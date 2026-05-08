Hígado graso: qué hábitos mejoran la función hepática y reducen los síntomas

El hígado graso afecta al 38 % de los adultos y se asocia a obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infoabe)

El mercado de productos destinados a “desintoxicar” o “limpiar” el hígado crece cada año. Cápsulas con antioxidantes, fibras, extractos vegetales y compuestos de origen natural suelen promocionarse como soluciones rápidas frente al hígado graso. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas señalan que algunos de estos preparados no solo carecen de respaldo sólido, sino que incluso podrían agravar el problema en determinados casos.

La enfermedad hepática grasa no alcohólica —conocida internacionalmente como MASLD por sus siglas en inglés— se convirtió en una de las alteraciones metabólicas más frecuentes del mundo. Ocurre cuando el hígado acumula grasa en exceso y suele asociarse con obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y sedentarismo.

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Según datos citados por la Edith Cowan University y publicados en la revista Molecular Nutrition & Food Research, esta condición afecta aproximadamente al 38 % de los adultos. Aunque muchas personas pueden pasar años sin síntomas evidentes, el cuadro puede avanzar hacia inflamación crónica, fibrosis —la formación de cicatrices en el tejido hepático— e incluso insuficiencia hepática.

Los especialistas señalan que una alimentación equilibrada, ejercicio y pérdida de peso son las estrategias más efectivas contra el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, distintos grupos científicos analizaron el impacto de alimentos, vitaminas y preparados nutricionales sobre la salud del hígado. Tanto la Edith Cowan University como la Mayo Clinic, coinciden en un punto central: no existe una cápsula capaz de revertir por sí sola esta afección.

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Qué es el hígado graso y cómo afecta al organismo

El hígado participa en funciones esenciales para el cuerpo. Interviene en el metabolismo de grasas y azúcares, ayuda a eliminar sustancias tóxicas y produce proteínas necesarias para múltiples procesos biológicos.

Cuando las células hepáticas comienzan a almacenar demasiada grasa, el órgano pierde eficiencia. En fases iniciales puede no generar molestias, pero con el tiempo pueden aparecer inflamación persistente y lesiones permanentes.

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No existe ninguna cápsula, vitamina ni suplemento que pueda revertir por sí sola la acumulación de grasa hepática o curar el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas relacionan este problema principalmente con la llamada “dieta occidental”, caracterizada por exceso de azúcar, ultraprocesados y grasas animales, además de bajos niveles de actividad física.

Pese al crecimiento global de esta afección, todavía no existe una terapia farmacológica universalmente eficaz. Esa falta de soluciones rápidas explica, en parte, el auge de productos comercializados como alternativas “naturales”. El inconveniente, advierten los expertos, es que natural no siempre equivale a inocuo.

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Evidencia sobre antioxidantes y fibras: resultados experimentales

Uno de los compuestos evaluados fue el ácido elágico, un antioxidante presente en granadas, uvas, arándanos y nueces. El equipo liderado por la profesora Lois Balmer analizó sus efectos en ratones alimentados con una dieta rica en grasas y azúcares, utilizada para reproducir alteraciones similares al hígado graso humano.

De acuerdo con los resultados, el compuesto logró disminuir inflamación, acumulación de grasa y algunos indicadores vinculados con daño hepático. Los autores atribuyen esos efectos a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

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Investigaciones sobre antioxidantes como el ácido elágico muestran resultados prometedores en animales, pero aún no permiten recomendaciones clínicas en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes son sustancias capaces de neutralizar radicales libres, moléculas inestables asociadas con envejecimiento celular y procesos inflamatorios.

Balmer señaló que el ácido elágico representa una posibilidad interesante para futuras investigaciones relacionadas con enfermedades metabólicas crónicas. Aun así, los investigadores aclararon que los hallazgos provienen de estudios en animales y todavía no permiten recomendar intervenciones clínicas en personas.

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Uno de los resultados más inesperados estuvo relacionado con la inulina, una fibra soluble presente en numerosos productos prebióticos.

Los prebióticos funcionan como alimento para bacterias beneficiosas del intestino y suelen promocionarse como aliados de la salud digestiva. Sin embargo, en este trabajo, la administración aislada de inulina empeoró varios parámetros asociados con el hígado graso.

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Suplementos comercializados como naturales, incluidos antioxidantes y fibras, pueden carecer de respaldo científico e incluso agravar el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales presentaron aumento de peso, niveles más elevados de glucosa en sangre y mayor inflamación hepática. Los investigadores creen que esto podría vincularse con alteraciones en la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habita el intestino.

Curiosamente, cuando la fibra se combinó con ácido elágico, parte de esos efectos negativos disminuyó. Para los autores, este hallazgo demuestra que los nutrientes no actúan de manera independiente y que sus interacciones pueden modificar profundamente los resultados biológicos.

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“La dieta importa no solo por lo que comemos, sino también por cómo interactúan los nutrientes en el organismo”, explicó Balmer en declaraciones difundidas por la universidad australiana.

Vitaminas y suplementos: qué se sabe hasta ahora

La Mayo Clinic remarca que ningún suplemento demostró curar el hígado graso y recomienda evitar el consumo de productos sin supervisión médica. Entre los compuestos más estudiados aparecen:

Vitamina E: antioxidante que podría ayudar a reducir inflamación y cicatrización hepática en algunos pacientes. Sin embargo, no resulta segura para todas las personas y puede estar contraindicada en casos de diabetes tipo 2 o fibrosis avanzada.

Ácidos grasos omega 3: presentes en pescados grasos, nueces y semillas. Algunos estudios sugieren que podrían disminuir la acumulación de grasa en el hígado, aunque los resultados todavía son contradictorios. Los especialistas prefieren priorizar fuentes alimentarias antes que cápsulas comerciales.

Una mujer gestiona su bienestar con una dieta saludable, suplementos de vitamina D3 y herramientas de monitoreo, enfatizando un enfoque integral de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Betacaroteno y licopeno: antioxidantes presentes en frutas y verduras de colores intensos, como tomate, mango, sandía o papaya. Podrían contribuir a proteger las células hepáticas, aunque la evidencia clínica aún es limitada.

Curcumina: componente activo de la cúrcuma asociado con posibles efectos antiinflamatorios y reducción de acumulación grasa en el órgano. Aun así, faltan estudios concluyentes en humanos.

Los expertos recuerdan que incluso los productos considerados “naturales” pueden generar efectos adversos o interactuar con enfermedades y tratamientos previos. Por eso, recomiendan consultar siempre con profesionales de la salud antes de incorporarlos.

Modificación de hábitos: la base del tratamiento efectivo

Más allá del interés creciente en cápsulas y preparados nutricionales, los especialistas coinciden en que la estrategia más efectiva para cuidar el hígado sigue siendo la modificación sostenida del estilo de vida.

Bajar de peso, realizar actividad física de forma regular y mejorar la alimentación continúan mostrando los mejores resultados para disminuir la acumulación de grasa y reducir el riesgo de complicaciones. Las recomendaciones incluyen aumentar el consumo de frutas, vegetales, legumbres y grasas saludables, además de reducir ultraprocesados, bebidas azucaradas y exceso de grasas saturadas.

El hígado graso afecta al 38 % de los adultos y se asocia a obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también alertan sobre productos que prometen “desintoxicar” el hígado. Algunas preparaciones herbales y compuestos comercializados como naturales fueron vinculados con lesiones hepáticas severas.

Por eso, tanto la revista Molecular Nutrition & Food Research como la Mayo Clinic insisten en que cualquier vitamina, cápsula o extracto vegetal debe utilizarse únicamente bajo indicación profesional y dentro de un plan personalizado.

El desafío científico ahora consiste en comprender cómo interactúan alimentación, metabolismo y microbiota intestinal para desarrollar estrategias más efectivas y seguras. Hasta entonces, los investigadores son contundentes: ningún suplemento reemplaza los beneficios comprobados de una dieta equilibrada, ejercicio regular y seguimiento médico.