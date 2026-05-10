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Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli sufrieron caídas durante la carrera de Moto3 en Francia, pero sumaron puntos

Los jóvenes sobrevivieron a una carrera caótica con piso mojado. Ganó Máximo Quiles, que sigue liderando el campeonato

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La presencia argentina se hizo notar en la quinta fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad disputada en Francia. En la categoría menor, el Moto3, Valentín Perrone y Marco Morelli sufrieron caídas, pero consiguieron reponerse y terminar cerca del top diez lo que les permitió sumar puntos en el Circuito Bugatti de Le Mans, que es el trazado chico, no el de La Sarthe donde se corren las míticas 24 Horas para autos.

Perrone, del Red Bull KTM Tech3, tras iniciar 14° y protagonizar un accidente en los primeros giros, terminó en el puesto 11, a 26.119 segundos del ganador, sumando cinco puntos y conservando la cuarta posición en el campeonato con 52 puntos.

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Por su parte, Morelli, que representa al CFMOTO Gaviota Aspar Team, llegó a ubicarse segundo antes de una caída que lo relegó al puesto 13º. Consiguió sumar tres puntos, aunque descendió al sexto lugar de la tabla con 48 unidades.

Ambos nacieron en Barcelona, España, pero por sus padres argentinos eligieron representar a Argentina y son las grandes esperanzas del motociclismo albiceleste y en 2027 correrán en Buenos Aires en la vuelta del Continental Circus al Oscar y Juan Gálvez luego de 28 años.

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El podio del Moto3 en Le Mans con Adrián Fernández, Máximo Quiles y Matteo Bertelle (REUTERS/Stephane Mahe)
El podio del Moto3 en Le Mans con Adrián Fernández, Máximo Quiles y Matteo Bertelle (REUTERS/Stephane Mahe)

En cuanto al ganador de este domingo, Máximo Quiles (KTM - CFMoto Aspar Team) se consolida como líder del Mundial tras su contundente victoria en Le Mans bajo la lluvia. El piloto español dominó de principio a fin una carrera recortada a 13 vueltas debido a las condiciones adversas.

Quiles, que ya suma 115 puntos en la clasificación general, aumentó a 46 su ventaja sobre su compatriota, Adrián Fernández (Honda - Leopard Racing), quien finalizó en segunda posición.

La carrera estuvo marcada por una serie de caídas, afectando especialmente a quienes aspiraban al podio. Entre los incidentes más relevantes figura la caída de l ibérico Álvaro Carpe (KTM - Red Bull KTM Ajo), quien era segundo en el campeonato antes de este evento y optó por no reincorporarse a la competencia tras el accidente, quedando visiblemente afectado en el box.

El inicio de la jornada estuvo condicionado por la reducción de la distancia original. Esto obligó a los pilotos a adaptarse rápidamente a un asfalto desconocido en mojado, disponiendo solo de 10 minutos previos para evaluar la pista.

Jorge Martin venció en MotoGP y quedó a un punto de Marco Bezzecchi, quien lo escolta en la imagen (REUTERS/Stephane Mahe)
Jorge Martin venció en MotoGP y quedó a un punto de Marco Bezzecchi, quien lo escolta en la imagen (REUTERS/Stephane Mahe)

Durante los primeros metros, se produjeron caídas de Brian Uriarte y David Muñoz, ambos españoles a bordo de sendas KTM del equipo Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Poco después, también abandonó el neozelandés Cormac Buchanan (KTM - Code Motorsports). La dificultad del trazado, agravada por la lluvia, continuó generando incidentes a lo largo de la prueba.

El control de Quiles sobre la carrera se reflejó en su capacidad para aumentar diferencias vuelta tras vuelta: primero obtuvo medio segundo de ventaja y poco después marcó vuelta rápida con 1m53s9. Superada la cuarta vuelta, el murciano lideraba con 1,6 segundos sobre Fernández, quien a su vez mantenía 3 segundos respecto al resto de aspirantes al podio.

El podio fue completado por el italiano Matteo Bertelle, que tras una Long Lap Penalty (N. de la R: pasan por una extensión de la pista para penalizar). El piloto del team LevelUp – MTA fue sancionado por cortar en una curva logró mantener la tercera plaza.

Los múltiples incidentes, sin consecuencias físicas, afectaron también a pilotos como Rico Salmela y Jesús Ríos. En la lucha por los puntos, la presencia de ambos argentinos y la regularidad de Quiles subrayan las dificultades extremas y el alto nivel de competitividad de la temporada.

En la categoría reina, MotoGP, hubo un podio a pleno de Aprilia con los dos pilotos oficiales arriba. Venció el español Jorge Martín y quedó a un punto del líder, su compañero, el italiano Marco Bezzecchi. Tercero fue el japonés Ai Ogura (Trackhouse Racing). Mientras que en el Moto2, Kalex copó las primeras tres posiciones con pilotos españoles: se impuso Izan Guevara y detrás llegaron Manuel González (puntero del certamen) e Iván Ortolá.

La temporada continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Cataluña en Montmeló, Barcelona.

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