La China Suárez mostró el especial regalo del Galatasaray por el día de la madre: ¿una indirecta para Wanda Nara?

Un domingo de mayo en Estambul, la actriz Eugenia la China Suárez volvió a captar la atención del universo mediático argentino y turco tras recibir un homenaje especial del Galatasaray, el club donde juega su pareja Mauro Icardi, en el marco del Día de la Madre. Este año, el club celebró la fecha enviándole un imponente ramo de flores rojas y amarillas —los colores característicos de la institución— junto a una carta de agradecimiento única, en medio de los festejos por el cuarto campeonato consecutivo del equipo, que se consagró tras vencer 4-2 a Antalyaspor.

La dedicatoria llegó en un momento de máxima exposición para la actriz. El club, a través de una carta firmada por Galatasaray Sportif A.Ş., le expresó: “Usted es la heroína invisible detrás de los éxitos en el campo. Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito... Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite. Feliz día de la madre. La familia Galatasaray”. La China posó para la cámara con el ramo entre los brazos, los ojos cerrados y una sonrisa serena, y publicó la imagen desde el interior de su casa con el mensaje: “Gracias @galatasaray”.

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La China Suárez mostró el ramo de flores que recibió del club Galatasaray, en donde juega Mauro Icardi, por el día de la Madre (Instagram)

Este gesto de Galatasaray a la pareja de Icardi no pasó inadvertido y evocó de inmediato lo ocurrido el año anterior, cuando tanto la China como Wanda Nara recibieron obsequios por el Día de la Madre de parte del club y lo compartieron en redes sociales. En ese entonces, la disputa mediática entre ambas mujeres atravesaba uno de sus momentos más tensos: la actriz argentina acababa de oficializar su relación con Icardi y Wanda protagonizaba junto al delantero una separación mediática, con mensajes cruzados, indirectas y exposición pública de la intimidad.

El emotivo gesto que recibió Wanda por parte del club turco (Instagram)

En aquel momento, Wanda publicó la imagen del ramo recibido de Galatasaray: rosas blancas, sus favoritas, con una carta personalizada que decía: “Feliz día a nuestra Leona. Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído”. El texto remataba: “Nunca nadie hará olvidar lo que has hecho por estos colores. Sos bienvenida siempre”. Wanda acompañó la foto con su clásico agradecimiento: “Me muero de amor. Rosas blancas, mis favoritas”. Esa postal, enmarcada por el sillón marrón de su living y decorada con una manta Hermès, se convirtió en tendencia y alimentó los comentarios de los seguidores, que destacaban el apodo y el cariño del club hacia la empresaria.

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Inmediatamente luego de la publicación de Wanda, la China posteó un ramo de flores similar con este misiva: “Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros”. El mensaje continuaba: “Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo y para desearle un Feliz Día de la Madre. Qué bueno que esté y que forma parte de nuestra familia. Estamos ilusionados para celebrar las victorias a su lado”. Debajo, la actriz escribió su respuesta: “Feliz Día de la Madre en Turquía. Deseando volver”.

El alocado festejo de la China Suárez con Mauro Icardi tras la victoria del Galatasaray (Instagram)

El contrapunto en redes sociales no tardó en llegar. Comentarios como “Se van a agarrar de las mechas”, “Qué falsos son los del club”, “Cómo se nota que a Wanda sí la querían”, “Es un montón que lo mande a la China. Ella destruyó una familia” y “Al club le gusta un poco el chisme” reflejaron el clima de rivalidad y la atención permanente sobre cualquier guiño institucional hacia ambas mujeres. La doble dedicatoria de 2025 se leyó como un gesto diplomático en pleno conflicto sentimental.

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Este año, el escenario personal de Wanda cambió de forma notoria. Instalada en Uruguay, filma su primera película como protagonista, a punto de estrenar una serie vertical junto a Maxi López y con varios proyectos en desarrollo. El divorcio entre ella y Mauro Icardi está a punto de salir y Wanda se muestra feliz, enfocada en su carrera y su nueva vida, sin rastros de los viejos conflictos ni referencias públicas a la infidelidad de su exmarido con la China. A diferencia de la edición anterior, en este 2026 la empresaria no publicó ninguna imagen alusiva al Día de la Madre ni al club turco, ni respondió en redes sociales al homenaje recibido por la actriz argentina. El silencio de Wanda con respecto a su expareja y a la China contrasta con la actitud de Eugenia, que luego de varios días alejada de las publicaciones en su cuenta. este domingo mostró el obsequio recibido y agradeció públicamente al club.

El círculo íntimo de la China Suárez rodea a Mauro Icardi tras el triunfo del Galatasaray por su 4° victoria en Turquía (Instagram)

En paralelo, la celebración en el estadio también tuvo un tono familiar y festivo. La China recorrió el campo de juego con la camiseta del club, acompañada por sus tres hijos y por su madre, para abrazar a Mauro Icardi al finalizar el partido que consagró campeón al Galatasaray. El jugador festejó envuelto en una bandera argentina, rodeado de su familia y amigos tras la obtención del título. La imagen de la actriz apoyando al delantero, junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña, y los gestos de reconocimiento institucional, marcaron el pulso de los afectos y la exposición mediática en torno a la nueva etapa de la pareja, mientras Wanda sigue adelante con su presente profesional y personal, lejos de la polémica.

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