.

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La segunda medición tiene como objetivo establecer el grado de avance en el cumplimiento de los estándares para la atención integral de la enfermedad avanzada por VIH e infecciones oportunistas en las clínicas de terapia antirretroviral a nivel nacional.

Unas 19,000 personas que viven con VIH reciben tratamiento gratuito, dijo Johny Castillo, jefe encargado de la Sección de ITS/VIH/SIDA.
Unas 19,000 personas que viven con VIH reciben tratamiento gratuito, dijo Johny Castillo, jefe encargado de la Sección de ITS/VIH/SIDA.

Johny Castillo, jefe encargado de la Sección de ITS/VIH/SIDA, manifestó que en comparación con la primera medición realizada en 2024, se logró avanzar en ocho de los 10 estándares evaluados.

Esto permitió alcanzar un 90% de cumplimiento en las guías de manejo para enfermedad avanzada y en el abordaje de infecciones oportunistas.

Las 15 clínicas de terapia antirretroviral que participaron en la medición representan el 82% de los casos del país, es decir, unas 19,000 personas que viven con VIH y reciben tratamiento gratuito, explicó Castillo.

La medición de 2026, al igual que la realizada en 2024, es de tipo descriptivo y transversal.

A través de entrevistas a informantes clave, observación y revisión de datos, se identifican las principales brechas relacionadas con el abordaje del VIH avanzado y, en consecuencia, con el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas en pacientes con VIH.

Enfermedades oportunistas, como la tuberculosis, afectan a enfermos de VIH.(Freepik)
Enfermedades oportunistas, como la tuberculosis, afectan a enfermos de VIH.(Freepik)

El VIH es una infección viral crónica que ataca el sistema inmunológico, debilitándolo progresivamente y dejando a la persona vulnerable a diversas enfermedades.

La importancia de realizarse la prueba de VIH al menos una vez al año es vital, si se mantiene una vida sexual activa, señaló el Ministerio de Salud, recordando que la prevención y el diagnóstico temprano son clave para controlar la enfermedad.

En febrero de este año las autoridades de Salud aprobaron el Plan Estratégico Multisectorial para la Respuesta Integral al VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 2025-2029, que define la hoja de ruta del país para fortalecer la prevención, diagnóstico, tratamiento y reducción del estigma asociado a la epidemia.

Entre los principales objetivos se establece el fortalecimiento del acceso universal a servicios preventivos, el incremento del diagnóstico temprano, la expansión de la cobertura del tratamiento antirretroviral y la eliminación de barreras estructurales que dificultan la atención integral de las personas que viven con VIH.

Las estimaciones más recientes indican que en el país entre 30,000 y 31,000 personas viven con el virus, con alrededor de 1,500 a 1,800 nuevos diagnósticos anuales, lo que evidencia una transmisión sostenida, especialmente en áreas urbanas y en población joven adulta.

VIH, Sida, Tratamientos - VisualesIA
El VIH es una infección viral crónica que ataca el sistema inmunológico, dejando a la persona vulnerable a diversas enfermedades. (Imagen ilustrativa Infobae)

Datos preliminares de 2025 reportaron 1,059 nuevos casos entre enero y octubre, con mayor incidencia en hombres y concentración en la región Metropolitana.

Los expertos en salud pública indican que uno de los principales desafíos en Panamá es la brecha en el acceso a tratamiento y continuidad terapéutica.

Informes oficiales reportan que más de 10,000 personas diagnosticadas con VIH en Panamá no reciben tratamiento antirretroviral, mientras que otras presentan interrupciones en la medicación, lo que aumenta el riesgo de progresión a sida y transmisión del virus.

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