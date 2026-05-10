Video: así revelaron la patente trucha de la avioneta boliviana que llevó 442 kilos de cocaína a Santa Fe

La aeronave había llegado desde Bolivia a la Argentina con una patente nacional falsa

La aeronave Cessna Charly 210D que aterrizó la semana pasada con 442 kilos de cocaína en el campo Don Julio de la zona de Vera, al norte de Santa Fe, voló otra vez. Despegó este sábado hacia el aeropuerto de Ezeiza, conducida por pilotos de la Policía Federal, con un operativo coordinado por la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico.

Allí, permanecerá en un hangar a la espera de un traslado a un depósito judicial. El día anterior, la misma Superintendencia había trasladado los 442 kilos hasta su sede en Montserrat. La droga será destruida, por pedido de la PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico, a cargo de esclarecer el caso.

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El vuelo tuvo una particularidad. La aeronave había llegado desde Bolivia a la Argentina con una patente nacional falsa. Ahora, voló con su patente verdadera, un registro legal boliviano. Una inspección al fuselaje reveló que el código original estaba escondido bajo un ploteo simple pero prolijo.

El momento en el que la avioneta despega hacia el aeropuerto de Ezeiza conducida por pilotos de la Policía Federal

Los dueños de la droga y el detenido clave

Mientras tanto, la PROCUNAR, con una investigación a cargo de los fiscales Diego Iglesia y Matías Scilabra, sigue la pista del dueño -o la mesa de dueños- del lote narco más grande de la historia reciente. Las ramificaciones en la causa son inquietantes. Llegan, tal vez, hasta Sebastián Marset, detenido en Bolivia este año, uno de los jugadores más fuertes en el mercado de la droga en el cono sur.

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La redada al campo de Vera que llevó al hallazgo de la cocaína terminó con ocho detenidos, cuyas prisiones preventivas fueron dictadas en una audiencia imputativa realizada el viernes por la PROCUNAR ante el juez Eduardo Da Cruz. El grupo es una mezcla inusual. Están, por ejemplo, Henry Vargas e Isaac Daniel Sandoval Hernandez, ambos ciudadanos bolivianos, piloto y copiloto de la avioneta.

Ambos fueron sorprendidos por la Unidad Sierra del Grupo Especial GEOF y la División Operaciones Federales de la Federal, que vigilaba el predio del aterizaje hace días. Otros sospechosos, como Alexis Pablo Espinosa, otro nombre de la zona, estaba allí también. Espinosa, hombre de la zona, trabajador agrícola en los papeles, se vuelve el detenido clave en la historia.

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La avioneta con su patente falsa y las cajas con los kilos de droga

Dos datos iniciales rodearon el operativo. El primero provino de la Drug Enforcement Administration estadounidense. El informe reservado aseguraba que un número de teléfono con código de Videla, Santa Fe, había dialogado con el piloto boliviano José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, ligado a la organización del narco internacional Sebastián Marset, asesinado a fines de abril en una carrera.

Espinosa, precisamente, se habría comunicado con el número entregado por la DEA desde un celular a nombre de su madre. Las escuchas telefónicas lo complicaron fuertemente, mientras la PFA vigilaba el campo. Los diálogos revelaron la previa del aterrizaje, con los preparativos en medio del barro y un clima inclemente. También, se registraron sus movimientos hacia el puerto de Zárate. Que tanta droga fuese destinada a un envío a Europa es una chance de tantas.

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Sin embargo, la mesa que controla el envío, por ahora, no fue identificada.